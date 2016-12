 »  Česká datacentra v roce 2016: za dotace se staví i prázdné budovy, ale jede se dál

V roce 2015 se stavělo docela dost datových center, navazovalo se na rok předchozí (více v loňské ročence). Výrazně tomu pomohly evropské dotace. V roce 2016 si mnoho věcí „sedalo“ a mimo jiné se začalo ukazovat, jak se vlastně ty mimopražské datové komplexy daří zaplňovat.

A ukazuje se, že to není nic moc. Průměrná vybavenost datacenter mimo Prahu (IT technologie) je 35 procent, přičemž v Praze je to asi 62 procent. Další odhady pak mluví o 21 procentech, respektive 69 procentech. „Mimo Prahu je stavba datacentra silně ztrátovou záležitostí. Není obchod a není kvalitní provoz. Navíc v Praze jsou služby a konektivita levnou záležitostí, v regionech ne,“ říká pro Lupu šéf TTC Radek Majer.

Ten se navíc v rozhovoru více rozpovídal o tom, jak se daří zaplňovat druhé datacentrum TTC, které je zároveň největším v Česku. Rok 2016 byl prvním ostrým rokem a TTC do Česka láká klienty z Asie či Ruska. TTC je jako celek v zisku. Dotace každopádně podle Majera rozjely spirálu snižování cen na trhu.

První z dotovaných datacenter aktivně hledá kupce. Rondel v Ústí nad Labem je menší projekt asi za 60 milionů korun, půlka z toho šla z dotací. Dle očekávání si i přes levné služby regionální serverovna nenašla dostatečnou trakci.

Dotace využívá i brněnský Master Internet, který podle informací Lupy rovněž rozeslal nabídky na prodej. Cení se až na 300 milionů. Tržby firmy se blíží ke 100 milionům ročně, má ale i bankovní úvěry.

Evropské peníze lákají i britské podnikatele v realitách. John Stotter bude u Chomutova stavět datacentrum nazvané Data Hub Verne. Vyjde na 270 milionů, čtvrtinu pokryjí dotace. Stotter už v lokalitě postavil průmyslovou zónu a nad datacentry začal bádat teprve před dvěma lety. Z Čech chce nabízet cloudové služby do Evropy.

V oblasti Chomutova se rozjíždí i státní projekt, který rovněž chce dosáhnout na dotace. ČEZ rozjel akci výstavby datového centra v elektrárně Tušimice. Vyjít to má na stovky milionů. Kromě interních účelů služby datacentra využije ČEZ ICT Services.

CzechInvest stejný region začal propagovat i v rámci zóny Triangle, kterou nabízí právě investorům z řad datových center. Velký zájem o to ale není. V západních Čechách se nicméně poohlíží Greendata, kteří v současné době provozují malé datacentrum v prostorách bývalé Aritmy v Praze.

DataSpring, který za evropskou dotaci přes 120 milionů korun postavil datové centrum v Lužici u Hodonína, po 15 měsících opustil generální ředitel Jiří Skopový. Oficiálně mělo jít o „vzájemnou dohodu“, nástupce se ale prozatím nenašel a má se hledat delší dobu. Informace Lupy mluví i tom, že by DataSpring mohl být bez šéfa. Podnik nyní spadá pod supervizi šéfa ICT skupiny KKCG, pod kterou DataSpring patří.

Pod KKCG spadá i společnost SafeDX, která je společným projektem DataSpringu a Foxconnu. Letos se finálně vedle sídla Sazky rozjelo datacentrum Lucerna. Značnou část byznysu mu má přinést právě Foxconn, který v regionu konsoliduje své IT. Do budovy se chystá také technika Sazky a jeho technologického partnera GTECH. Lucerna má několik etap rozšiřování datových sálů.

Už koncem příštího roku by podle informací Lupy mohlo stát nové datacentrum T-Mobilu, respektive Deutsche Telekomu. Takzvané CE Colo 2 (název ještě není oficiální) bude zhruba stejně velké jako původní CE Colo. Bližší informace by firma mohla sdělit začátkem roku 2017.

Šlo to rychleji, než se původně čekalo, a Seznam letos v dubnu zprovoznil druhý sál ve svém datacentru Kokura. Roste zejména video. Společnost také experimentuje s vlastním hardwarem či s chlazením olejem. Už dříve si z bývalého ostravského (kontejneru) superpočítače udělala Malý Seznam.

V Ostravě se příští rok upgraduje Anselm, jeden ze dvou tamních superpočítačů. Cykly obměn jsou u každého nastaveny na čtyři roky. Škola VŠB-TU kolem těchto strojů buduje širší ekosystém – spouští například studijní superpočítačový obor a úzce spolupracuje s Intelem.

VSHosting chce výhledově postavit své druhé datacentrum, tedy ServerPark 2. Velikostí by mohlo být podobné tomu prvnímu (ServerPark 1 je aktuálně na stálém příkonu půl megawatty). Už ale bude stát mimo Prahu, aby se dosáhlo na částečné financování z dotací. „Musím se chovat jako správný hospodář. Pro politický názor neskončím na ulici. Ve chvíli, kdy konkurence dostane dotaci, tak chci, abych byl na stejné startovní linii, jako jsou oni,“ říká v rozhovoru pro Lupu šéf VSHostingu Damir Špoljarič.

Wedos pokračuje ve stavbě svého datacentra v Hluboké nad Vltavou, kde nepočítá s běžným chlazením a servery bude namáčet v oleji (podívejte se také na servery chlazené kapalinou). Firma už dříve oznámila, že se chce dostat na certifikaci TIER 4. Na financování se původně měly podílet dotace, nakonec se ale staví bez nich. Podle vyjádření firmy jsou zdržující a svazující.

Čím dál více se začínají objevovat názory, že tradiční kolokace už není příliš lukrativní a rostoucí byznys, takže je nutné hledat nové věci. Český Altron proto začal hodně sázet na mobilní datová centra, ať už ta v kontejnerech, nebo „na kolečkách“. Jeho modulární datová centra nyní začnou využívat Spojené arabské emiráty pro chod e-governmentu.

Altron inovuje i v dalších oblastech datacenter. Společně s Bender Robotics vytvořil robota, který jezdí po datacentru, monitoruje, hlídá a hlásí. Tržby Altronu dosahují 1,5 miliardy korun a společnost rozjela i softwarový vývoj a investuje do softwarových akvizicí. Nová sekce Altronu je mladá a občas má ještě mezery, investice sem ale jako do strategické součásti proudí.

Inovovat datacentra chtějí také na sousedním Slovensku, kde byl představen projekt RoboNodes. Ten chce koncept datacentra zcela překopat, ať už chlazením, či zcela jinými racky.

Brněnská firma Faster chce rozšiřovat své původní datové centrum, konkrétně by mělo jít o druhou budovu. Celý projekt je hodně „home-made“, systémy zde řídí Raspberry Pi. Z toho vznikla i společnost UniPi Technology.

V Brně na vinohradském sídlišti stojí další datacentrum, konkrétně ho provozuje firma Itself. Ta do něj investovala kolem 60 milionů, sbíhají se zde trasy velkých providerů a operátorů. Datacentrum nemá žádný oficiální TIER, nyní ale obdrželo certifikaci ISAE 3402/SSAE 16 Typ II.