 »  Ze Seznam Zpráv odcházejí první televizáci. Cizner přechází do E15

Jan Beránek

Jan Cizner byl u rozjezdu samotného projektu a měl na starosti především technickou a produkční stránku celého projektu. V polovině ledna ale Seznam opustil. Oficiální verze zní, že po vzájemné dohodě.

Redakci pod vedením Jakuba Ungera opustil po novém roce ještě editor Vít Krčmář. Ten odešel na Kavčí hory. Cizner, který před Seznamem vedl ekonomickou redakci České televize, přechází do deníku E15, kde bude mít jakožto zástupce šéfredaktorky Terezy Zavadilové na starosti webové a videoprojekty. Na pozici vystřídá Stanislava Šulce, který odešel do Deníku. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Redakce ale dál nabírá. Během ledna získali seznamáckou zaměstnaneckou kartu třeba Milan Šíma z Economie nebo Hanuš Hanslík z Novy.

Podle Igora Kalaše, který na pozici obsahového šéfa vystřídal bývalého ředitele firmy Pavla Zimu, projekt Seznam Zpráv plní očekávání. „Každý den si Zprávy na Seznamu čte průměrně 700 000 uživatelů (RU). Průměrný počet denních zobrazení je 2,1 milionu PV,“ tvrdí Kalaš. Zatím ale třeba není vyřešena situace kolem Novinek a během února také Kalaš sliboval nové pořady.