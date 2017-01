 »  Čeští RTS munity analyzují profesionální hraní videoher a vydělávají na sázkových kancelářích

Zjistit, co a jak přesně tady v kancelářích v Praze na Národní třídě v mladé česko-slovenské společnosti RTS munity dělají, je těžké. Spoluzakladatel společnosti Pavol Krasnovský hodně věcí nechce více rozebírat. „To je velice dobrý dotaz, ale přibližovat to nebudeme,“ říká několikrát během rozhovoru. Zmiňuje se také, že o PR v Česku v podstatě nestojí, snad jen z pohledu náboru nových schopných lidí.

RTS munity se zabývá elektronickými sporty. Takzvané e-sporty jsou dnes profesionalizovaný a výnosný byznys, ve kterém je hodně věcí podobných sportu tradičnímu. Hráči mají smlouvy, dobré platy, sponzorské spolupráce, televize a online služby typu Twitch přenášejí komentované zápasy, které celkově sledují stovky milionů lidí po celém světě. A do toho všeho logicky zapadají i statistiky, čísla a samozřejmě sázení.

„Jsme matematická firma, která dokáže kvantifikovat elektronické sporty,“ vysvětluje Krasnovský. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno RTS munity umí v reálném čase analyzovat profesionální klání v počítačových hrách a predikovat výsledky. Tyto informace si pak kupují sázkové společnosti.

Analýza hráče

Během zápasů se analyzuje asi pět typů dat v reálném čase, na jedno klání se zpracovávají gigabajty dat. Co a jak přesně? To firma specifikovat nechce. Stejně tak konkrétní technologické zázemí a řešení. Logicky se nicméně dělá se strojovým učením a podobnými nástroji točícími se kolem dat.



Autor: Jan Sedlák RTS munity

Pracuje se ale i třeba s takzvanou mechanikou hráčů – jak se jednotliví hráči chovají, jaké jsou jejich návyky, hendikepy, styl hraní a tak dále. Okolo tohoto se točí algoritmy, které jsou přesně připraveny pro prostředí e-sportů. Postupy z tradičních sportů v tomto prostředí nefungují.

RTS munity zaměstnává herní analytiky (často jsou to hráči či fanoušci dobře znalí her a e-sportovních zápasů), kteří sledují zápasy. Tým matematiků pak vytváří modely a dohromady to dávají vývojáři. Výsledkem jsou kurzy, pravděpodobnost výhry – prostě informace, které pak „sázkovky“ chtějí. RTS munity také spolupracuje přímo s vydavateli podporovaných her.

O jak velký byznys se jedná a jak velký může být, firma přesně neříká. „Cash flow nám po roce pokrývá náklady,“ přibližuje pouze Krasnovský. „Získali jsme seed investici z Česka, díky níž jsme byli schopní dokončit produkt. Teď půjdeme do investičního kola series A, bavíme se s velkými hráči z Velké Británie a Izraele. Nejnižší nabídka na investici je 22 milionů dolarů.“

RTS munity má v týmu řadu matematiků s PhD tituly, lidi z J.P. Morgan, Imperial College či Kolumbijské univerzity. Co je láká zrovna do firmy točící se kolem e-sportů a kurzů? „Když jste matematik v bance, výstupem vaší práce je report. U nás je výstupem model, kde hned vidíte, jak je dobrý, jak funguje. Něco, co děláme my, v Česku dělá snad jenom RSJ,“ věří Krasnovský.

Největší britská sázkovka

Společnost v současné době analyzuje čtyři hry, konkrétně League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch a DotA 2. Současný tým, který hodně pracuje v noci, protože to se hrají zápasy mimo Evropu, denně zpracovává 30 zápasů.



Autor: Jan Sedlák Pavol Krasnovský, RTS munity

Jména zákazníků, kteří informace odebírají, firma nespecifikuje, je mezi nimi prý ale i „největší britská sázkovka“. Klienti jsou i z Asie, kde jsou e-sporty oblíbené zřejmě nejvíce. Pro různé trhy se vytváří specifické modely, Asiati totiž chtějí sázet na jiné detaily her než lidé na druhém konci světa. U těchto sázkovek pak sází fanoušci e-sportů, profesionální sázkaři i samotní hráči.

Pavol Krasnovský firmu rozjel společně se svým bratrem Blažejem při studiích na univerzitě ve Velké Británii. „Bratr tehdy hodně hrál a já chtěl, ať z toho aspoň něco má. Původně jsme tedy chtěli vytvořit bota, který by dokázal v League of Legends (LoL) porazit profesionální tým. Inspirovali jsme se u IBM a šachů, podobné je to u Googlu a hry Go.“

Něco takového se ale ukázalo jako velice těžká věc. Místo toho tak vznikla aplikace LoL munity, na jejíž vývoj si bratři půjčili peníze. Tento nástroj dokázal poradit s tím, jak ve hře LoL vybavit svého hrdinu, což je při hraní strategická věc. Jenže po vydání aplikace ji vydavatel druhý den zakázal. Produkt pak postupně dospěl do své dnešní podoby.

RTS munity chce i nadále sídlit v Praze, kde jsou nižší náklady než třeba v Londýně a zároveň se dají sehnat kvalitní lidé. Společnost má v současné době 32 zaměstnanců a brzy se chce rozrůst na 40. Rozšiřovat se může i portfolio. Když jsou data, modely a schopnost s nimi pracovat, je možné kromě dodávání údajů sázkovkám přímo pracovat s týmy a hráči.

Obor to může být perspektivní, různé odhady mluví o tom, že se v e-sportech ročně protočí vyšší stovky milionů dolarů s tím, že čísla neustále narůstají. A spolu s tím i konkurenti RTS munity, z nichž někteří mají za sebou peníze od velkých hráčů (Amazon a podobně). Dalších hráčů na různých úrovních je na světě kolem patnácti.