 »  Zoot se dostal loni do černých čísel a oslavil to víc než stomilionovou investicí

Jan Beránek

Obchod s módou se zabydlel na svých třech trzích a loni jeho tržby překročily 706 milionů korun. O rok dříve se počítadlo přitom zastavilo na 450 milionech. Hrubý zisk hlásí Zoot v tiskové zprávě kolem 2,9 milionu korun.

Největší podíl na příjmech firmy má stále český trh s 81 procenty. Zbytek si dělí mezi sebe Slovensko a Rumunsko. "Při současné velikosti těžko můžeme předpokládat, že by se růst obratu dal udržet v úrovni dvojnásobků, jako tomu bylo v počátečních letech. Loňský nárůst o 56 procent proto vnímáme jako velmi uspokojivý a podobné tempo bychom rádi udrželi i letos,“ říká finanční ředitel firmy Petr Ladžov.

Pro podporu dalšího růstu přispěchali noví investoři. Koncem prvního kvartálu přiteklo do pokladny dalších 4,5 milionu eur. A to vše v rámci financování od investorů 3TS Capital Partners a BHS Private Equity

„Zdroje získané navýšením kapitálu plánujeme využít především na posílení logistiky a IT segmentu," tvrdí spolumajitel e-shopu Ladislav Trpák.

Není to první velká investice, která do Zootu během posledních let natekla. Už před dvěma lety dostala firma 150 milionů korun právě od 3TS.

"Obchod je v našem portfoliu od úvodní investice. S růstem, který společnost v tomto období vykázala, jsme velmi spokojeni. Nadále vidíme ohromný potenciál v přesunu maloobchodního prodeje módy do on-line prostoru na trzích střední a východní Evropy,“ vysvětluje důvody investice partner 3TS Capital Partners Jiří Beneš.

A to i přesto, že po první investici firma plánovala do tří let tržby ve výši 1,5 miliardy korun. A to by musela letos loňský výkon zdvojnásobit.

Novým investorem v Zootu je ale BHS Private Equity Fund, který do společné částky přispěl 2,5 miliony eur. Zoot tady zaujal rychlostí růstu a přístupem k zákazníkům.