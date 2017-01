 »  Bohuslavu Sobotkovi asi došel FUP, který Linux je nejlepší a Google+ nekončí

Matt Cutts definitivně není v Googlu, teď už opravdu. V Staying with the US Digital Service píše, že bude působit v US Digital Service a vypadá to jako dream job, zachraňování světa a pomáhání potřebným. Což nepochybně být může, když to takhle postavíte. Zajímavé je, že odchod Cuttse z Googlu trval podstatně víc měsíců, než Cutts naznačuje. O práci pro Pentagon, tedy pro Defense Digital Service, informoval už v červnu 2016. Pročpak asi z toho Googlu odcházel tak dlouho? A proč to bylo takové odcházení/neodcházení?

O stránku Marka Zuckerberga na Facebooku se stará až několik desítek lidí. To jenom aby bylo jasno, kolik práce stoji udržet idealizovaný obrázek génia. Jeden by očekával, že aspoň dokáží ovlivnit funkčnost stránek k lepšímu, ale očekávání je to marné. Poslední změny spíše ukazují, že nikdo z tvůrců stránek je reálně nepoužívá. Možná je to ale celé tím, že tahle stránka funguje tak, jak žádné firemní nemohou. Není na ní obvyklá záplava zbytečností, které nemůžete vypnout. Viz This Team Runs Mark Zuckerberg’s Facebook Page.

Naletěli jste na zábavnou selfie aplikaci Meitu? Pokud ano, někdo v Číně má údaje z vašeho telefonu, které bylo možné vydolovat. Aplikace jde dokonce až tak daleko, že si kontroluje iPhone na jailbreak, aby mohla získat více informací. Data navíc neposkytuje jenom jednomu subjektu, ale jsou odesílána na desítky čínských serverů. Celé to zanalyzovat ještě chvíli potrvá, ale slušný přehled je v Technical Information Regarding Analytics Collection in the “Meitu” app for iOS a doporučím i zábavný pohled na záplavu práv, která tahle aplikace chce na Androidu.

Slávkovi Sobotkovi asi v pátek došel FUP a po pěti a více letech zjistil to, co všichni už dávno víme: „Je nepřijatelné, že mobilní data jsou u nás dražší než ve většině zemí EU. Musíme to změnit!“ doplnil odkazem na Premiér Sobotka: Mobilní služby musí být dostupné. Připomeňme, že jediná aktivita tímto směrem tento týden byla ta od ČTÚ, který upozornil na vysoké velkoobchodní ceny za data v LTE. Ale jinak dobré, jako začátek volební kampaně to docela ujde.

TELEgraficky

American Fable ■ Inzeráty životy nezachrání ■ Logan | Trailer 2 ■ dataviz.tools ■ Fanouškovské filmy ze Star Treku ■ Apple žaluje Qualcomm o jednu miliardu ■ Microsoft propouští

WEBDESIGN, INTERNET

Ministerstvo financí (MFČR) konečně vydalo Metodický pokyn k plnění povinností ve věci seznamu nepovolených internetových her. Je to zábavné čtení, protože MFČR zde určuje, že adresa blokované stránky bude mít formu pouze doméneadruhehoradu.domenaprvnihoradu (parodie, ano). Samotný seznam je aktuálně stále prázdný, ale MFČR se pochlapilo a má pro něj zkrácenou adresu www.mfcr.cz/blacklist a dokonce RSS kanál zjistitelný na www.mfcr.cz/cs/rss. Ten ale v rozporu s příslibem neobsahuje pouze údaje ze seznamu. Podstatné je, že podle ministerstva stačí „blokovat na úrovni DNS“ a poskytovatel není povinen řešit chytré uživatele, kteří to snadno obejdou. Více viz Jak mají poskytovatelé blokovat weby s hazardem? Metodika je konečně tady a další detaily v Všechno je jasné, vždyť je to ve Wikipedii. Jak vláda obhajuje blokování webů?

V úterý poněkud nejel Google Drive. Problém měly ale i Google Apps s tamním úložištěm nebo Dokumenty (nefungovalo například sdílení). Poměrně brzy se to projevilo i v Google Apps Dashboard, byť o Google Docs tam zmínka není, ale je docela logické, že to souvisí.

