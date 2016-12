 »  Anketa: Kdo je v e-commerce vítězem roku a jak se české e-shopy změní v roce 2017?

Letošní rok byl jedno velké drama, ten příští může být ještě zábavnější. Nápady ze zahraničí, pokračující konsolidace trhu a především pokračování přetahované o místo jedničky, kde hlavní role hrají Alza a Rockaway.

Jak hodnotili ten letošní a co čekají od roku příštího, jsme se zeptali v rámci ročenkové ankety zástupců tuzemských e-shopů – a nejen jich. Plány jsou jasné – přešlapovat na místě nebude nikdo.

Jan Vetyška, předseda APEK

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Letos se toho událo opravdu hodně, za zmínku stojí určitě dotažené akvizice skupiny Rockaway a vznik Mall Group. V této souvislosti určitě není nezajímavá kauza Heureka vs. Alza. Významnou událostí je jistě neslavný konec e-shopu Levnéelektro.cz, není obvyklé, aby ze dne na den skončil obchod s miliardovým obratem. Za povšimnutí také stojí Amazon a jeho aktivity směrem k našemu trhu. Budeme-li bilancovat pohledem dat, tak pokračoval růst online prodeje potravin, a to raketovým tempem. A vlastně celé e-commerci se dařilo nad očekávání, růst trhu přes 20 % druhým rokem po sobě je pro mne překvapením. Celkově za rok 2016 více než 9,2 % podílu na obratu maloobchodu je jistě příslibem do budoucna.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Myslím, že lehce bude trh ovlivněn největšími hráči Alzou a Mallem. Také soudím, že spousta obchodníků bude přemýšlet o konsolidaci, hledání partnerů a investorů. Ti menší budou dle mého zvažovat, jestli nevyužít jako hlavní prodejní platformu „marketplaces“. Odhaduji, že e-shopaři se budou hodně dívat na aktivity Amazonu a zároveň přemýšlet o příležitostech do budoucna, a to především o nových, zahraničních, trzích. Z hlediska služeb a inovací se budeme určitě hodně bavit o poslední míli a logistice vůbec.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

V prodeji zboží toho moc nevidím, dokonce bych řekl, že se západní trhy mohou lecčemu přiučit u nás. Naopak v oblasti online služeb si musíme přiznat, že to ještě taková sláva není. Například ve Spojených státech mohou čeští podnikatelé hledat inspiraci, konkrétní ale nebudu.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Myslím, že více osobnostem z naší e-commerce scény se toho letos dost podařilo. Musím-li ale jmenovat jednu osobu, byl by to Jan Barta za „akci“ se sponzoringem české nejvyšší fotbalové soutěže. Řekl bych, že takové zviditelnění online služeb nemá u nás obdoby a dle všeho to ocenili i zahraniční investoři.

Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Pravděpodobně boom projektu Kiwi.com.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Čeká nás další růst pro internetové obchodování relativně nových segmentů, jako je například sport, drogerie, hobby nebo zahrada.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Projekt Stripe jako alternativa Paypalu; snad někdy vstoupí i na český trh.

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

Ano, stále pracujeme na naší expanzi – jedním z hlavních směrů je Maďarsko.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Samozřejmě Alzák :-)

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Máme připravenou celou řadu novinek, na které se už letos nedostalo. Těšíme se ale z těch, kterým jsme vdechli život – například Alza StreetShopům.

David Špinar, ředitel investiční skupiny Miton

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Pořád se něco děje, ale zmínil bych asi dovršenou akvizici Mallu a Heureky pod křídla Rockaway. A když už jsme u té Heureky, určitě bych zmínil i její půtky s Alzou a projektem Bezheureky.cz, který už nejede. A zmínku si určitě zaslouží i mega rebranding Parfums na Notino.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Hodně se mluví o EET, ale ať už to bude jakkoliv, lidé i obchodníci si zvyknou. Jinak si myslím, že největším driverem bude mobil. Mobilní e-commerce roste, a to zejména v discovery fázi nákupního cyklu, a kdo bude umět dobře využít tohoto fenoménu, získá podstatnou výhodu. A kdo stále ještě nechápe důležitost cross-device konverzí nebo cross-device cílení, měl by se rychle vzpamatovat.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Napadá mě třeba Wish. Ten v mém okolí rezonuje většinou velmi dobře. Zejména v podobě své mobilní aplikace.

