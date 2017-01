 »  Děravý WhatsApp, Windows 10 čekají změny a Mark Zuckerberg začal prezidentskou­ kampaň

Povinnost používat reálná jména online nepřinese nic než problémy. Nečekejte, že by zkultivovala diskuze, změnila chování lidí, odstranila šikanu, trolly a nenávist. Pro praxi se stačí podívat na Facebook, kde miliony lidí pod skutečnými jmény provozují něco, co je běžně i trestně stíhatelné. Užitečné čtení na toto téma najdete v THE REAL NAME FALLACY, kde se věnují i tomu, kde se vzala mylná představa, že anonymita je problém. Ale také přinášejí řadu velmi praktických pohledů na realitu. Užitečné čtení.

Backdoor ve WhatsApp? Nebo jen chyba? The Guardian přišel s WhatsApp backdoor allows snooping on encrypted messages. Popisuje mechanismus, který umožňuje reset klíčů, které zajišťují end-to-end šifrování, a zároveň s tím získání dřívější komunikace. Na první pohled backdoor, minimálně zásadní bezpečnostní nedostatek. Opravdu zásadní. Pak se objevilo There's No Security Backdoor in WhatsApp, Despite Reports, kde člověk dříve pracující ve Facebooku tvrdí, že je to „celé výmysl, není to chyba, vše pracuje tak, jako bylo navrženo“. Velmi uklidňující. A pak je tu WhatsApp vulnerability: Bug or Backdoor? Tam zjistíte, že tahle chyba byla WhatsAppu nahlášená v dubnu 2016 a dodnes na ni nesáhli. Tuhle kauzu bude zajímavé sledovat.

Ransomware útočící na MongoDB databáze je nebývale úspěšný. Jak píše Brian Krebs v Extortionists Wipe Thousands of Databases, Victims Who Pay Up Get Stiffed, napadených databází jsou desetitisíce a ti, kdo zaplatí, málokdy dostanou svá data zpět. Jeden vyděrač navíc na jedné a té samé databázi střídá druhého vyděrače. Celé je to založené na nezabezpečených databázích volně přístupných z internetu. Nalézt podobné databáze je přitom snadné, stačí zajít na www.shodan.io a vyhledat „MongoDB“.

TELEgraficky

Theranos opět propouštěl ■ 2017 není prostě jen tak nějaké prvočíslo ■ Alacritty ■ Reverse Engineering: Cracking Sublime Text 3 ■ iBoy ■ 100 užitečných portable aplikací

WEBDESIGN, INTERNET

V Bloombergu se ptají Why Medium Failed to Disrupt the Media? Odpověď je přitom jednoduchá, Medium (tedy www.medium.com) není médium. Stejně jako médium není WordPress, Blogger či Tumblr. Je to jenom a hlavně technologický nástroj, kde skutečné médium (ať už jednotlivec či organizace) může něco publikovat. Každopádně je tenhle kousek od Bloombergu užitečné čtení.

Konec Yahoo, Marissa Mayer odchází a neprodaný zbytek Yahoo se přejmenuje na Altaba. Pokud vám to připomíná Alibaba, tak to jistě nijak nesouvisí. Yahoo nekoupila Čína (naopak Yahoo stále má nějaké ty podílí v Alibaba), ale zatím stále platí, že kupujícím je Verizon (za 4,8 miliardy dolarů), a právě proto se zbytek Yahoo přejmenuje na ono podivné jméno. Novým šéfem Altaba bude Eric Brandt, dřívější CFO Broadcom Corp. Marissa Mayer by ale měla přejít do Verizonu a ve „starém“ Yahoo tak zůstat. Jak to celé dopadne, je ale stále nejisté, po zjištění masivních úniků informací o prakticky všech uživatelích Yahoo začal Verizon o akvizici pochybovat. Viz Marissa Mayer to Leave Yahoo Board; Yahoo to Change Name to Altaba.