RIP Vine. Video od Twitteru skončilo 17. ledna a původní sociální videosíť se promění jen v aplikaci pro natáčení videí (která můžete sdílet na Twitteru). Samotné www.vine.co prozatím zůstává, takže tam uložené poklady si bude možné ještě nějakou tu dobu chodit nostalgicky prohlížet. Viz též Twitter zavřel Vine, aplikaci na krátká videa nahradí Vine Camera nebo Discontinuing the Vine app: FAQs.

Donald Trump prý dělá žurnalistiku opět skvělou, tedy alespoň to píší v Trump Is Making Journalism Great Again. Patří k tomu i řada výzev novin a novinářů týkajících se toho, aby si všichni vzpomněli, že novinařina je „hlídací pes demokracie“ a jak je potřeba se spojit proti Trumpovi a nic mu neodpustit. Pokud se tohle povede, tak to bude skvělé. Ale v našem malém Česku už tohle známe: od nástupu Zemana a Babiše k moci se žurnalistika stala ještě menší a bezvýznamnější. A nejenom proto, že média obsadili oligarchové, a pokud někde dříve existoval neúprosný šéfredaktor, stačí dnes, aby se posadil na židli proti Babišovi a během pár minut mu proleze jistým tělesným otvorem. Rozprodáno a zaprodáno.

SOFTWARE

Vyplatí se Photoshop? To se ptají v Is Photoshop Worth the Money? a v jedné věci mají pravdu: aplikace za 9,99 USD měsíčně je slušná nabídka. Ovšem jen do okamžiku, než potřebujete těch Adobe CC věcí víc. Za těch 10 USD ale získáte ještě Lightroom. Takže ano, samotný Photoshop je dnes poměrně dobře dostupná aplikace. Ale jinak je dobré vědět, že existují řady alternativ, jak pro Photoshop, tak pro další Adobe aplikace.

Call of Cthulhu pro všechny, co milují právě tenhle svět:

Lavabit je zpět. Pokud si nepamatujete, tak tahle služba musela v roce 2013 skončit, protože ji používal Edward Snowden a odmítla vydat SSL klíče k jeho e-mailům. S jejím tehdejším koncem přišlo o e-maily i službu přes 400 tisíc uživatelů. Nový Lavabit, spuštěný v pátek, už používá architekturu, která žádné „vydání“ SSL klíčů neumožňuje. Viz Who is Lavabit?

Hlasování o nejlepší Linux se rozeběhlo na FossForce.com. Na výběr je Linux Mint, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Manjaro, elementary, Fedora, Zorin, deepin, Arch, Antergos, Solus, PClinuxOS, Magiea, Ubuntu MATE, ReactOS, LXLE, Linux Linte a Lubuntu. Hlasujte v It’s ‘Best Linux Distro’ Time Again.

Stovky subjektů se v Evropě věnují vývoji botů. Viz Introducing the European Bots Landscape. Výborná ukázka další internetové bubliny a je neméně zajímavé se podívat do Introducing the Bots Landscape: 170+ companies, $4 billion in funding, thousands of bots, kde popisují situaci v USA.

HARDWARE

Nintendo uvedlo očekávanou herní konzoli Switch (původně Nintendo NX) včetně Legend of Zelda: Breath of the Wild a dalších her. Viz například Nintendo Switch: Everything You Need to Know Right Now, a pokud se ptáte, zda bude multiplayer, ano, ale placený a až někdy později v roce 2017.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mozilla má nové logo. Ač žádné nepotřebuje. A asi se nebudete divit tomu, že pokud nevíte, o co jde, tak z toho nepoznáte, že jde o slovo „Mozilla“. Není to ale všechno, ona je tu celá nová „identita značky“. Budete-li dumat nad tím, jestli Mozilla něco takového potřebuje, tak vítejte do klubu.

Indické bankovky vybavené GPS čipem pro sledování vlastníků? Nic než hoax. Ale hlavně zajímavé čtení ve Viral WhatsApp Hoaxes Are India’s Own Fake News Crisis, kde samozřejmě zásadní roli hrají Facebook, WhatsApp a sociální sítě vůbec. Co na tom, že GPS čip schopný aktivního vysílání se prostě do bankovky implantovat nedá. Fake news jsou tak pokročilé, že si takovou bankovku můžete prohlédnout i na videu:

Twitterový účet National Park Services dostal zákaz tweetovat. Provinil se retweetnutím nějakých těch anti-Trump tweetů. Viz National Park Service Banned From Tweeting After Anti-Trump Retweets. Předmětné tweety se týkají komentářů o malé účasti na Trumpově inauguraci. Více viz též Interior Department told to stop tweeting after unflattering retweets about Trump.

