 »  Brněnské Kentico investuje do budoucnosti chatbotů či umělé inteligence

Brněnská softwarová společnost Kentico měla dobrý rok. Ve fiskálu 2016 vykázala tržby ve výši 412 milionů korun a daří se jí růst. Pro představu, v roce 2012 byla na zhruba 154 milionech. Zisk před zdaněním se za poslední rok usadil na 22 milionech. „Velkou část peněz investujeme zpět do firmy a růstu,“ říká pro Lupu zakladatel a šéf Kentica Petr Palas.

Firma investuje hlavně do náboru nových lidí, vývoje a zakládání zahraničních poboček. Ve Spojených státech konsolidovala kanceláře do jedné větší v New Hampshire, v Americe už v obchodu, podpoře a podobně zaměstnává 30 lidí. Provozuje také pobočky v Austrálii a Nizozemsku.

Zvažuje se také otevření zastoupení v Singapuru, odkud by se dala obsluhovat jihovýchodní Asie. V Asii zatím podnik působí v Japonsku, kde uzavřel partnerství s tamním silným distributorem Nextscape. Nejvíce zákazníků brněnského podniku je z anglicky mluvících zemí.

Kentico má aktuálně okolo 230 zaměstnanců, za loňský rok jich firma přidala 40. V podobném tempu se má pokračovat i letos. „V tržbách pak v roce 2017 očekáváme růst mezi 10 až 15 procenty,“ dodává Palas. Většina lidí, asi 190, pracuje v Brně v kancelářích na Nových sadech.

Nová věc

Kentico historicky vyrostlo na tvorbě systémů pro správu webového obsahu (CMS) na platformě .NET. Využívají ho desítky tisíc webů. Před pár lety pak firma začala dělat také software pro digitální marketingové aktivity a vydala se tak do vod, do kterých masivně prostřednictvím akvizic i interního vývoje investují obři jako Oracle, IBM, Salesforce.com, Adobe či IBM.



Autor: Jan Sedlák Petr Palas, Kentico

Uspět se české společnosti podařilo díky tomu, že se tito hráči zaměřují především na velké zákazníky, kdežto Kentico šlo spíše směrem menších a středních podniků. Kombinace CMS a marketingových aplikací v poslední době tvořila 80 procent prodejů nových licencí.

Teď má v dalším růstu pomoci nový projekt Kentico Cloud. Ten nyní odstartoval a ve fiskálním roce 2017 by se podle odhadů pro začátek měl na celkových tržbách podílet pěti procenty. Do budoucna se očekává s jeho sílící pozicí.

Brněnský cloud přenáší tradiční CMS do podoby služby. Není tak nutné si instalovat CMS na vlastní servery či virtuální stroj. Zároveň ale nejde o obdobu služeb typu Webnode. Kentico v cloudu nabízí plnou kontrolu podobně, jako je to možné u vlastní instalace CMS.

Obsahový hub pro budoucnost

Hlavní „fígl“ je ale v něčem jiném. „Z CMS se stává obsahový hub, už to není jenom správa webu. Správa obsahu na internetu již není web-centric a je třeba uvažovat více do šířky. Zapojují se mobilní aplikace či sociální sítě, do budoucna to půjde směrem k chatbotům, virtuální realitě, digitálním asistentům,“ předpokládá Palas.

Kentico Cloud je tak něco, co má termín „headless CMS“. Principem je možnost spravovat obsah pro řadu služeb na jednom místě a pomocí aplikačního rozhraní (API) si ho „vytahovat“, kamkoliv je potřeba – na blog, web, do mobilní aplikace, dát informace chatbotovi, Alexe od Amazonu a tak dále. „Je to svět API.“ Kentico Cloud v rámci tvorby toho svého API mimochodem používá české Apiary.

Kolem headless CMS se v současné době točí řada nových startupů, které pracují s podobným konceptem jako v Brně. Také Kentico při vývoji Kentico Cloudu postupovalo více startupově. Projekt dělal interní startupový tým. „Reportovali mi spíše jako investorovi než jako CEO,“ říká Palas. Na podobném principu by ve firmě měly vznikat další služby.

Nabízet správu obsahu mnoha kanálů v cloudu jako službu má ještě jednu výhodu. Nad IT rozpočty stále více přebírají kontrolu marketingová oddělení, která mohou potřebné aplikace nakupovat přímo. Kentico tak může cílit právě na tyto peníze. S cloudem chce jít i více za digitálními agenturami.

„V podstatě máme připravenou univerzální platformu pro budoucnost,“ dodává Palas. Provozovat ji je možné kdekoliv, Kentico Cloud běží na platformě Azure od Microsoftu.