 »  David Šiška (Bonami): Příští rok expanze nebude. Posvítíme si na stávající trhy

Ještě na jaře prorokoval Václav Štrupl stomilionový obrat Bonami jen z nábytku. Pak ale z vedení svého „dítěte“ odešel, aby se mohl věnovat i dalším věcem v rámci celého Mitonu. Jeho odkaz převzal David Šiška, který za pět měsíců firmě nastavil strukturu, přestěhoval ji do nového skladu a vyrazil s ní do Rumunska.

„Důležité bylo nastavení nové struktury. Teď už jen doplňujeme jednotlivce do týmů, které jsou stabilní, můžeme lépe plánovat i rychleji a kontrolovaněji růst. Díky tomu jsme mohli nabrat třicet lidí během půl roku a udržet kulturu firmy,“ vysvětluje Šiška v rozhovoru pro Lupa.cz.

Dnes osmdesátihlavá firma funguje už na čtyřech trzích a příští rok se chce věnovat především jejich udržování. Hlavním artiklem pro růst by měl být především nábytek.

Co pro Bonami znamenal odchod Václava Štrupla?

Vašek úplně neodešel, jenom změnil roli a teď je takový náš externí mentor. V podstatě dělá to, co dřív dělal Michal Jirák z Mitonu. To je právě jedna z největších výhod, které Miton má. Tým zkušených lidí.

Pro Bonami to ale znamenalo změnu ve vnitřním fungování docela velkou. Já jsem ve firmě od roku 2013 a cítil jsem, že je třeba ji nějak manažersky posunout dál. Když odešel Vašek, tak jsem se zaměřil na úpravu struktury, předání zodpovědnosti vedoucím týmů a na dlouhodobější plánování. A to byla jedna z největších věcí, které se staly po odchodu Vaška z vedení.

Už se projevuje nějak významné rozšíření vedení Mitonu, které proběhlo během podzimu?

Myslím, že to byl dobrý krok. Projektů bylo čím dál tím víc a kluci neměli moc času, ani už neměli takovou expertizu na některé novější obory. Také už nebyl moc čas na to zastřešovat třeba marketingové týmy a jejich rozpočty a podobně. To se teď mění, nastavuje se to a už od prvního dne, co nový tým vznikl, tak nám pomáhají. Už se bavíme například o televizní reklamě se všemi firmami pod Mitonem.

Na začátku roku jste odhadovali sto milionů tržby z nábytku. Ale známe to, jak je to s těmi odhady. Jak to dopadlo?

Vypadá to, že to stihneme. Máme ještě čtrnáct dní a už dnes můžeme říct, že to je trojnásobný nárůst oproti loňsku a dvojnásobný v celkových tržbách. Nábytek je pro nás momentálně velmi důležitý a chceme se na něj zaměřit i příští rok.

Jak vybíráte značky a výrobce, které zařazujete do akcí?

Úplně stejně jako u dekorativních věcí, které prodáváme. Naši nákupčí jezdí na veletrhy, potkávají se s výrobci a dodavateli. Zařazování do akcí pak funguje na stejném principu jako u ostatního zboží – nabízíme pak nábytek v akcích a v kampaních. Nově jsme ho ale začali zařazovat i do stálé nabídky, aby byl k dispozici i delší dobu než jen v akcích.

Slevomat si na nábytek vytvořil i vlastní značku, zajímal by vás takovýhle model?

Teď nemáme vlastní značku, ale zvažujeme ji. Přemýšlíme o tom, že bychom se dohodli s nějakým výrobcem a navrhli si vlastní design. Příští rok bychom to chtěli otestovat, ale nejsme rozhodnuti, jestli to bude nábytek nebo menší věci. Je to zatím ve fázi úvah.

Kde byste pak vyráběli?

Asi bychom nezačínali v Číně, ale s místními výrobci, které známe, mají kvalitní věci a víme o nich, že dělají i pro jiné značky, se kterými spolupracujeme. Budeme to ale řešit zkraje roku, počítám, že během prvních tří měsíců.

Nábytek je přeci jenom trochu méně skladný než malé designové věci, které na Bonami většinou visí. Jak to řešíte ve skladu?

Letos jsme si odkoupili původně outsourcovaný hotový včetně systému i lidí a přestěhovali jsme všechno z Rudné do pětkrát většího prostoru v Jenči u Prahy.

Není tam problém se sháněním skladníků?

Zatím jsme se s tím nesetkali. A to i přesto, že máme sklad kousek od Amazonu. Trochu jsme se toho báli, ale nakonec to je v klidu. Také to je tím, že my nepotřebujeme na sezónu tisíce lidí, vystačíme si s desítkami.

Budete v rámci expanze otevírat sklad i někde blíž Rumunsku?

Nebudeme. Máme pořád jeden sklad pro všechny země. A nechceme to měnit. Na Slovensku a do Polska máme přepravce, kteří si vyzvednou zboží u nás a dovezou ho až přímo zákazníkovi. I když je to trochu dražší, tak je to funkčnější. Příští rok bychom už ale chtěli mít vlastní přepravu na hranice, kde by zásilky převzali místní přepravci a dovezli je zákazníkům. Do Rumunska je to už přeci jenom trochu moc drahé.