Posílání zpráv je to, co lidé na telefonech dělají nejvíce. Objev v Messaging Is The One Thing People Do More Than Anything Else On Their Phone tak trochu ignoruje to, že už SMS byly něčím, co ohrožovalo prapůvodní podstatu telefonu, tedy telefonování. Také trochu zábavně označuje za budoucnost všeho Snapchat a ignoruje, že je to stále miniaturní aplikace, která je někde o řád níže než Messenger, WhatsApp i řada dalších. Ale to podstatné skutečně je, že posílání zpráv je zásadní. Nemluvě o e-mailu, který do toho stále patří.

Operátor link: v Googlu končí, definitivně a oficiálně. Viz Google has officially killed off their link command, kde uvádějí, že mají od Googlu potvrzeno, že link: už nefunguje správně a jakkoliv ho použít ještě můžete, nevrátí relevantní výsledky (což už nevracel docela dlouho). Pokud vám chybí pro vaše webové aktivity, tak zkuste Google Search Console (dřívější Google Webmaster Tool). Pokud to chcete vědět o cizích webech, budete muset hledat nějaké alternativy, ale snadné to nebude. Zkusit můžete Yahoo Site Explorer či Open Site Explorer.

SOFTWARE

Jak to dopadne, když si dva Google Home začnou povídat? Vznikne z toho něco, čím se baví celý internet. Vidět to, teoreticky, můžete na kanálu seebotschat a nutno dodat, že je to místy opravdu šílené. Třeba v momentu, kdy se začnou hádat a skončí tím, že nikdo nic neví a nejenom že neví, proč se jeden druhého ptá, ale že se vlastně nikoho neptají. Viz 2 Google Homes sound like they are drunk flirting, and the internet can't get enough.

Microsoft mění vzhled Windows 10, ukazují to uniklé screenshoty. Viz Microsoft’s Windows 10 design refresh revealed in leaked screenshots a Exclusive: This is Project NEON, the upcoming incremental upgrade for Windows 10’s design.

Why I switched from OS X to GNU/Linux je zajímavé čtení začínající v době, kdy se na internet chodilo přes 56 Kbps modemy. A končící v době současné, kdy vývojáři opouštějí Apple a náhradou jim je Linux. Někde v polovině najdete užitečnou tabulku ukazující, co z OS X prostředí v Linuxu je náhradou pro zásadní věci.

50 vývojářských pomůcek roku 2016 od Stackshare se určitě vyplatí prostudovat, můžete tam (coby vývojáři zejména) najít něco, co vám výrazně pomůže v práci. Co k tomu vlastně víc dodávat.

Pinterest používá umělou inteligenci (nebo možná spíše deep learning, dnes na všechno lepí AI, aniž by to jakkoliv AI bylo) pro vyhledávání podobných fotografií (příklad). Nutno dodat, že rozhodně vyhledává podobné obrázky podstatně lépe, než když to řešil pouze na základě shody podle zařazení do nástěnek. Viz PINTEREST IS NOW USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO HELP YOU DISCOVER MORE PINS.

HARDWARE

Intel Compute Card je počítač o rozměru 94,5×55×5mm. Vešlo se do něj vše potřebné, včetně bezdrátového připojení a varianty USB-C umožňující napojit se jak na USB, tak na PCIe, HDMI a DisplayPort. Zatím se toho ale příliš víc neví, viz Intel’s Compute Card is a PC that can fit in your wallet.

Project Valerie od Razeru je šílený laptop se třemi displeji. Vážně. Samozřejmě, něco to stojí, vedle peněz zejména váhu a nebývalou tloušťku. Což je celkem logické, trojice 4K IGZO 17" displejů musí něco takového přinést. Koupit to ale zatím nelze, jde o koncept.

