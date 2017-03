 »  AI, co většinou není AI, těžké časy pro Uber a nejprodávanější obsah Google Play

Aplikace Telegram se v Rusku stala zásadním zdrojem zpravodajství. Pochopitelně zejména takového, které se (teoreticky) nelíbí tamní vládě, a ta se prý chystá zasáhnout. V Telegramu k šíření zpráv slouží kanály, kde se může kdokoliv přihlásit k odběru, ale nijak nemusí přispívat. Nejpopulárnější Nezygar má přes 26 tisíc odběratelů a přináší „interní“ zprávy z Kremlu (někteří ale tvrdí, že to je právě Kreml, kdo ho vytvořil). Viz A secure messaging app has become Russia’s juiciest news source.

Boty skončí, hloubkové učení bude komoditou, AI je Cleantech 2.0 pro venture kapitál, MLaaS umře a ještě jednu předpověď najdete ve Five AI Startup Predictions for 2017. Osobně s tím vším vcelku souhlasím a zejména k těm botům mám velmi rezervovaný vztah. Slepá ulička. Tak slepá jako málo co předtím. Včetně stále velmi nedůvěřivého pohledu na hračky jako Siri a další, které ale nejsou tím, co dnes řadíme mezi „boty“. Tedy něčím, co do použitelných rozhraní vrací postupy z minulého století.

Pojem umělá inteligence ztratil význam. Často je to jenom dobře vypadající jméno pro počítačový program. Přesně tuhle velmi dobrou pointu najdete v ‘Artificial Intelligence’ Has Become Meaningless a skutečně je zásadním problémem to, že dnes za „AI“ označují firmy a lidé cokoliv. Hlavně to, co AI není. A není to ani něco příbuzného jako třeba deep learning (hloubkové učení). Moc v tom nepomáhají ani novináři, kteří například prostou detekci obyčejnou podmínkou při filtraci na Twitteru označují za AI. Ale možná je v tomto případě ona zkratka vysvětlitelná i trochu jinak. Absolutní ignoranti.

Rise ■ Okta koupila Stormpath ■ Jak na dron? Sestřelit ■ RIP Cyberfox ■ Gmail bude mít Add-ons ■ RIP Sinclair ZX Vega+

Hackeři využijí i skoro statický web s WordPressem pro masivní vlastní aktivity. Navíc mohou probíhat i dost dlouho bez vědomí vlastníka. Poučný příběh v How hackers turned a Cape Cod fishing guide’s site into a host for e-commerce fraud.

Potřebujete na chvíli zavřít web? Použijte 503. Dost důležitá maličkost potvrzená například v Closing down for a day. 503 může mít stránka, kterou vyhodíte návštěvníkům (protože má 503, nebude se indexovat). 503 můžete udělat na celý web, včetně dočasné změny DNS. Google stránky s 503 bude zkoušet ještě týden a z indexu nic neodstraní. Můžete do hlavičky dát Retry after informaci, aby Google věděl, kdy se vrátit. A ještě jedna užitečná věc, pokud máte e-shop – zabraňte indexaci košíků (v robots.txt nebo v META).

Nejprodávanější obsah Google Play všech dob je… zajímavý pohled. Najdete ho v originále v The top-selling Google Play Store content of all time is exactly what you think it is. Ve hrách Candy Crush Saga, Subway Surfers a Temple Run 2. V aplikacích Facebook, Facebook Messenger a Pandora Radio. V jednotlivé hudbě Thinking Out Loud, Royal a Blank Space. Nejprodávanější album je Adele 25, The Marshall Mathers LP2 (Deluxe) od Eminema a Taylor Swift a její 1989. Ještě zajímavější to začne být u filmu (The Interview, Frozen a Deadpool) a knih. Protože na prvním místě je Fifty Shades of Grey a následuje The Hunger Games trilogy a Games of Thrones. Ano, Padesát odstínů šedi.

V Norsku bojují proti trollům kvízem ověřujícím, jestli komentující četl článek. Dokonce ho udělali Open Source, aby ho mohl využít každý. Zábavná věc, která je dostala do médií po celém světě. Jak znám soutěžní mafie na Facebooku, tady bude stačit první úspěšný troll, který poskytne těm ostatním návod. Brzy bude dostupná aplikace či plugin do prohlížeče. Jinak ale super nápad. Viz Our comment quiz module is now Open Source a This site is “taking the edge off rant mode” by making readers pass a quiz before commenting.

