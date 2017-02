 »  Amazon dominuje cloudům, rekordní útraty za IT, Intel postaví továrnu na čipy v USA

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Cloud Amazon Web Services roste rychleji, než se čekalo. V roce 2016 vygeneroval tržby 12,2 miliardy dolarů se ziskem 3,1 miliardy, a to i přes velké investice do rozšiřování datacenter. Původně se očekávalo 10 miliard. Nejbližší konkurent AWS je Azure od Microsoftu, ten ale přesná a oddělená čísla nezveřejňuje.

AWS zároveň jasně cloudovému trhu dominuje. Čísla Canalys ukazují, že AWS má tržní podíl 33,8 procenta, zatímco Microsoft, IBM a Google mají dohromady 30,8 procenta. Drobky pak sbírají Oracle a Alibaba (ta je silná doma v Číně). Odhady Canalys mluví o tom, že se letos za cloud utratí 56 miliard dolarů, což je nárůst o desítky procent.

A jedna ukázka toho, na kolik cloud může přijít. Snapchat v papírech pro SEC vyplněných pro vstup na burzu oznámil, že v pěti letech z cloud Googlu zaplatí dvě miliardy dolarů. Další miliarda pak půjde do AWS.

VSHosting se na blogu podrobně rozepsal, jaký byl pro firmu rok 2016. My už jsme informovali o navýšených tržbách na zhruba 120 milionů, podrobně vše pak v rozhovoru popsal šéf firmy Damir Špoljarič.

Zakladatel a šéf Brand Embassy Vít Horký a zakladatel ProductBoard Hubert Palán si povídali v rámci Prague Startup Centre. Na video se můžete podívat níže, případně zde.

Za informační technologie se v roce 2017 podle propočtů IDC celosvětově utratí 2,4 bilionu dolarů. Je to meziroční nárůst 3,5 procenta. Nejvíce mají investovat ve výrobě, finančním sektoru či zdravotnictví. Gartner zase počítá, že se letos prodají tři miliony dronů s tržbami šest miliard dolarů.

Šéfka IBM Virginia Rometty získala za rok 2016 bonus ve výši 4,95 milionu dolarů, další miliony pak v akciích. Tržby Big Blue sice padají už 19 kvartálů za sebou, akcionáři ale věří, že firma už si sáhla na spodek a nyní už bude vše lepší. Rometty se snaží IBM už pět let otočit směrem k novým byznysům, v loňském roce narostly akcie o 21 procent. Více o IBM v našem článku.

Na 35,6 milionu dolarů si zase přišla šéfová Hewlett Packard Enterprise Meg Whitman. I Whitman už několik let řídí restrukturalizaci firmy, mimo jiné ji rozdělila na HPE (servery a spol.) a HP Inc. (počítače a tiskárny). Akcie HPE si za rok připsaly téměř 80 procent, HP Inc. pak přes 55 procent. O dělení HP v našem textu.

IBM nedávno oznámila, že společně s Wall Street začne nasazovat technologii blockchain v rámci CDS (credit-default-swap). Nyní hlásí, že blockchain začíná zkoušet i s vládními organizacemi v Dubaji. Týká se to financí, obchodu, zboží a logistiky.

Intel investuje sedm miliard dolarů do stavby R&D centra a továrny na výrobu nových 7nm čipů v Arizoně. Používat se budou v datacentrech, IoT a podobně.

Sophos za 100 milionů dolarů kupuje firmu Invincea. Zajímá se o její nástroje pro deep learning a strojové učení, které lze nasadit pro odhalování kybernetických hrozeb bez nutnosti používat signatury a podobně.

HackerOne získává novou investici ve výši 40 milionů dolarů, celkově už má přes 70 milionů. Firma má zajímavý byznys model – legálně zkouší hackovat firmy a odhalovat jejich zranitelnosti. Službu využívají třeba GM, GitHub, Dropbox, Slack, Twitter, Adobe, Uber či Yahoo.

Hootsuite za nespecifikovanou částku kupuje společnost AdEspresso. Ve svém oboru poměrně významná společnost nabízející nástroje pro práci se sociálními sítěmi tak získává nástroj pro správu reklamních kampaní na Facebooku.