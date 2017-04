 »  Adblocker od Googlu, Snapchat jen pro bohaté a vražda na Facebooku

The Promise šel do kin 21. dubna. Ale na IMDB má hodnocení 5,5 (z 10) ve 129 tisících hlasováních. Recenzi už napsalo 142 lidí, nutno dodat, že většinou kritických. Dost hodně to vypovídá o tom, že „recenze“ na internetu prostě nemůžete brát vážně.

Elon Musk očekává do čtyř let existenci rozhraní mezi mozkem a počítači. Založil si za tímto účelem i novou společnost, Neuralink. Vyplatí se i připomenout, že do „čtení myšlenek“ se pustil i Mark Zuckerberg. Musk zdůrazňuje, že jeho produkt by mohl už za čtyři roky výrazně pomoci v případech poškození mozku. Zuckerberg nejspíš ale touží po tom, aby mohl zjistit, co si myslíme, a komerčně to využít. Viz Neuralink and the Brain’s Magical Future.

Fake weby týkající se zdraví a šířené známou osobností? Velmi nebezpečná kombinace, zejména když jde o někoho jako William Shatner, u kterého lidé očekávají autenticitu a věrohodnost. Skutečnost je ta, že se mu podařil učebnicový příklad toho, že vyhledávat náhodné texty v Googlu nevede k cíli. Popsané je to ve William Shatner’s Tweets Are a Classic Case of Misinformation Spread a najdete tam velmi dobré ukázky webů, kterým byste se měli obloukem vyhnout. Včetně starého známého NaturalNews. Nechybí ani univerzální výmluva „na Googlu se to objevilo na prvním místě“.

TELEgraficky

Ha! Brno! ■ URLRoulette.net ■ RIP Intel Developer Forum ■ 2,4 milionu prodaných Nintendo Switch ■ Apple Night Shift, nebo F.lux? ■ The Whale aneb O Amazonu ■ Tmux + Vim

WEBDESIGN, INTERNET

British Airways skoro půl dne nejel web. Pár měsíců předtím vyhodili lidi, kteří se starali právě o web a další aplikace. Šetřit je samozřejmě potřeba, ale o kolik peněz přijde firma, pokud jí sedm a více hodin nepojede web? Viz As you stare at the dead British Airways website, remember the hundreds of tech staff it laid off.

Nginx pohání 33,3 % webů, Apache spadl pod 50% podíl. Prvně jmenovaný stále patří mezi nejrychleji rostoucí webové (http) servery. Rostoucí, pochopitelně, na úkor Apache. Viz Nginx reaches 33.3% web server market share while Apache falls below 50%.

Control User Cursor je povedený experiment. Jeden skoro uvěří, že JavaScript může dělat psí kusy s kurzorem.

Google vylepšuje Google Analytics novou hlavní stránkou ukazující více informací v modernější podobě. Přidává i Discover, objevování, aby vám Google ukázal, co všechno umí a vy to případně můžete využít. Viz The New Google Analytics Home: Know Your Data.

Internet Archive má problémy s robots.txt. V praxi to znamená, že přestali robots.txt řešit pro americké vládní a vojenské weby a celé to ukazuje na dlouhodobý problém s „archivací internetu“. Viz Robots.txt meant for search engines don’t work well for web archives.

SOFTWARE

Android in a box (Anbox) je Android v kontejneru schopný běhu na jakémkoliv GNU/Linux operačním systému.

iMovie, GarageBand a iWork aplikace jsou komplet zdarma jak pro iOS, tak pro Mac. A už ne jenom pro ty, co si koupí nové zařízení, ale pro kohokoliv. Do iWork patří užitečnosti jako Pages, Keynote a Numbers. Viz Apple Makes iMovie, GarageBand, and iWork Apps for Mac and iOS Free for All Users.

Návrh na novou podobu Thunderbirdu chce radikální změnu v podobě aplikace psané v JavaScriptu. Viz Proposal to start a new implementation of Thunderbird based on web technologies a asi nikoho nepřekvapí, že některá média to už rovnou vydávají za hotovou věc („A Thunderbird replacement is in the works and it will be written in JavaScript“ od Hacker News například).

Google plánuje (prý) blokovač inzerce zabudovaný do Chromu a chránící uživatele před špatnými inzeráty. Dělá to prý možná proto, aby zlikvidoval konkurenci, protože uživatel se zabudovaným blokátorem nebude instalovat reálný blokátor. Viz Google má v plánu vybavit Chrome adblockerem proti otravným reklamám nebo Google said to be planning a built-in ad blocker for Chrome nebo Google Plans Ad-Blocking Feature in Popular Chrome Browser. Blokátor by měl jít hlavně po vyskakovacích inzerátech, automaticky přehrávaném videu se zvukem, pre-stitial (předřazených) s odpočítáváním.

