 »  Chaos, nejistota, průšvihy. Státní IT podnik NAKIT je v rozkladu

Jedním z hlavních argumentů, kterým ministerstvo vnitra obhajovalo vytvoření nového státního IT podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), bylo to, že vznikne akceschopná entita, která agendu projektů pro informační technologie a e-government zaštítí pod jednou střechou. NAKIT jako takový začal fungovat začátkem loňského roku a v červenci se definitivně spojil s Odštěpným závodem ICT služby, spadajícím do té doby pod Českou poštu (ČP OZ).

Ani po několika měsících ovšem NAKIT představy ministerstva vnitra nesplňuje. Podnik naopak operuje ve velkém chaosu a nejistotě, těžko hledá lidi a nedokáže dodávat včas zakázky. Dobře informované a zainteresované zdroje, které nechtějí být jmenovány, mluví také o velice napjaté atmosféře uvnitř podniku.

První náznaky problematického fungování se na veřejnosti objevily počátkem listopadu, kdy byl odvolán dosavadní ředitel NAKITu Jan Přerovský, který předtím také působil jako šéf ČP OZ. Jeho místo převzal Alan Ilczyszyn, do té doby výkonný ředitel pro komunikační technologie, o kterém už se dříve také mluvilo jako o možném nejvyšším řediteli.

Trestní oznámení?

Ilczyszyn je člověk náměstka pro ICT na vnitru Jaroslava Strouhala, zná se také s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Strouhal chtěl Ilczyszyna na pozici ředitele NAKITu od začátku, na situaci ale mělo vliv napojení Jana Přerovského na Marcelu Hrdou, která dříve působila jako ředitelka České pošty a na vnitru radila Chovancovi s e-governmentem. Ta nyní působí v čínské CEFC.



Autor: Jan Sedlák 4D Center, sídlo NAKITu

Ilczyszyn v listopadu podle informací Lupy prohlašoval, že na Přerovského podá trestní oznámení. „Na to možná nedojde. Spíš tím Ilczyszyn chce Přerovskému vzkázat, aby dal pokoj,“ říká dnes jeden z informovaných zdrojů.

Proti Přerovskému ale lze vytáhnout poměrně silné karty. ČP OZ pod ním nehospodařil dobře, což ukázala i dřívější zpráva NKÚ, podle které vnitro neoprávněně zadalo ČP OZ zakázky za 400 milionů. Přerovský také včas neoddělil Odštěpný závod od České pošty. Riskují se proto nezpůsobilé výdaje na IT projekty z evropských peněz – přesná částka není známa, může jít ovšem do miliard. ČP OZ měl rovněž na výplatní listině řadu lidí na DPČ, kterým se vyplácely velké měsíční sumy.

Přerovského vláda v ČP OZ a později NAKITu byla přinejmenším problematická. Přerovský například propustil dlouholetého zaměstnance Pavla Landrichtera, který byl klíčovou osobou. „Spravoval infrastrukturu, znal všechno, měl kontakty, znal procesy, věděl o každém routeru, objednávce. Nebyla s ním jednoduchá domluva, ale byl to odborník. Oni tam měli svoje plány a Landrichter jim do toho mluvil. Teď ale mají správu infrastruktury v problémech,“ popisují zdroje Lupy.

Nečitelný ředitel

Sehnat schopné lidi do státního IT je navíc obrovský problém. Do angažmá s velice špatným renomé a zamotanou agendou se nikdo nežene, soukromý sektor přitom odborníkům nabízí výrazně vyšší peníze.

V NAKITu tak lze narazit i na zajímavé postavy. Ředitelem odboru Kanceláře ředitele například je Vladimír Chrástecký. Ten byl ještě jako úředník na ministerstvu spravedlnosti odsouzen za nadržování zlodějům. Na vnitru zase nyní sekci zaměřenou na SAP a HR systémy vede Ivo Rozsypal, který dříve vedl Odštěpný závod.



Autor: Jan Sedlák 4D Center, sídlo NAKITu

O Alanu Ilczyszynovi mluví zaměstnanci NAKITu jako o osobě, která je pro ně nečitelná. Nikdo moc neví, o co přesně mu jde, s lidmi se údajně příliš nebaví. Jeho rolí nyní každopádně bude kočírovat podnik, který není v nijak dobré kondici a nese si s sebou problematickou historii.

Zakázky naoko

ČP OZ nebyl v mnoha případech schopný dodávat zakázky včas, problematická byla i jejich kvalita. To ve výsledku vedlo i k tomu, že mu zadavatelé nepropláceli faktury, a to včetně samotného ministerstva vnitra. ČP OZ se dostal do problémů s cash flow a financováním. Dostal i půjčku od tehdy mateřské České pošty.

Tato agónie se podle informací Lupy přenesla i do NAKITu. Nedostatek dobrých lidí a nekompetence vedení (zdroje mluví především o Přerovském) stojí za tím, že spojený podnik nadále nebyl schopný naplňovat zadané projekty, což ho opět dostávalo do problémů s penězi. Podle informací Lupy se navíc NAKITu ze strany ministerstva vnitra proplácely i práce, které NAKIT ještě neudělal, aby mohl nadále fungovat. Některou práci dělali i lidé přímo na vnitru.

Ministerstvo vnitra je zakladatelem NAKITu a na základě in-house výjimky mu může zadávat zakázky bez výběrového řízení. Jednou z těch nadlimitních je 300 milionů na vybudování Dohledového centra eGovernmentu. Jen na půlroční správu několika IT systémů vnitra získal NAKIT 84 milionů.

„Vnitro teď má z NAKITu hlavu nafouklou jako balón. Moc se neví, co s nimi,“ říká jeden ze zdrojů, který nechce být jmenován. Někteří zaměstnanci úřadu se státním podnikem nechtějí nic mít, mimo jeho záběr se se svými systémy drží i policie. Problematické jsou rovněž dodávky hasičům. Řada projektů nyní prochází analýzami a kontrolami. Po těchto šetřeních by mělo být jasněji.