Dopravci jsou často bolavou patou e-shopů. Pokud tedy nejdou cestou vlastních řidičů. A to je u balíků. Jak je to s nábytkem?

Vlastní dopravu nezvažujeme, ale přiznávám, že v Česku máme problém někoho na nábytek najít. Zatímco v běžných zásilkách konkurence funguje, tak v přepravě nábytku to ještě není. A to přitom on-line prodeje rostou. Dopravci, kteří by nabízeli dobrou přepravu s tím, že by zvládli zákazníky informovat o tom, kdy přijedou, vynesli jim zboží třeba do patra nebo by ho i smontovali, tu prostě teď nejsou. O platbě kartou ani nemluvím.

V plánu byla také mobilní aplikace, ta je v jakém stavu?

Máme mobilní tým, který na aplikaci pracuje, a budeme ji vydávat v prvním kvartálu příštího roku. Má to trochu zpoždění, ale měli jsme dost práce s přesunem skladu a expanzí do Rumunska a vánoční sezónou.

Bude v něčem specifická, nebo půjde o klasickou nakupovací aplikaci?

Naši uživatelé nechtějí jen nakupovat. Budeme tvořit i víc obsahu a videa na téma bydlení. Takže takový magazínový styl.

Proč jste vlastně přeskočili Maďarsko a vyrazili rovnou do Rumunska?

Z Maďarska jsme neměli úplně dobré signály. Díváme se na expanzi hodně selským rozumem, takže sledujeme politickou stabilitu země, HDP a velikost konkurence a e-commerce trhu celkem. A Rumunsko vyšlo prostě lépe.

Ale pak jste lovil rumunsky mluvící zaměstnance na Facebooku…

A povedlo se. Máme tým čtyř lidí a hledáme další dva. A daří se najít Rumuny s češtinou, jsou tu lidé, kteří tu pracovali v korporacích nebo si vzali někoho v Česku. My řídíme všechno z Prahy a na místě máme jen místního PR člověka. Ten komunikuje s médii, a když máme nějakou off-line akci, tak ji pomáhá organizovat.

V Rumunsku už působí třeba Zoot, který si tamní trh pochvaluje, čím je tak zajímavý?

Rumunsko je zajímavá země. Příjemně nás překvapuje. Zákazníci tam hodně řeší sociální status a nebojí se kupovat dražší věci. Daří se nám poměrně rychle růst. Před spuštěním jsme tam měli sto tisíc registrovaných klientů, teď už je to dvojnásobek. A to jen za dva měsíce fungování.

Jak si stojí jednotlivé země z pohledu tržeb? Jaký podíl pořád drží Česko?

Přes polovinu dělá Česko, čtvrtinu dělá Slovensko a o zbytek se dělí Polsko a Rumunsko. Příští rok čekáme, že Slovensko s Rumunskem budou růst na úkor Česka.

Na Polsko si budeme muset trochu posvítit, protože tam nerosteme tak rychle. Největší konkurence tam je Westwing, který ve Varšavě zrovna otevírá kamennou pobočku. A tak zatímco letos jsme se zaměřovali na expanzi, ten příští bychom se rádi věnovali trhům, na kterých už jsme a pořádně je chceme vyladit.

V Polsku konkurence otevírá kamennou pobočku. Bude někdy obchod Bonami?

O kamenném místě přemýšlíme vlastně už od vzniku firmy. Zákazníci se nás na to ptají. Příští rok chceme dostat naši značku do off-line prostředí. Jen ještě nevíme, jaký vybrat koncept – jestli klasický obchod, pop-up shop nebo prostor se službami.

Letošní celkové tržby se dostaly na předpokládanou půlmiliardu?

Máme reálnou šanci se tam dostat. Uvidíme, jak dopadne prosinec. Pořád se snažíme být lehce ziskoví, což se nám daří. Nechceme bezhlavě růst na úkor zisku.

Kdybychom si trochu zavěštili, co příští rok?

Příští rok bude velmi důležitý. Chceme růst přibližně o padesát procent a chtěli bychom se dotknout tři čtvrtě miliardy. Pomoci nám k tomu má především nábytek. Zároveň chceme rozšířit stálou nabídku. Kampaně zůstanou, ale chceme být i místem pro lidi, kteří hledají třeba příbory, povlečení nebo podobné věci. Trochu se změní i způsob prezentace zboží.

Budete měnit web?

Bude nutné udělat úpravy. Rychle jsme vyrostli i díky novému skladu, kdy jsme se dostali na úroveň, kdy náš web nestihne přehledně pojmout tolik věcí, kolik máme skladem a v nabídce.

Jak se projevují marketingové a slevové svátky nakupování jako třeba Black Friday na obchod, který vlastně dělá akce celý rok?

Zrovna Black Friday byla nejúspěšnější kampaň. Ve všech zemích. V Rumunsku jsou dokonce dva černé pátky, protože na ten jeden připadá státní svátek.