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

Ano. Řada našich firem působí v řadě zahraničních trhů a svůj zásah chtějí nadále rozšiřovat. A to jak na východ, tak na západ.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Today is yours, takže Michal Zámec z Notina.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Je, ale protože ji třeba rozjedeme příští rok, nebudu teď o ní mluvit. :-)

Tomáš Braverman, Heureka

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně? Akvizice skupiny Rockaway a jejich pohyb na českém online trhu. Spojení Avastu a AVG. Ukončení činnosti Levnéhoelektra. Obecně ale vloni vyrostlo pár služeb, které se z klasicky offline prostředí úspěšně přesunuly do onlinu. Konkrétně třeba Lidskásíla.cz nebo Zonky. Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc? Co se týče internetu, bude podle mě zásadní růst programmaticu, personalizace obsahu, a to nejen v e-commerce, ale i médiích a jinde. Taky další prosazování cloudu a v neposlední řadě bude zesilovat trend sdílené ekonomiky. V e-commerce bude české e-shopy měnit hlavně fenomén internacionalizace – odbourávání překážek přeshraničního nakupování z i do Čech. Velký důraz se bude klást na zjednodušování a zrychlování nákupního procesu. Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí? Dash buttony :-) Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem? My se budeme soustředit především na rozvoj služeb českým zákazníkům – a to jak e-shopům, tak i těm koncovým. A vzhledem k tomu, že Rockaway plánuje expanzi v rámci CEE, věříme, že díky tomuto přesahu pak rozšíříme naše služby pro e-shopy i za hranice ČR. Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku? Jakub Havrlant, protože dokázal přitáhnout český miliardářský kapitál do e-commerce. Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet? Letos se nám už nepodařilo implementovat uloženou platební kartu, a tak nám to jako jedna z priorit zůstává do příštího roku.

Barbora Tyllová, PayU

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Prodej Mall.cz, Heureka.cz a Aukro.cz a s tím související přeskupení sil.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Zásadní změny nastanou od roku 2018 s příchodem PSD2, na ně se bude v příštím roce trh připravovat. Je to příležitost zejména pro FinTech společnosti, které již své aktivity připravují. Kromě PSD2 budou získávat na významu mobilní zařízení, kde už by mělo dojít k přechodu od “vyhledám na mobilu a koupím na desktopu” k “vyhledám a koupím na mobilu”.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Dynamika a specifika indického trhu – vysoká využitelnost mobilních telefonů.

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

Působnost do zahraničí jsme již rozšířili, poskytujeme služby nejen v rámci EMEA, ale také v regionu LATAM, Asii a Jižní Americe.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Jakub Havrlant.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Ne.

Jiří Urban, ředitel VašeČočky

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Akvizice Mallu a Heureky skupinou Rockaway, následná reakce řady e-shopů v čele s Alzou a jejich webem Bezheureky.cz, žaloba Heureky a prohrané soudní řízení ve prospěch Heureky.

Další zásadní událostí je schválení EET bez výjimky pro e-shopy. Blíží se konec roku a stále není jasné, jak to vlastně bude.

Pozitivní je pokračující expanze českých e-shopů na zahraniční trhy – Alza, Zoot, Bonami, VašeČočky.cz. Mám také radost, že Czechitas vyhráli grant od Google.org. Jde o první organizaci v ČR, která to dokázala, navíc v mezinárodní konkurenci.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Bude pokračovat trend pracování s daty a jejich smysluplnou implementací na weby e-shopů. Předpokládám, že víc českých e-shopů začne používat slovenský analytický nástroj Exponea.com a inteligentní vyhledávání od Algolia.com. Bohužel si nemyslím, že by se něco zásadně změnilo ve způsobech dopravy a platby.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Hodně se mi líbí z pohledu UX web JohnLewis.com. Mají zajímavě zpracovaný nákupní proces. V průběhu roku 2017 bychom chtěli něco podobného otestovat na různých trzích, kde aktuálně působíme. Jsem zvědavý, jestli to bude funkční řešení pro ČR.

Překvapilo mne řešení kamenné prodejny od Amazonu. Pamatuju si, že se o něčem podobném kdysi uvažovalo přes NFC, ale nedávalo to smysl z pohledu nákladů. Jejich koncepce je geniální. Přes klasické kamery dokáží pomocí umělé inteligence rozpoznat, kdo si co dává do košíku. Žádné fronty, žádné extra náklady. Těším se, že se tohle masově rozšíří.

