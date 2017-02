 »  Český SimpleCell chce IoT sítí Sigfox pokrýt další čtyři země, začne letos

Česká společnost SimpleCell chce bezdrátovou mobilní síť SIGFOX určenou pro takzvaný internet věcí (IoT) rozšířit do čtyř dalších zemí. SimpleCell aktuálně pokrývá 90 procent populace České republiky a asi 30 procent Slovenska a zaměřit se chce na další státy v regionu.

„Teď se díváme na tři, čtyři země,“ říká pro Lupu spoluzakladatel SimpleCellu Jan John. První kroky ke vstupu na další trhy mají přijít ještě v tomto roce. „Je to cíl na letošek. To neznamená, že to tam celé pokryjeme, ale tu expanzní, manažerskou činnost musíme udělat letos,“ dodává John.

SimpleCell prozatím nepřibližuje, o jaké země jde. Určitou představu si nicméně lze udělat ze současného pokrytí. Síť SIGFOX aktuálně celosvětově pokrývá 33 zemí. Slovensko ještě není pokryté celé a na východ od něj už pokrytí není žádné. Signál není ani v Rakousku, Polsku či Maďarsku.

Desítky milionů eur

SimpleCell IoT síť v Česku vybudoval společně se svým partnerem v podobě operátora T-Mobile. Využil jeho infrastruktury, a i díky tomu do ní investoval řádově jednotky milionů eur. Investice v dalších zemích se mají pohybovat v podobných číslech, může jít ale i o vyšší hodnoty. „Horizont na zemi vidíme kolem 25 milionů eur,“ přibližuje John.



Autor: Jan Sedlák Pavel Sodomka, SimpleCell

Externí peníze na expanzi SimpleCell údajně nepotřebuje. Podle jednoho z partnerů firmy Pavla Sodomky by to bylo „nice to have“, ale není to nutné. Spoluzakladatel SimpleCellu Karel Krčmář se aktuálně zbavuje 34procentního podílu ve firmě. Situace s financováním s tím údajně nesouvisí, více to ale SimpleCell zatím komentovat nechce – jen dodává, že situace je „poučná“. Hodnota celé společnosti má být podle Krčmáře více než 100 milionů korun.

SimpleCell už koncem loňského roku vstoupil na Slovensko, kde jeho síti SIGFOX přibyde i určitá konkurence v podobě sítě LoRa od Slovanetu (u nás LoRa provozují České Radiokomunikace). „V každé zemi, do které vstupujeme, máme úmysl do roka a něco pokrýt celou zemi, přes 90 procent,“ dodává k rychlosti dalšího pokrývání John.

SimpleCell chce při expanzi využít zkušenosti z Česka. „V České republice se nám velmi rychle podařilo udělat slušné pokrytí a kolem jsme vybudovali i slušný ekosystém, takže jsme schopní vzít know-how a přesunout jej na Slovensko a do ostatních zemí,“ říká Sodomka. SimpleCell zároveň sítě nebuduje zcela sám, ale s telco partnery. V každé zemi chce hledat ty nejvhodnější.

Jeden velký zákazník

SimpleCell začal generovat první tržby. Má prozatím jednoho velkého komerčního zákazníka. „Několik dalších projektů je těsně před uzavřením,“ navazuje Sodomka. Už v loňském roce firma společně s ČD-Telematikou spustila chytré parkování v Liberci (senzory na parkovacích místech).

SIGFOX síť má v Česku začít generovat zisk v momentu, kdy se dostane na stovky tisíc senzorů v komerčních zakázkách. SimpleCell se tak na nulu neplánuje dostat letos, ale až v příštím roce.

Vedle budování zákaznické báze musí budovat také partnerskou síť. Zákazníci a partneři pak musí dávat dohromady hardware, software a IoT platformu, což podle Sodomky „není triviální věc na prodej“. Cena senzorů zároveň klesá a jejich velikost se zmenšuje. Při objemu tisíce a více kusů se lze dostat na cenu senzoru kolem 10 dolarů za kus.

Francouzská společnost SIGFOX svoji síť v různých zemích až na výjimky (USA, Francie, Německo) staví pouze s partnery, jako je právě SimpleCell. Vedle toho začínají vznikat také takzvané NB-IoT sítě, do kterých už se pouští sami operátoři – budování oznámil například Deutsche Telekom, vlastník českého T-Mobilu.

T-Mobile by ale zároveň neměl od spolupráce se SimpleCellem upouštět. SIGFOX běží na nelicencovaném pásmu 868 MHz a hodí se pro jiné scénáře využití, než tomu je u NB-IoT, které pravděpodobně vždy bude spojeno s operátorem. „Do budoucnosti nevylučujeme paralelní nasazení NB-IoT standardu – obě sítě mohou bez problémů koexistovat,“ řekla Lupě mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

SIGFOX také sítě buduje tak, aby v jednotlivých zemích fungovaly stejně. To znamená, že zákazníci mohou funkce z jedné země rozšiřovat do dalších. O SIGFOXu a SimpleCellu už jsme na Lupě několikrát podrobněji psali (zde, zde a zde).