Google Keep byl integrován do Google Docs (a GSuite). Keep je aplikace na psaní si poznámek, poměrně zdařilá, byť ne tak rozsáhlá jako Evernote či OneNote. V Google Docs se otevírá v bočním pruhu a případně je k nalezení v Tools → Keep Notepad. Z bočního pruhu můžete pomocí drag&drop pracovat s poznámkami, obrázky, seznamy. Pochopitelně obousměrně. Vše je prozatím dostupné pouze ve webové podobě Google Docs. Viz Google Keep now a G Suite core service with Admin console controls and access in Docs.

Clef, dvoufaktor pro WordPress, končí. Nepříjemné je, že má nějaký ten milion uživatelů. A také to, že není jasné, jestli bude nějaké pokračování, nebo jestli je to definitivní konec. Náhradou může být WordFence, viz Clef Two Factor Authentication is Shutting Down.

V úterý Microsoft postihl zásadní celosvětový výpadek znemožňující přihlášení a tím i použití všech online služeb, včetně Office, Outlooku či XBoxu. Chyba je natolik zábavná, že vám bude tvrdit, že váš účet neexistuje. Navíc se opět ukázalo, že Stav Služby, který by měl informovat o výpadku, je uživatelům k ničemu a tvrdí „Všechno je zprovozněné a funkční“.

Flickr umožňuje hledat vizuálně podobné obrázky. Nečekejte ale umělou inteligenci, ani nic, co by chápalo obsah. Skutečně jde jenom o hledání obrázků, které mají podobné charakteristiky – tvar, barvu a podobně. Viz Flickr introduces visually similar search a Introducing Similarity Search, které budete potřebovat, abyste pochopili, kam to schovali. A protože je to Yahoo, tak to schovali fakt hodně.

Google spustil Hangouts Chat. Ano, Hangouts a k tomu chat. Prý to má být konkurence Slacku (a Microsoft teams, Workplace od Facebooku, Cisco Spark atd). Hangouts Chat jsou prozatím v privátní betě a jenom v GSuite (původní Google apps). Pokud stále nechápete, tak vítejte do klubu. Hangouts nechává Google doumírat a spouští další a další chatovací (a navzájem nekomunikující) platformy (Allo, Duo, nově navíc Meet). Nemluvě o tom, že něco podobného už tu bylo. Jako třeba Google Wave (a také čerstvě zrušené Spaces). Viz Google launches Hangouts Chat, its Slack competitor.

Psychografika od Cambridge Analytica přináší více otazníků než odpovědí. Firma propojená na Donalda Trumpa si získala pozornost tím, že má data, kterými dokáže velmi přesně cílit na voliče a ovlivňovat je. A také „psychografikou“, profily předpovídajícími osobnost a skryté politické popudy každého amerického dospělého. Vše prý použito právě Trumpem. V Bold Promises Fade to Doubts for a Trump-Linked Data Firm to vše ale označují za přehánění a nakonec se ukazuje, že „psychografika“ možná ani vlastně neexistuje. Zajímavé čtení, které nakonec vede k tomu, že voliče (a hlavně labilní a bojící se dav) dokážete ovlivnit tím, co mu vlastně ukazujete. A vlastně je to pravda i o tom, jak se Cambridge Analytica prodává…

Twitter bojuje proti trollům a harašení. A vyrazil do boje proti vajíčkům. Pokud nevěřícně kroutíte hlavou, tak oprávněně. Twitter umožní omezit viditelnost účtů, které nemají vyplněnou profilovou fotografii. Ale také těch, které nemají ověřený e-mail a ověřený telefon. Což by mělo přinést bezpečnější Twitter a firma se bije v prsa, že v boji proti trollům postupuje „rychleji než kdy předtím“. Někdo by jí měl připomenout, že nahrát profilovou fotku, stejně jako přidat e-maily, miliony fake účtů zvládají už roky. Zatímco požadavek na povinné ověření telefonu přinesl pouze zásadní bariéru pro vstup na Twitter. Ale to je Twitter. Geniální v dělání zbytečných věcí. Jednu užitečnou věc ale Twitter chystá, pokud nějaký účet bude ve velkém množství posílat tweety a účty, které ho nesledují, přestane být na určitou dobu pro tyto účty vidět. Ale ani to nefunguje správně.

