 »  Byzance: firma studentů z ČVUT vyrábí skládačku pro vývoj chytrých IoT věcí

V kancelářích poblíž hlavního vlakového nádraží v Praze sedí mladí lidé a na malé tištěné spoje pájí ještě menší součástky. „Je to tady taková čínská fabrika s dětskou prací,“ žertuje Tomáš Záruba. „Plošňáky“ se skutečně v Číně vyrábějí, zbytek se ale produkuje a kompletuje v Česku. Mladá firma Byzance právě rozjíždí pilotní projekty své „skládačky“ pro Internet věcí, na které už nějakou dobu pracuje.

Byzance odstartovala někdy v červnu roku 2015, kdy se dalo dohromady několik studentů ČVUT. Nešlo o univerzitní spin-off jako takový, projekt vznikl odděleně a škola v něm nemá podíl. Zformovanému startupu se podařilo získat prvotní investici od angel investora, jeho jméno nezveřejňuje. „Nikde se o něm nepíše,“ říká pouze Záruba.

Peníze (ze kterých ještě zbývá rezerva) posloužily k vybudování firmy do dnešní podoby. „Bylo to náročné. Jsme hardwarová firma a prošli jsme si pěti technologickými cestami, které se nakonec ukázaly jako slepé. Každá vyšla na stovky tisíc korun,“ popisuje šéf Byzance. Teď už by český IoT produkt mohl zamířit na trh a usiluje také o seed investici – prý kolem milionu dolarů.

Hardware jako služba

„Byzance je IoT pro ty, pro které tato oblast představuje finanční a technologickou bariéru,“ pouští se Záruba do vysvětlování toho, co jeho společnost dělá. „Lidé mají nápady na IoT, ale je pro ně těžké je uvést do provozu, případně jim chybí peníze. Než vám někde začne blikat dioda, musíte vyřešit hromadu věcí.“



Autor: Jan Sedlák

Do této kategorie mohou spadat i tradiční průmyslové společnosti, včetně těch českých, které najednou kvůli nástupu elektronizace a IoT musí najmout ajťáky, psát manuály, provozovat call centra a tak dále. Umí vyrobit spíš například topení a IT odbornost jim chybí. Lidé z IT jsou rovněž stále dražší a trh začíná být solidně rozebraný.

Byzance chce nabízet hardware jako službu. Princip je jednoduchý: zákazníkovi dodá technologie a službu, která odstraní největší bariéry při vývoji IoT funkcí, a firma samotná se tak bude starat především o to, co umí. Pokud bude chtít dát svému výrobku chytré funkce, nemusí se zabývat celým „stackem“ IoT technologií, ale pouze napsat pár řádků kódu pro vypínání, zapínání, odesílání a podobně. „Nemusí se znovu vymýšlet kolo,“ říká Záruba.



Autor: Byzance Psaní kódu v Byzance

Funguje to tak, že si zákazníci od Byzance pořídí jeho IoT hardware. Jde vlastně o skládačku se základním modulem s Wi-Fi a/nebo ethernetem, na který lze připojovat další rozšíření – GSM, GPS, sběrnice, komunikace v rámci 433 MHz. Nad tím pak běží operační systém, který v Byzance napsali (ARM a jazyk C), který v podstatě zajistí překlad toho, co si zákazník pro své zařízení jednoduše napíše. Z hardwaru pak další komunikace míří do cloudu – Byzance kompletně běží v Azure od Microsoftu.

Nic neřešit

Pokud tedy chcete svému výrobku dát chytré IoT funkce, Byzance vám dodá hardware dle potřeb, případně pomůže s návrhem a řešením a zajistí fungování. Na vás je pak psát základní funkce. Má to mít i další výhody.



Autor: Byzance Moduly Byzance

Nebude nutné řešit to, že se objeví nový protokol, nová verze toho a tamtoho, změněné a nové knihovny a podobně. To má řešit Byzance na pozadí a vše aktualizovat s tím, že k dispozici jsou i předchozí a „emergency“ verze. Ze zařízení se rovněž dají sbírat data.

Byzance umožňuje odstranit vývoj připojení k serveru, zabezpečení, šifrování, zpracování paketů nebo vyhledávání vstupních metod. Napsaný kód se kompiluje na serveru a vytváří se jeho grafická interpretace. Kód se pak do hardwaru nahrává vzdáleně přes internet. Do kódu je možné i podstatně zasahovat.

Pár centů na zařízení

Hardware samotný přitom není pro mladou českou společnost ziskový a chce ho dodávat s nulovou marží. Vydělávat chce na službách. S finančními modely ještě s velkou pravděpodobností bude hýbat. Obecně nicméně počítá s účtováním podle připojených zařízení, případně i podle dat.

„Na jedno zařízení to vychází mezi 4 až 14 centy za měsíc. Vše lze nastavit tak, že lze například zaplatit celou životnost zařízení,“ říká Záruba. Další poplatky lze pak vybírat třeba za mobilní aplikaci.

Byzance chce do budoucna umožnit připojování i dalšího hardwaru. „Chceme být jako Slack a integrovat do sebe více věcí.“

Česká firma nechce cílit „pouze“ na firmy, které chtějí ve svých výrobcích využít IoT, ale také na města. Hardware jako služba se dá využít například v rámci smart cities. Zde Byzance slibuje otevřenost. Produkt už prezentovali Operátorovi ICT, který má smart cities na starosti v Praze.

Byzance aktuálně pracuje na pilotních projektech a kolem své IoT skládačky chce vytvořit komunitu, podobně jako se to povedlo českému routeru Turris Omnia od CZ.NIC. Zájemci se tak mohou hlásit do testu, v rámci kterého mohou získat hardware zdarma. Firma také rozjíždí spolupráci s ČVUT a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Ječné.