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

V lednu budeme expandovat do Belgie. Pro rok 2017 ještě zvažujeme další tři země: Holandsko, Portugalsko a Irsko. Kdyby se zlepšila situace na Ukrajině, tak chceme expandovat i tam.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Líbí se mi práce Tomáše Čupra. Dramaticky posouvá k lepšímu kvalitu českých služeb. Každý týden využiju obě jeho poslední služby (DameJidlo.cz a Rohlik.cz) a vždy jsem maximálně spokojený.

Skvělou práci odvádějí také Dita Přikrylová s Czechitas a Jindra Fáborský s Digisemestrem. Dávají příležitost lidem, kteří na sobě chtějí pracovat a mít zajímavou práci. Na českém trhu je obrovský nedostatek odborníků – ať už programátorů nebo marketérů. Tohle je cesta, jak to zlepšit.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Chtěli jsme stihnout rozjet jeden velký projekt, který by měl dramaticky zlepšit způsob, jakým Češi pečují o svoje oči. Museli jsme to ale odložit na únor 2017.

Také si hrajeme s jednou zajímavou technologií z offline světa. Věříme, že by se na tom dal postavit zajímavý projekt spojený se zrakem. Neměli jsme ale čas se tomu dostatečně věnovat. To bychom chtěli v příštím roce napravit.

Miroslav Uďan, ředitel Shoptet

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Za zásadní věc, která zahýbala světem e-commerce, považuji určitě iniciativu „Bez Heureky“ e-shopu Alza.cz, která vznikla jako reakce na odkoupení srovnávacího portálu Heureka investiční skupinou Rockaway. Druhá událost, která mezi e-shopaři zvedla vlnu emocí, určitě bylo a ještě bude zavedení elektronické evidence tržeb. Ačkoli povinnost EET se na obchody začne vztahovat až od března, už nyní je kolem toho spousta zmatků, neustále vyvstávají další a další otázky a někteří lidé pomalu ještě ani nevědí, zda budou muset EET vůbec zavádět.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Abych byl upřímný, nemyslím si, že bude rok 2017 v něčem přelomový. Nepřijde žádné doručování pomocí dronů, nevznikne žádná zásadní služba, která by změnila dosavadní systém fungování e-shopů, nečeká nás hromadné expandování do zahraničí a nehrozí ani krach a zánik tzv. „malých hráčů“ na trhu. Spíš si myslím, že většina e-shopů – malých i velkých – bude zdokonalovat své strategie a služby zákazníkům a bude se snažit o to, aby nakupování bylo co nejjednodušší a nejpříjemnější pro obě dvě strany. Pokud se na českém trhu nepovede nějak zásadně prorazit Amazonu, vidím hlavní změny právě v tomto vylepšování drobných věcí, které pak mají ve výsledku velký efekt. A kdyby Amazon přeci jen přišel, zas taková katastrofa to pro ostatní e-shopy – na základě zkušeností z anglicky mluvícího trhu – taky nebude.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Dlouhodobě obdivuji úspěch e-shopu Alibaba.com. Je jasné, že bez podpory státu by nemohl dosahovat takových výsledků, jakých dosahuje, ale i tak je to ohromující.

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

Nechystáme, svoje zkušenosti ze zahraničí už máme, dva roky jsme působili v Brazílii. Díky tomu jsme zjistili, že v přístupu k určitým věcem se mentalita jednotlivých států velmi liší a že co se líbí v Čechách, se nemusí líbit jinde. Proto se chceme zaměřovat především na zdokonalování služeb pro české klienty. Ale nikdy neříkáme nikdy a je možné, že někdy v budoucnu zkusíme štěstí i za hranicemi.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Asi nemůžu říct jedno konkrétní jméno, představovalo by totiž jen takovou „tvář“ zastupující celý tým lidí, který za tou vší prací stojí. Myslím, že e-commerce mužem/ženou roku jsou všichni muži i ženy, kteří e-commerce dělají, které to baví a kteří se snaží svůj byznys vylepšovat a posouvat dál. Rozhodně to není jednoduchá práce, a úctu a obdiv si proto zaslouží každý z nich.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Asi ne. Intenzivně ale pracujeme na přípravách služby, která bude pracovat s tím, kde bude e-commerce zhruba za 5–10 let. Rádi bychom byli na tomto poli mezi prvními. Moc mě to teď baví, ale detaily si samozřejmě ještě nechám pro sebe. Nicméně pokud vše vyjde podle plánu, mají se zákazníci opravdu na co těšit.