Ghost Recon WildLands – The Red Dot Live Action Trailer:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Internet of Things Scanner zkontroluje, jestli vaše domácnost není v Shodanu. Což je databáze otevřených/děravých zařízení a služeb na internetu, nikoliv jenom těch, které můžeme zařadit do IoT. První kontrola je tak nějak samozřejmě o ničem, jen ověří vaši IP adresu. Co dělá pokročilejší „deep scan“, je otázkou, ale zcela určitě umí opět jen zkontrolovat to, zda vaše veřejně přístupná IP adresa může být nějak zneužita. Berte to celé tak trochu s odlehčením a naučte se používat Shodan přímo.

Deseat.me projde váš Gmail, zjistí, co všechno odebíráte (kde máte účet), a umožní vám „snadné“ odhlášení. Samozřejmě musíte téhle službě dát přístup k e-mailům v Gmailu (nebo Google Apps), jenom tak může vyhledat věci, ze kterých se možná budete chtít odhlásit. Jsou tu už ale nějaký ten pátek a lze jim důvěřovat. Každopádně, po spuštění budete možná překvapení, v jak hodně službách jste „zapsaní“ (v mém případě, u letitého @gmail účtu, 192 kousků).

Unroll.me je další variantou předchozí služby. Odradit vás může, že po vás bude chtít práva ke správě kontaktů. V porovnání s předchozím toho najde podstatně méně (33 kousků), ale podstatně lépe se používá (můžete vidět kompletní přehled, ne jen část). Umí navíc to, že vás nemusí zcela odhlásit z odběru, ale vybrané věci si můžete přidat do „Rollup“ sady, kde vám tahle služba zajistí spojení do jednoho souhrnného e-mailu (což ale nedělá odhlášením, ale zpracováním a mazáním došlých mailů). Stejně jako u Deseat.me si ale dejte pozor, identifikuje to některé věci zcela zmateně – třeba Facebook několikanásobně – a vše musíte velmi pečlivě prověřovat.

Mac App Store je plný podvodů. App Store i Google Play ostatně taky. Nakonec v obchodě pro Windows 10 a Windows telefony to není o nic lepší. Ale ukázka v Don’t Be Fooled: The Mac App Store Is Full of Scams je opravdu pěkná. My, co počítačovým věcem rozumíme, se tak snadno nachytat nedáme. Obyčejný člověk ovšem klikne na první věc, která mu přijde pod ruku. V příznivém případě jenom za 30 USD dostanete šablony, které se vydávají za Microsoft Office. A to se vyplatí. Zjevně i Applu, protože má z každé prodané věci podíl.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

App.net skončilo. Před čtyřmi roky chtěla tahle sociální platforma být tím, čím měl být Twitter, ale dle očekávání se jí ve světě drceném Facebookem nepodařilo uspět. Definitivní konec přijde 15. března a po aplikaci zůstane Open Source kód (viz App.Net GitHub). Nutno dodat, že konec nastal již v květnu 2014, kdy App.net propustilo poslední zaměstnance a přešlo do „udržovacího režimu“. Pokračovalo až do momentu, než úplně došly peníze. Viz App.net is shutting down, a pokud tam máte nějaká data, můžete si je exportovat.

Vše pro sledovanost aneb sebevraždu dvanáctileté dívky Facebook smazal až po dvou týdnech. Viz A 12-year-old girl live-streamed her suicide. It took two weeks for Facebook to take the video down. Původní živé vysílání trvalo plných 40 minut a probíhalo pomocí Live.me. Viz též Girl's ‚suicide video‘ sparks outrage online.

