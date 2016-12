 »  Z Česka se letos vyvezou počítače za více než 150 miliard, jsme ale montovna

Jan Sedlák

Z Česka se stal významný exportér počítačů. Podle oficiálních údajů se za prvních deset měsíců ze země na zahraniční trhy vyvezlo počítačové zboží za více než 152 miliard Kč (zhruba tolik Foxconn původně v přepočtu nabízel za koupi japonského obra Sharp) a za celý rok se tak částka postupně začne blížit 200 miliardám.

Hlavní roli v tomto případě hraje tchajwanská společnost Foxconn, která už několik let provozuje továrny v Kutné Hoře a Pardubicích. Z nich posílá smontované servery, úložná zařízení, mobilní datová centra (Kutná Hora) a tradiční počítače (Pardubice) do celého regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Foxconn v Česku do značné míry pracuje pro obě rozdělené části Hewlett-Packard.

I když vývoz počítačů tvoří velké číslo, díky kterému se Česko řadí mezi vůbec největší hráče na starém kontinentu i dalších oblastech, jde o export s velmi nízkou přidanou hodnotou (přes dvě procenta). V tomto ohledu jsme onou „montovnou“ a nikoliv high-tech producentem.

Do zdejších montoven se přiveze elektronika a další součástky od zahraničních producentů (čipy, software a elektronika se často navrhnou a vyvinou na západě a vyrobí v Asii) a levná pracovní síla je složí dohromady a odešle dále. Celý proces dává práci i některým dalším lokálním dodavatelům, většinou jde ale o věci typu výroba krabic na balení a podobně.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) i přímo prostřednictvím premiéra poměrně často hlásá, že chce podporovat technologickou a ICT branži, v reálu tomu ale příliš nepomáhá. Velkým zahraničním firmám poskytuje velké daňové úlevy za to, že u nás vytvoří vývoj (firma Bosch například za rozšíření vývoje získala úlevy 440 milionů), což ale z trhu vysává techniky, kteří pak na trhu chybí těm, kdo dotaci od státu nedostanou.

Foxconn každopádně svoji českou misi zaměřenou na montování a vyvážení začíná více vyvažovat. Společnost už v létě loňského roku podepsala se Sobotkou memorandum a otevřela výzkumné a vývojové centrum a skrze podnik Foxconn 4Tech dělá na průmyslu 4.0 a podobně. Nedávno také v rámci podniku SafeDX, který vytvořila s DataSpringem, otevřela datové centrum Lucerna, kde chce konsolidovat své IT z regionu.