Microsoft To-Do je výsledek akvizice Wunderlistu. Nová ToDo aplikace pro iOS, Android, Windows 10, včetně webového rozhraní. Viz Introducing Microsoft To-Do—now available in Preview a slovíčko „Preview“ je podstatné, zatím beta. Podstatné může být i to, že je postavena na Office 365 a jakkoliv je prozatím zdarma, tohle je velký otazník. Mimochodem, umí import z Wunderlistu a Todoistu a je propojená s Exchange/Outlookem.

uTorrent se přestěhuje do webového prohlížeče. Jde o poměrně ambiciózní plán nejrozšířenějšího softwaru na stahování torrentů (150 milionů aktivních měsíčních uživatelů). Celé je to ještě zajímavější tím, že v posledních letech tenhle produkt (skrz BitTorrent Inc.) spálil miliony dolarů, poměrně zbytečně, samozřejmě. Ale také tím, že uTorrent přišel o peníze, které získával za instalaci lišt do prohlížečů, což už (naštěstí) dnes není dost dobře možné. Viz uTorrent Will Move to The Web Browser.

Bitnami WordPress Stack je instalace WodPressu na jedno kliknutí. Ať už přímo, ve virtuálním stroji, nebo někde v cloudu. A když už na Bitnami budete, tak se podívejte i na další balíčky, které nabízejí. Tohle vypadá hodně užitečně.

HARDWARE

The Old Computer Museum je opravdu muzeum, kde najdete staré počítače. Od roku 1970 do roku 1993. Muzeum je to navíc skutečné, tvůrce webu opravdu ty nádherné staré kousky sbírá.

Lilium Jet je první elektrické letadlo s vertikálním startem a přistáním (VTOL). Pochází z Mnichova, od Lilium Aviation.

Mark Zuckerberg prý podepsal rozsudek smrti pro chytré telefony. Píší to v Mark Zuckerberg just signed the death warrant for the smartphone a opět si tam pletou augmentovanou realitu s filtry a nálepkami, které na fotku či video umisťuje Snapchat. Teď je tam chce umisťovat i Facebook a honosně tomu říká Camera Effects Plaform.

MARKETING A KOMUNIKACE

Snapchat má PR problém v Indii. Dušuje se, že CEO Evan Spiegel nikdy Indii neoznačil za „chudou“ zemi, která pro jejich aplikaci nemá prioritu. Spiegel prý měl říci, že Snapchat je „jen pro bohaté lidi“. Za „chudou zemi“ prý označil dokonce i Španělsko. Inu, uvážíme-li, že jediné, co Snapchat reálně má, je bublina vytvořená médii… nutno dodat, že tohle celé je bouře ve sklenici vody vyvolaná právním sporem s již dříve vyhozeným zaměstnancem. Viz Snapchat denies its CEO labeled India as ‚poor‘.

Docker se přejmenoval na Moby a je okolo toho velké zmatení. V zásadě jde ale o snahu společnosti Docker odlišit komerční Docker (Docker CE, Docker EE) a Open Source Docker. Právě ten poslední se nově bude řešit v rámci aktivity Moby Project. Viz též Wait – we can explain, says Moby, er, Docker amid rebrand meltdown.

Žádost tváří v tvář je 34krát úspěšnější než ta poslaná e-mailem. Viz A Face-to-Face Request Is 34 Times More Successful than an Email a snad vás to moc nepřekvapilo. E-mail je sice skvělý, rychlý, pohodlný, ale moc s ním nepočítejte. Výše uvedené je výsledkem výzkumu Ask in person: You're less persuasive than you think over email, kde zmiňují i jednu podstatnou věc. To, že odesílatelé e-mailu selhávají v pochopení, jak nedůvěryhodně mohou jejich e-maily vypadat pro příjemce.

Živě vysílat na YouTube z telefonu můžete, pokud máte alespoň 1000 odběratelů. Což je dobrá zpráva, původně (v únoru) to bylo 10 000 odběratelů. Viz Create a live stream a není to jediné omezení – váš kanál musí být ověřený a 90 dní nesmíte provést nic, proč by vás omezili. Na YouTube Live můžete posoudit, jestli se živé vysílání na YouTube dá označit za něco, po čem máte prahnout.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

V Androidech od Samsungu, ZTE, Oppo, Asus či Lenovo byl už při zakoupení předinstalovaný malware. Bohužel Checkpoint nezmiňuje konkrétní společnosti, od kterých telefony pocházejí, ale jedna je velká telekomunikační a druhá mezinárodní technologická. Viz Preinstalled Malware Targeting Mobile Users, kde najdete velmi užitečný přehled modelů a také názvy procesů, které zcela určitě v telefonu mít nechcete.

Tvůrci vymačkávačů džusů z ovoce a zeleniny válčí. Celé je to ještě zajímavější o aféru, která to odstartovala. Ta se točí okolo džusovače Juicero, který má kampaň na Kickstarteru a chce zařízení prodávat za 400 dolarů. Celé to tvůrci obalili spoustou řečí a technických parametrů, načež jim to trochu pokazili ti, kdo zjistili, že si džus z ovoce a zeleniny můžete prostě vymáčknout sami. Mezitím se ale objevil ještě Juisir, který, nepřekvapivě, vyvíjí čínská společnost. Dalším vývojem je tedy patentová válka. Zábavné. Viz Juice wars: Juicero has sued another juicer maker for patent infringement a CEO of company that makes $400 juice appliance has a message for the haters, kde při čtení narazíte na další zábavnou věc. V Juicero vám mohou na dálku znemožnit džusování, aby chránili vaše zdraví!