Facebook v Německu spustil filtr na fake news. Bude to znamenat, že pokud někdo bude sdílet „prověřeně falešný článek“, bude na to upozorněn. Stejně jako ti, kteří takto nasdílený odkaz uvidí. V praxi nejde o nic jiného než snahu vyhnout se tomu, aby Německo začalo Facebook pokutovat za každou vymyšlenou zprávu, kterou někdo nasdílí. Ani slovo o tom, že by snad konečně došlo k úpravě algoritmů Facebooku a fake news byly šířené méně. Viz Facebook spouští ověřování falešných zpráv po USA také v Německu nebo Facebook rolls out fake news filter in Germany a původní oznámení o spuštění v USA: News Feed FYI: Addressing Hoaxes and Fake News.

Google+ nekončí, vrací se Události a přichází s možností zvětšit fotky a „filtrovat komentáře nízké kvality“. A taky k 24. lednu končí původní použitelná podoba a už bude prý možné používat jenom tu novou, tuším uvedenou v září 2014. Zároveň s „důrazem“ na komunity (které nikdo nepotřeboval) a potlačením všeho, co do té doby fungovalo. Viz Making Google+ work better for you.

Chcete přestat sledovat @POTUS? Smůla, chyba vás opět vrátí zpět mezi sledující. Pro řadu těch, co účet prezidenta Spojených států chtěli přestat sledovat (protože ho převezme Donald Trump), to bylo nepříjemné překvapení a důvod k řadě konspirací. Jak ale Twitter na svém účtu @Support napsal, je to prostě chyba. Zvláštní chyba. Svědčí o tom, že ne všechny účty jsou si rovny. Viz Twitter Apparently Not Allowing Users To Unfollow @POTUS, a aby toho nebylo málo, Twitter nejspíš mezi sledující nového @POTUS přidal i lidi, kteří ho již dříve zablokovali. Viz A Twitter glitch autofollowed some users to Trump’s @POTUS by mistake.

Jak proběhlo převzetí @POTUS a @FLOTUS? Tedy účtů prezidenta a první dámy USA? Snadno, obsah @POTUS i @FLOTUS Twittter „promazal“, ale ponechal sledující. Původní tweety se ale neztratily, jsou na @POTUS44 a @FLOTUS44 (44 je pořadové číslo končícího prezidenta USA), stejné je to s @VP44 a @PressSec44. Neztratil se ani Obamův Bílý dům, ten je na @OBamaWhiteHouse. O vše se v rámci archivace stará úřad se zkratkou NARA (National Archives and Records Administration). Viz Obama a Trump. Jak prezident 2.0 předává své účty prezidentovi 3.0 nebo Archived White House Websites and Social Media.

STARTUPY A EKONOMIKA

Nejdřív je nalákal na tvorbu live videí. Teď už jim za ně platit nechce. Účelu už to poslouží, ti, co se nechali nachytat, už nejsou potřeba. Řeč je o Facebooku a Facebook Live Video aktivitách. Ty teď nahrazuje tlak na tvorbu prémiového dlouhého videoobsahu. Takového, co by mohl konkurovat Netflixu. Typický Facebook. Viz Facebook looks like it’s going to stop paying publishers to make live videos.

Dění okolo konce Theranosu? Ve hře je „hon na čarodějnice“ a „jakási podivná vendeta“ novináře z WSJ. Tenhle příběh možná jednou vyjde knižně, nebo snad dokonce jako film (ve kterém by prý měla hrát Jennifer Lawrence). A taky je tu nějaká konspirace týkající se 4 milionů dolarů. Viz Theranos’ downfall due to elaborate $4M conspiracy, investor says.

Oracle koupil Apiary, český startup pomáhající vytvářet a dokumentovat API, založený v roce 2011. Viz Českou firmu Apiary Jakuba Nešetřila kupuje světový gigant Oracle nebo Oracle acquires API development startup Apiary a Oracle Buys Apiary.

INFOGRAFIKY

Snapchat: A Year in Review ukazuje nějaká čísla o Snapchatu. Když si je ale srovnáte s ostatními sociálními sítěmi, zjistíte, že Snapchat je miniaturní a neznámo proč ho média tlačí do zcela jiné pozice, než ve které je. Prostě 150 milionů uživatelů je miniaturní záležitost. Jediné, co Snapchat v tomto ohledu zachraňuje, je to, že má zásadní penetraci mezi extrémně mladými. Dětmi, žáky a studenty. Ale to je, popravdě, dost málo.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.