 »  Český Vodafone mění ředitele, Balesh Sharma odchází do Indie

Novým generálním ředitelem Vodafone ČR se od 1. března stane Jiří Báča. Stávající generální ředitel Balesh Sharma zatím zůstává předsedou představenstva, oznámila dnes firma v tiskové zprávě.

Báča nastoupil do Vodafonu na pozici viceprezidenta pro péči a prodej v březnu 2013. Do firmy přišel z GE Money Bank, kde řídil komerční bankovnictví. Předtím působil na pozici generálního ředitele mBank, dále působil ve vedeních společností, jako jsou CITIBANK nebo HVB Bank.

Balesh Sharma odchází z Vodafone ČR do Vodafone Indie, kde bude zastávat pozici provozního ředitele (Chief Operations Officer). Bude mít na starosti spotřebitele i firemní zákazníky a marketing.

Indický manažer přišel do Česka s pověstí muže, který dokázal v maltské pobočce během dvou let zvýšit tržby o skoro deset procent. V roce 2013 ho ale osud postavil před větší výzvu. Vystřídáním tehdejší šéfky Muriel Anton se postavil do čela trojky na trhu, na kterém jsou karty už delší dobu rozdány celkem jasně.

A hned zkraje svého působení musel řešit situaci, když Vodafone vypadl z debat o sdílení LTE sítí. Nakonec se mezi sebou domluvili a republiku napůl rozdělili konkurenti v podobě O2 a T-Mobile. Vodafone se tak velmi rychle dostal do pozice, kdy převážně posílal stížnosti a žaloby. Nakonec se s kauzou sdílení dostal až k Evropské komisi.

Operátor pod jeho vedením začal operovat s novými technologiemi, loni zavedl volání přes Wi-Fi, testuje 4,5 G a v záloze má už i síť pro internet věcí NB-IoT.