Jak zlikvidovat 911? Nechat uživatele kliknout na odkaz na Twitteru. Výsledek? Skoro 12 hodin trvající dlouhý úsek, kdy desítky telefonních center obsluhujících 911 byly zahlceny telefonáty. V THE NIGHT ZOMBIE SMARTPHONES TOOK DOWN 911 si o tom můžete přečíst více. V zásadě je to jednoduché, uživatelé na Twitteru kliknuli na odkaz, který nasdílel jeden z uživatelů, který se ale také, podle všeho, sám stal obětí téhož odkazu (a neznámo proč považoval za podstatné ho šířit dál, ačkoliv věděl, co se stalo). Nebyl ale sám, kdo neznámý odkaz sdílel, a podle údajů v Goo.gl se dočkal přes 110 tisíc kliknutí. Každé takové vytočilo na iPhonu 911 několikrát, pokud uživatel stihl zavěsit, tak telefon začal vytáčet znovu a znovu. Zastavit šílenství se vlastně nakonec podařilo až tím, že Google zlikvidoval odkaz na Goo.gl. Prvotního autora se nakonec podařilo najít a paradoxem je, že tenhle „virus“ prý vytvořil, aby od Applu dostal odměnu za nalezení chyby. A ano, rozumíte tomu správně, tohle všechno bylo možné, protože iOS bylo možné přesvědčit k automatickému vytáčení.

Spammeři z River City Media (RCM) se dlouho tvářili jako legitimní marketingová společnost (ostatně stejně to dělá pár českých vykutálených spammerů). Aktivity RCM nashromáždily na 1,4 miliardy e-mailů a k nim i další informace – jména, IP adresy, poštovní adresy zejména. A jak si můžete počíst v Spammergate: The Fall of an Empire a Spammers expose their entire operation through bad backups, tohle všechno se stalo veřejným. Neschopností RCM.

Poslední dokumenty zveřejněné WikiLeaks ukazují, že soukromí nemůžete mít ani v aplikacích, jako je Telegram, Signal, WhatsApp či Confide. CIA umí i tyhle šifrované a chráněné komunikátory šmírovat. Hackovací nástroje CIA server zveřejnil pod jménem Vault7 a podobných pomůcek má (nebo spíše měla) CIA dostatek. V tomto případě jsou ale založené na tom, že se CIA podaří hacknout telefon, který chce odposlouchávat.

Věřili jste Confide? Špatný nápad, má za sebou roky vážných bezpečnostních zranitelností, které podle všeho právě CIA využívala k tomu, aby se dostala ke zprávám v této „bezpečné“ aplikaci. Viz Confide, the White House’s favorite messaging app, has multiple critical vulnerabilities. A ano, jak z titulku tušíte, tuhle aplikaci si naivně oblíbili v Bílém domě. Confide bylo dokonce tak děravé, že kdokoliv mohl z databáze vytahovat detaily uživatelů.

Tweetdeck přestal fungovat a Twitter zaplavila vlna nespokojených tweetů. Zajímavé na nich bylo třeba to, že někteří lidé vůbec netuší, že Tweetdeck není nezávislá aplikace (patří už dlouho Twitteru). Nebo úroveň stížností na to, jak nepřívětivá je webová podoba Twitteru. Každopádně, nedělní ráno znamená, že se nemůžete přihlásit na Tweetdeck a chyba není na vaší straně. A určitě nepřekvapí, že API Status nic neříká.