Autor Brickerbotu tvrdí, že na cihličky proměnil dva miliony zařízení. Brickerbot je malware, které přepisuje flash paměť napadeného IoT či síťového zařízení. Což ve výsledku znamená, že některá zařízení už nejde opravit, jiná pouze novým nahráním flash paměti. Autor viru to vše ale prý dělá proto, aby chránil před děravými IoT zařízeními. První, o co se totiž BrickerBot snaží, je zařízení zabezpečit, pokud to není možné, tak přistoupí k destrukci. O BrickerBotu se případně více dočtete v ”BrickerBot” Results In PDoS Attack.

Německo zakázalo panenku Cayla. Nebezpečná je s ohledem na příliš snadnou napadnutelnost hackery a tamní Bundesnetzagentur žádá rodiče, aby ji nenávratně zničili. Jinak jde opět o další zařízení pro děti, které umožňuje útočníkům dítě sledovat, poslouchat i mluvit na něj. Britský regulátor naopak uvádí, že Cayla nijak extra nebezpečná není. Viz German parents told to destroy Cayla dolls over hacking fears.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vražda je na Facebooku nepovolený „obsah“ aneb v USA honili vraha, který na Facebook nahrál zastřelení zcela náhodného člověka na ulici. Bohužel Facebook nějak tak nechápe, že kriminálníkům je vcelku jedno, co je povolený a nepovolený „obsah“. A jak je vidět, mluvčí Facebooku má sice dobře naučené fráze, ale ta o „obsahu“ se k téhle události vůbec nehodí. Viz Cleveland man who posted murder video on Facebook still at large a nějaká ta videa na YouTube (jak dlouho vydrží, je otázka: tady, tady a kanál News 5 Cleveland).

Facebook opět výrazně omezil dosah příspěvků. Což asi nebude nic nového pro někoho, kdo intenzivně používá stránky na Facebooku a pečlivě sleduje, jak se proměňuje dosah u jednotlivých příspěvků. V Facebook’s algorithm isn’t surfacing one-third of our posts. And it’s getting worse to dobře dokumentují grafy a čísly.

Další studie spojuje používání Facebooku s negativním vlivem na duševní zdraví. Viz Association of Facebook Use With Compromised Well-Being: A Longitudinal Study, kde zdůrazňují hlavně to, že interakce na Facebooku nejsou stejné jako interakce reálné, s živými lidmi, tváří v tvář. Ty facebookové navíc poškozují duševní zdraví. Prostě opět vychází, že čím více používáte Facebook, tím hůře se cítíte.

MOBILNÍ APLIKACE

Tumblr spouští Cabana. Jde o další videochatovací aplikaci, pokud byste snad měli pocit, že jich za a) je málo a za b) vůbec nutně nějakou potřebujete. Cabana je navíc skupinová videochatovací aplikace (do šesti uživatelů) a umožňuje streamovat videa z YouTube. Viz Tumblr is launching a video chat app called Cabana a zatím ji můžete mít jenom pro iOS, na Android dorazí v květnu.

Google Play v nové verzi umožní trochu lépe odinstalovávat, ale i instalovat aplikace. Extra pohled (Knihovna/Library) nabídne přehled všeho, co „vlastníte“ (koupení či dříve instalované) a nemáte v zařízení. Přehled nainstalovaných umí i utřídit podle „naposledy použito“, což je šikovné, když se chcete zbavit nepoužívaných věcí.

Plastc vybrali 9 milionů dolarů a vyhlásili bankrot. Pravda, udělali to po třech letech snahy, ale přesto je to celé poněkud zvláštní. V Plastc swiped $9 million from backers and just completely vanished se o tom můžete dozvědět více. Zajímavé je, že Plastc chtěli vytvořit platební kartu, která by byla schopná obsahovat až dvacet kreditních či platebních karet.

INFOGRAFIKY

VPN Tips and Tricks: How Smart Are You With Smartphone? je příklad velmi špatně zpracované infografiky. Kvůli podivné volbě bílého písma na světlém (žlutém či modrém) pozadí se totiž nedá prakticky vůbec číst. Na konci najdete i takové trochu zvláštní zmínky o „alternativních mobilních operačních systémech“ v podobě CyanogenMod (už neexistuje), Ubuntu Touch (nepodařilo se uvést do života) a Firefox OS (také se nepodařilo). Zvláštní. Ale možná prostě jenom typická ukázka toho, že infografiky zkouší každý, ale jenom některé dávají smysl.

15 nejúspěšnějších etických hackerů na světě vám představí white-hat hackery, kteří když už se věnují hackingu, tak proto, aby pomohli. Viz The 15 Most Successful Ethical Hackers In The World.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.