 »  Blázinec v Silicon Valley, Intel za 15 miliard dolarů kupuje Mobileye, GoPro zase propouší

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

V češtině vyšla kniha Chaos Monkeys. Má velice podivnou obálku a jmenuje se Blázinec v Silicon Valley. Jinak je to povedená kniha popisující dnešní toxickou část Valley a podivné poměry a „hype“. Podobným čtením je také Disrupted, ta prozatím česky nevyšla.

Britský Wired vydal více než hodinový dokument o Izraeli a Tel Avivu, tedy o jednom z nejvýznamnějších technologických hubů dneška (Izraeli se říká Startup Nation, viz kniha). Dokument je prozatím rozkouskovaný na pět dvacetiminutových částí (1, 2, 3, 4, 5), k vidění je na YouTube. Navazuje na podobný dokument o čínském Šen-čenu.

To, že se v Izraeli skutečně dějí velké věci, potvrzuje i čerstvá mega akvizice. Intel za 15,3 miliardy dolarů kupuje tamní společnost Mobileye. Ta patří mezi celosvětově nejvýraznější hráče v oblasti autonomního řízení, kombinuje senzory, kamery, mapové služby a podobně. Firma pracuje s hráči jako BMW, Audi, celkově 27 automobilkami. Z podobné oblasti je to pro Izrael další velký obchod. Google koupil Waze za 1,1 miliardy dolarů, Apple zase PrimeSense za 300 milionů. Pro Intel pak jde o sázku na novou éru výpočetní techniky. S Izraelem do velké míry spojil i tu dosavadní, Core 2 Duo vzniklo právě tam. Sekce Intelu pro chytrá auta bude umístěna v Izraeli. Mobileye je i strategií, jak minimálně zpomalit nástup Nvidie právě v oblastech typu auta, AI, datacentra.

Chytrá auta ještě jednou. Čínská Alibaba společně s partnery investovala 18 milionů dolarů do startupu WayRay. Švýcarský podnik vyvíjí navigaci v rozšířené realitě, takže je v realitě vidět vrstvu se směrem a podobně jako u automobilových herních simulátorů. Ukázka ve videu.

Seznam.cz ve videích zveřejnil všechny přednášky z jeho konference Připojuji.se k 25 letům výročí připojení Česka k internetu. Najdete je zde.

Brněnský Flowmon Networks se z Jihomoravského inovačního centra přestěhoval do Vědeckotechnického parku UNIS (VTP UNIS) v Žabovřeskách. Firma byla zároveň opět vybrána do žebříčku Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and Diagnostics od Gartneru. O Flowmonu v našem článku.

GoPro rozjelo další propouštění. Aktuálně se týká 270 lidí. Koncem loňského roku v prvním kole propustilo 15 procent zaměstnanců a zavřelo „entertainment“ divizi. GoPro prodělává a chce se vrátit do zisku. Jeho kamerky čelí velké konkurenci z Číny, navíc majitelé již koupeného modelu nemusí tak často kupovat nový. Akcie v posledním týdnu spadly o více než 16 procent.

Po Snapchatu bychom se mohli dočkat dalšího technologického vstupu na burzu. Údaje pro americkou komisi pro cenné papíry ukazují, že Okta chce při IPO získat 100 milionů dolarů. Okta řeší problém přihlašování a spravování loginů pro více různých cloudových služeb. Něco jako OneLogin, který nedávno koupil české Portadi. Okta v roce 2016 utržila 85,9 milionu dolarů se ztrátou přes 76 milionů (dle firmy investice do růstu).

Citrix dělá na možném prodeji, informuje Bloomberg. Kupce má v různých sférách shánět Goldman Sachs. Citrix už si nedávno prošel restrukturalizací, když propustil lidi, byznys kolem produktů GoTo vyčlenil do samostatné firmy a sloučil ho s LogMeIn. Citrix je známý zejména díky streamování desktopů a Windows aplikací na dálku.

Výsledky ze třetího kvartálu ukazují, že byznys Oraclu v cloudu stále roste. Naposledy meziročně o 62 procent. Společně s tím neustále padá prodej tradičních licencí, tentokrát o 16 procent. Fokus Oraclu na cloud je nyní obří, výrazně je to vidět i na české pobočce.

Novým členem představenstva Microsoftu se stal zakladatel LinkedIn a investor Reid Hoffman. Microsoft koupil LinkedIn za 26,2 miliardy dolarů a lidé z něj nyní obsazují zajímavé pozice – napříkladKevin Scott se stal CTO Microsoftu.