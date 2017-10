 »  Další součást „chytrého města“? Praha spustí chatbota pro Lítačku

Praha se chystá na spuštění dalšího z řady připravovaných projektů kolem konceptu takzvaného Smart City. Městský podnik Operátor ICT, který se o tyto aktivity v hlavním městě stará, rozjede chatbota na internetových stránkách předplacené jízdenky Lítačka a části Praha 12. Jde o pilotní fázi, která bez daně vyšla na 468 tisíc korun (s daní přes 566 tisíc).

Praha oficiálně chatbota označuje jako „automatický odpovídač“. Princip chatbotů je takový, že lidé mohou namísto například volání na informační linku či posílání e-mailů psát dotazy „robotovi“, který na ně dokáže odpovídat a případně i některé požadavky sám odbavit. V Česku jednoduchou verzi chatbota nasadil třeba Mall.cz, Rohlík.cz, pojišťovna AXA nebo zákaznický servis Dellu.

Operátor ICT si od bota slibuje „rychlé a spolehlivé informace bez zapojení lidské síly, zlepšení kvality poskytovaných informací, zvýšení rychlosti vyřizování požadavků a sběr dat pro další použití a optimalizaci elektronické komunikace se zákazníky“.

Pilotní provoz na půl roku

Za botem pro Prahu stojí česká společnost Datasys. Ta vyvíjí vlastní platformu pro chatboty, kterou kombinuje s technologiemi od Microsoftu (Bot Framework) či Facebooku. Datasys dodává také bota pro zmiňovaný Rohlík a Dell.

Pražský chatbot bude v úvodní fázi komunikovat pouze na webových stránkách, a nikoliv přes Facebook Messenger, který je pro tyto účely jinak také využíván. Praha 12 a Lítačka si chtějí v pilotním provozu ověřit, jak technologie bude fungovat, a pak funkce případně rozšířit.

Se spuštěním bota se počítá již tento měsíc, konkrétně se mluví o 10. říjnu. Termín se ale může ještě posunout. Testovací fáze potrvá půl roku, pak se bude provoz vyhodnocovat.

Počáteční funkce nenabídnou nic závratně pokročilého – Lítačku si například nebude zatím možné přímo přes chat objednat či zaplatit. Stejně tak Praha 12 v úvodní fázi nenabídne vyplňování formulářů a podobně. Systémy na úřadech na to ještě nebyly uzpůsobeny, chatbot už by připraven být měl. Bot na Praze 12 dokonce běží bez napojení na ostatní systémy a funguje samostatně, u Lítačky už ale některé funkce využívá.

Potenciál do budoucna

Chatbot Lítačky bude sloužit jako jakýsi průvodce a bude odpovídat na často kladené otázky. Bude se schopen učit, takže bude možné stroj postupně trénovat na další úlohy.

Bot u Prahy 12 pak má v aktuální fázi řešit takzvané životní situace. Uživatel se tedy může zeptat třeba na to, jak má vyřešit změnu trvalého bydliště a tak dále. Bot rovněž zodpoví otázky z FAQ.

Chatbota si trénují sami proškolení úředníci Prahy 12. Přes administrační rozhraní vkládají časté otázky, které na úřad chodí e-mailem, a definují botovi to, aby je dobře chápal.

Zástupci společnosti Datasys uvádí, že do budoucna je možné pražského bota připravit i na složitější operace. Načíst lze například formuláře ze služby Podejto.cz (provozují Datasys, Software602 a Newps), ty vyplnit a následně odeslat datovou schránkou.

Příchod botů do Česka

Datasys vedle chatbotů pro Rohlík, Dell a Prahu uvádí do provozu také další komerční implementace. Ještě letos spustí bota pro Messenger s jedním ze dvou velkých sítí multikin v Česku. Dalšího také s významnou přepravní společností (jména prozatím nejsou veřejná).

V případě kina bude moci klást otázky typu „dávají dnes někde nějakou komedii?“ a do budoucna možná i kupovat lístky přímo z Messengeru. V případě přepravní firmy pak bude možné sledovat stav dodávky. To je ostatně oblíbená funkce i u bota Rohlíku – 80 procent dotazů je na to, kdy bude jídlo doručeno.

Připravuje se rovněž chatbot pro neziskovou organizaci pomáhající lidem s poškozením mozku. Zde se využívá i sémantika tak, aby robot poznal, zda zpráva od uživatele nemá povahu deprese a podobně. Sjednávat má i schůzky.

Většina současných a budoucích nasazení chatbotů v Česku jsou spíše testovacího charakteru. V případě Rohlíku chatbot za asi rok provozu zaznamenal tisíce interakcí. Cílem nasazování botů je i odstranění provozu na běžných informačních linkách, urychlení zákaznické péče a podobně.

Česká pojišťovna využívá i pokročilejší systém. Nasadila technologii EMMA postavenou na Watsonovi od IBM. V call centrech zvládá přepisovat řeč na text a ten pak analyzovat.

Ceny chatbotů se různí. Datasys je provozuje z cloudu Microsoft Azure, což vyjde na 3500 korun měsíčně. Součástí implementace je ale i jednorázový poplatek 100 tisíc korun a roční platba 20 tisíc. Jde o platby za služby kolem. Chatboti různých firem se například umí učit navzájem.