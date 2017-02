 »  WhatsApp zvyšuje zabezpečení. Dvoustupňové ověření je tu

Jan Beránek

Novinku chatovací aplikace oznámila už loni na podzim. Teď se stává realitou. WhatsApp pustil do světa dvoustupňové ověření pro všech 1,2 miliardy uživatelů, ať už s operačním systémem iOS, Android nebo Windows. Informuje o tom server The Next Web.

Aplikace si může vyžádat aktualizaci. Každopádně by to mohlo zvýšit bezpečnost jedné z nejrozšířenějších chatovacích aplikací. Novinka by se měla objevit v nastavení v položce ovládání účtu. WhatsApp bude také nově vyžadovat každých sedm dní zadávat heslo pro přístup k aplikaci.

Služba se letos naučila posílat animované GIFy a zároveň už začínají vývojáři ukončovat podporu telefonů, na nichž před lety začínali. Do poloviny roku tak odřízne od aktualizací staré Nokie nebo první iPhony.