Ondřej Tomeš, Kolonial.cz

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Konsolidace velkých hráčů, vznik Mall Group. A také situace na českém pracovním trhu. Nedostatek pracovní síly poprvé naznačil, že bez robotizace a autonomně fungujících procesů se neobejdeme již za jednotky let. Lepší to totiž z mého pohledu nebude a musí přijít radikální změna, vyvíjet preventivní tlak na legislativu je tedy zcela na místě. A pak taky skvěle vedená kampaň Zonky.cz.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Očekávám velký boom fintech služeb ve spojitosti se spuštěním PSD2, na jehož základě banky musí otevřít API svého internetového bankovnictví. Rok 2017 tedy bude jako součást přípravy na plné otevření v lednu 2018. U e-shopů očekávám rostoucí tlak na servis a s tím spojenou personalizaci nabídky. To by se mohlo odrazit třeba na způsobu, jak budou velké obchody pracovat se svými nejloajálnějšími zákazníky. Dobrá znalost zákaznických potřeb bude hrát větší roli než cena a povede k rychlému rozevírání nůžek mezi velkými hráči a malými e-shopy. Ostatně již teď vidíme náznaky, že české umění „slevotvorby“ už je pomalu u konce a bude třeba hledat další benefity.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Deutsche post a jejich elektrická dodávka StreetScooter. Z pohledu řízení efektivity pak robotické sklady pro Target.com od Symboticu…

Chystáte se v příštím roce rozšiřovat svou působnost do zahraničí? Jakým směrem?

Spíše se ze zahraničí chceme učit, rozhodně teď nepomýšlíme na expanzi, český trh je pro nás zajímavější. Takže nás čekejte spíš v dalších regionech.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Jack Ma. Jeho Alibaba dokáže obchodovat skoro výhradně přes mobilní platformy, což je něco, čeho bychom také rádi dosáhli. Potraviny jsou k tomu ideální.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Větší provázání se zákaznickými komunitami. Potraviny jsou nejčastěji opakovaně nakupovanou položkou na internetu. Informace, které máme od zákazníků k dispozici, mají posloužit především k tomu, abychom jim co nejvíce usnadnili život v podobě lepší práce s nimi. Zatím je však nedokážeme zužitkovat tak, jak bych si představoval. Plus ještě dalších tisíc věcí, sto z nich pak zvládneme spustit v příštím roce.

Berk Temuroglu, Tchibo Praha

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku na tuzemské e-commerce scéně?

Není to na první pohled zřejmé, ale pokud vezmeme e-commerce jako ekosystém, tak velký vliv z dlouhodobého hlediska bude mít určitě zavedení EET.

Dále je to myslím růst a rozvoj kategorie grocery shopping / nákup potravin, jenž mění zákaznická očekávání z hlediska rychlosti a kvality doručení.

Jak se bude podle vás měnit český internet a české internetové obchodování v průběhu roku 2017? Co ho ovlivní nejvíc?

Očekávám nárůst příchozích přeshraničních obchodů, což zvýší konkurenci v této oblasti obchodování, která je zatím v ČR velmi nízká. Je to spíše otázka střednědobého horizontu, ale začne dle mě být aktuální již v roce 2017.

A určitě se zvedne důležitost last mile logistiky, ta bude klíčovým faktorem úspěchu.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Zajímavý mi přijde přístup americké společnosti Optoro, která se zabývá reverzní logistikou, tedy manipulací a zpracováním vraceného a nadbytečného zboží.

Kdo je podle vás e-commerce mužem/ženou letošního roku?

Nejsem si jist, zda je to zcela objektivní, ale osobně znám pana Pavla Muchu z investiční společnosti Enern, který dle mého názoru v rámci svého působení ve firmě urychluje transformaci e-commerce v ČR.

Je nějaká služba nebo novinka, kterou jste letos nestihli rozjet?

Tento rok pro nás byl velice úspěšný, ale i přesto se nám nepodařilo implementovat nabídku místních platebních řešení relevantních pro český trh. Chceme českým zákazníkům nabídnout různé platební možnosti s důrazem na lokální poskytovatele. To je tedy ještě před námi.