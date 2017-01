 »  Český úspěch za 600 milionů, Matfyz spolupracuje s BIS, Atlassian kupuje Trello

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Česká společnost Solitea Business Solutions, která patří do skupiny Solitea, dodá informační systém pro finskou celní správu a zajistí také jeho správu. Zakázka za téměř 600 milionů korun má být největším exportem podobných IT služeb české softwarové firmy do zahraničí.

Národní informační systém integrovaného záchranného systému zahájil ostrý provoz se zpožděním dvou let, píše v nové zprávě Národní kontrolní úřad (NKÚ). Podle úřadu za to může ministerstvo vnitra a jeho zadání zakázky Odštěpnému závody ICT služby (dnes NAKIT). Nový systém údajně zlepšil komunikaci záchranářů, ale nesplnil 13 dílčích cílů z dokumentace. NAKIT má problémy s termíny a kvalitou doposud.

Matfyz rozjel spolupráci s tuzemskou Bezpečnostní informační službou (BIS). Katedra softwarového inženýrství dělá na nástrojích, které BIS používá v rámci „zpravodajské činnosti pro vyhodnocování dostupných informací z veřejných i neveřejných zdrojů“. Používají se různé NoSQL databáze a podobně.

Atlassian za 425 milionů dolarů kupuje aplikaci Trello, 360 milionů zaplatí v hotovosti, zbytek v akciích. Atlassian, který před několika měsíci vstoupil na burzu, chce Trello nadále rozvíjet a nezavírat ho. Atlassian dělá firemní aplikace z podobného ranku, nákup se jeví logicky. Cena je ovšem dosti vysoká. Trello má 19 milionů uživatelů a měsíční tržby 1,5 milionu dolarů.

Donald Trump se setkal se zakladatelem a šéfem čínského e-commerce kolosu Alibaba Group Jackem Ma. Mluvili spolu mimo jiné o spolupráci mezi Spojenými státy a Čínou. Více ve videu níže, případně zde.

Český chytrý válec Angee, jenž vybral na Kickstarteru přes 500 tisíc dolarů, by měl přijít na trh v první půlce tohoto roku. Angee nyní oznamuje spolupráci s Audio Analytic, díky čemuž by finální výrobek měl být schopný rozpoznávat různé zvuky. Toho pak lze využít při analýze bezpečnostních rizik.

Common Sense Education vybírá nejlepší vzdělávací aplikace za loňský rok. V sekci „Tech Skills“ je vedle Design Academy od Autodesku také české Lifeliqe (více v našem rozhovoru).

„Consumer“ divize čínského Huawei v posledním roce vykázala tržby 25,7 miliardy dolarů (růst 42 procent), prodej smartphonů narostl o 29 procent. V Česku Huawei v této oblasti dosáhl na 20procentní podíl. Posilovat chce i nadále.

Apple plánuje u města Mesa v Arizoně rozjet výrobu vybavení do vlastních datových center. Dokument ukazuje, že žádá výjimky kolem cla. Je pravděpodobné, že vláda Donalda Trumpa bude chtít podobné aktivity (přesun výroby zpět do Států) podporovat. Amazon nyní oznámil, že v USA v následujících 18 měsících vytvoří 100 tisíc nových míst.

Gartner za 2,6 miliardy dolarů kupuje společnost CEB. Gartner v minulosti koupil už několik analytických společností. Díky tomu rozšiřuje svůj zásah a může nabízet více technologických analýz pro zákazníky (většinou velké firmy, ale snaží se jít i za menšími). S CEB chce více ukazovat, jak velký zásah mají technologie na fungování firem.

Startup Mighty AI (dříve Spare5) získal investici 14 milionů dolarů od Intel Capital, Google Ventures a Accenture Ventures. Mighty AI chce nabízet něco, čemu říká „Training Data-as-a-Service“. Firmám poskytne datasety i trénování umělé inteligence, která má pak zapadnout do daného prostředí. Společnost už celkově získala přes 27 milionů dolarů.

Dosti zajímavá věc: Bloomberg informuje, že IBM společně s Wall Street nasadí blockchain v rámci finančních instrumentů CDS (credit-default-swap).