 »  Air Telecom se mění na Nordic Telecom, chce být čtvrtým velkým operátorem

Chceme se stát čtvrtým velkým operátorem, říká nový šéf Air Telecomu Libor Dočkálek. Ze stávající CDM sítě (na frekvenci 420 MHz), kterou podle firmy využívá několik desítek tisíc zákazníků, se chce vyvinout v plnohodnotného operátora.

První změnou je změna názvu. Air Telecom se k dnešnímu dni mění na Nordic Telecom. Přejímá tak jméno svých majitelů, skupiny Nordic Investors. Ti se netají plánem vybudovat v Česku silnou telekomunikační skupinu.

Za změnou názvu stojí několik důvodů. Firma se podle svého šéfa jednak chce odpoutat od jména Air, které se plete například s Air Bank, a zároveň se chce zbavit špatné pověsti, která na operátorovi ulpěla kvůli nekalým praktikám z minulosti.

Nordic Telecom chce do roka inovovat svou síť, která momentálně pokrývá ČR v pásmu 420 MHz, a přejít v ní na LTE technologie. Rekonstrukcí má vzniknout nové jádro sítě, vybavené centrálními síťovými prvky, na kterých se dají provozovat kombinované frekvence. Firma chce do změny investovat stovky milionů korun.

Jenže ani to neodstraní hlavní překážku toho, aby byly služby Nordic Telecomu skutečně masově použitelné. Současné mobily totiž frekvenci 420 Mhz nepodporují, takže k připojení i tak bude uživatel potřebovat speciální hardware.

Operátor tak už dnes nabízí na CDMA „mobilní“ tarif s neomezenými daty za ceníkovou cenu 298 Kč. Je ovšem omezen maximální teoretickou rychlostí sítě 3,1 Mbit/s a také tím, že pro připojení musí uživatel s sebou nosit router, který signál převádí na Wi-fi.

Aukce na 3,7 GHz

Operátor zároveň začal vyjednávat o národním roamingu v současných LTE sítích s někým ze současné velké trojky. Chce se tak dostat na lepší podmínky, než má jako současný virtuální operátor v síti T-Mobilu. Pak by jeho služby byly použitelné i v současných mobilních přístrojích.

Podrobnosti o jednání nebo podmínkách ovšem zatím firma nezveřejnila. Plánuje ale, že pokud se s některým operátorem dohodne, bude postupně migrovat provoz z pronajaté sítě do sítě vlastní – to však bude proces, jehož výsledek se nedá očekávat dřív než za deset a více let.

Třetím krokem má být možná účast na aukci pásma 3,7 GHz, kterou chce Český telekomunikační úřad vyhlásit ještě letos na jaře. U tohoto pásma ovšem není možné počítat s plošným pokrytím celé republiky, vzhledem k fyzikálním vlastnostem se dá použít spíše pro vysokokapacitní datové přenosy v hustě zabydlených oblastech.

Není také zatím úplně jisté, že se Nordic Telecom do aukce přihlásí. „Bude záležet na tom, jak výhodné podmínky pro vstup čtvrtého operátora nabídne,“ říká Dočkálek.

Firma do budoucna zvažuje i vstup do aukce o pásmo 700 MHz, se kterým se počítá pro stavbu 5G sítí. To je ale hudba velmi vzdálené budoucnosti, se startem těchto sítí se počítá až po roce 2020. " V současné době to pro nás není aktuální, vyhodnotíme to později," podotýká Dočkálek.