Foursquare přežívá, to je jediné, co zatím lze říci. Firma samotná nyní (opět) doufá, že množství nashromážděných geolokačních/POI informací dokáže prodávat firmám, ale po zbytečném rozdělení na Foursquare a Swarm odešlo zásadní množství původních uživatelů a ti, kteří zůstali, používají Foursquare až o řád méně než předtím. Což znamená i to, že data postupně stárnou a nová se neobjeví. Byť, a to je důležité říct, jediný další „crowdsourcingový“ konkurent je Facebook s Places, kde se není čeho bát. Tamní data jsou neudržovaná katastrofa. Viz též THE NOT-SO-SURPRISING SURVIVAL OF FOURSQUARE.

Facebook byl opět přistižen při ignorování dětské pornografie. V Facebook ‚failed to remove sexualised images of children‘ ukazují, že se nic nezměnilo. Můžete nahlašovat, jak chcete, ale závadný materiál je odstraněn v minimálním množství případů. Novinář, který po Facebooku navíc chtěl vyjádření, byl odmítnut a Facebook ho nahlásil policii.

S Uberem jste mohli jezdit zadarmo, chyba je už ale opravena. Podle Researcher finds bug that allowed free Uber rides to vypadá až na tak obyčejnou věc, jako že nikdo nekontroloval, jestli jste zadali správně platební údaje a při odeslání nesmyslů jste mohli jet zadarmo.

Tinder má prý tajnou verzi jen pro celebrity a vybrané uživatele. Jmenuje se prý Tinder Select a v Tinder’s secret mode will only let you in if you’re hot – or rich enough to popisují skoro tak, že osobně mám spíš pocit, že si Tinder z novinářů udělal legraci a teď s nimi spokojeně vrtí. Co se Tinderu a jeho reálné aplikace týče, tak je to bída. Pomalé, chaotické ovládání, pořád dokola ty samé profily, falešné upozorňování na „new match“ jen proto, aby vás dostali zpět do aplikace. Zpětná vazba z aplikace a snaha kontaktovat Tinder je pochopitelně jen černá díra bez jakéhokoliv zájmu o uživatele. Takže tak.

Šéf Uberu se dohaduje s taxikářem a už to máme i na videu. Viz In Video, Uber CEO Argues With Driver Over Falling Fares, kde si případně zkuste poskočit o kousek dál. Na začátku je poněkud primitivní tlachání mezi šéfem Uberu a dvěma spolucestujícími. Byť i tam je zajímavá zmínka o tom, jak vlastně Travis Kalanick „řídí“ Uber. Prý že dělá každý rok těžký. A když je jednoduchý, tak nebyl dostatečně tvrdý. Jeden prostě musí milovat tyhle nedospělé manažerské nápady.

Uber opouštějí zaměstnanci, protože společnosti nevěří. Píše Financial Times v Uber employees lose faith and explore exit. Po aférách Uberu za poslední týdny se nelze divit. Od zásadně nepřijatelného chování k ženám až po technologicky promyšlené podvádění, aby se Uber dokázal vyhnout kontrolorům a vůbec nepohodlným lidem. Nechybí ani šéf Uberu ukazující se jako despota, nikoliv jako dospělý manažer. Nejzajímavější na tom je, že doposud bylo velmi obtížné někoho z Uberu přetáhnout. Důvodem byly akcie, o které nechtěli přijít.

Branded.me se změnilo na Remote.com. Je to ale asi dost nepodstatné, protože ani v Remote.com podobě nějak není k pochopení, co to vlastně je a co tam máte dělat. Ale ten rebrand, ten je určitě důležitý.

Pinterest koupil Jelly, což je služba, o které možná ani nevíte, že existuje. Mělo jít o revoluční způsob, jak zjistit věci, aniž byste se spoléhali na Google, a odpovědi navíc dostali od živých lidí. To vše (hlavně) v podobě mobilní aplikace, kde jste položili dotaz a Jelly vám zprostředkovalo ochotné odpovídající uživatele. Nefungovalo to, není divu. Ze všech těch Q&A aplikací jakž takž funguje Quora, ale nikam neroste. Pinterest nejspíš Jelly zruší, vypadá to na akviziční získání lidí. Viz Pinterest acquires Jelly, a truly terrible search engine a správně jste pochopili, že Jelly není vyhledávací stroj. Jen se tak snažili tvářit.

Povedená vizualizace růstu měst od doby před Kristem v Mapping 5,000 Years of City Growth včetně kódu v R.