RIP Lily Drone, nepomohly ani předobjednávky za 34 milionů dolarů. Viz Lily Drone is dead despite $34 million in pre-orders, a pokud si nepamatujete, o co jde, mělo jít o dron, který vás bude sám následovat a umět spoustu vychytávek.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mark Zuckerberg najal manažery kampaní Obamy a Bushe. A jak píše Quartz v Mark Zuckerberg just hired the guys who helped win three of the last four US presidential elections, můžeme je brát jako ty, kdo vyhráli poslední čtyři prezidentské volby. Přidejme si k tomu to, že Mark se chystá vyrazit na cestu po všech amerických státech. Vypadá to, že Amerika bude za pár let řešit další zásadní problém s novým prezidentem. Protože tenhle bude mít mesiášský syndrom a absolutní neúctu k soukromí a lidem. Mimochodem, platit to bude Chan Zuckerberg Initiative, kterou Mark vytvořil pro dobročinné účely a která je už od samého počátku zásadně kontroverzní. Připomeňme i to, že Zuckerberg si nedávno pojistil, že i když „odejde“ do veřejných služeb, bude moci Facebook stále řídit.

The Facebook Journalism Project chce „pevnější vazby“ mezi Facebookem a médii. Prý že proto, aby Facebook mohl vytvářet lepší produkty, být lepším partnerem a lépe informovat čtenáře. Zní to krásně, ale celé je to stále o tom samém: ovládni a panuj. Facebook se více a více stává sám médiem, takže je potřeba dokončit přerod. Za rok či dva budeme řešit to, že média neohrožuje (neohrozil) internet jako takový, ale že je zlikvidoval Facebook.

BBC vytvořilo tým pro vyvracení falešných zpráv. Vypadá to, že konečně alespoň nějakému z médií došlo, že nechávat státní orgány budovat podobné týmy a přitom tohle vše tiše ignorovat není ta správná cesta. Teď ještě aby to došlo českým médiím a začala dělat svoji práci. Viz BBC sets up team to debunk fake news, kde je trochu zklamáním to, jak „spolupracují s Facebookem“. Tam nic očekávat nelze, Facebook z fake news žije a jeho algoritmy je masivně podporují.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

MFČR konečně vyvěsilo Seznam nepovolených internetových her. Tedy to, co s ohledem na zákonnou povinnost už nějaký ten pátek mělo viset. Pokud se ale půjdete podívat a nic neuvidíte, tak je to zjevně normální stav. Alespoň 11. 01. 2017 v 14:15 byl. Dobrá práce. A bez iluzí, ani klikání na „Starší“ vám nedá nic jiného. (Ministerstvo s předstihem deklarovalo, že první položky se na seznamu objeví až ve chvíli, kdy budou uzavřena první správní řízení s provozovateli her, tedy zřejmě až za několik měsíců – pozn. redakce).

Mohlo Rusko skutečně prolomit Telegram? Podle Pavla Durova, šéfa Telegramu, to možné není a informace ve zprávě bývalého špióna o Donaldu Trumpovi je výmysl, případně jde o starý případ odchytávání SMS ruskou FSB z roku 2016. U toho všeho je nutné připomenout, že i Telegram je nutné chránit – dvoufaktorem zejména (jinak je možné stále použít totéž, co FSB používala v roce 2016), ale také se ujistit, že skutečně používáte šifrovanou end-to-end komunikaci. Ve výchozím stavu není toto aktivní. Viz This Is How Russian Spies Could ‚Crack‘ Telegram.

Twitter smazal účet Donalda Trumpa s odůvodněním: „Nebudeme tolerovat rasismus a nenávist“. Tedy tvrdí to alespoň zpráva na webu, který vypadá jako web CNN. S komentáři, reklamou, odkazy na další články a vůbec vším. Včetně loga, grafiky, správného fontu. Jenže celé je to kompletní fake news, stejně jako jde o fake web. Na cnn.com.de můžete to celé najít na /news/twitter-deletes-donald-trumps-twitter-account/ – aktivní link dávat nemíním. Je navíc zajímavé, že tahle doména patří staré známé postavičce, která na fake webech vydělává desítky tisíc dolarů. A která je přesvědčená, že pomohla ke zvolení Donalda Trumpa. Počíst o něm si můžete v Hoax news writer says he helped elect Donald Trump because Republican’s supporters ‘never fact-check anything’. Zůstává otázka, jak je možné, že CNN ignoruje tak zásadní porušování práv a poškozování. A také jak je možné, že na tomhle (a jeho dalších) webu, stále je možné vidět reklamu, za kterou dostává peníze.

Čistě prakticky by tato doména už dávno měla být na Facebooku zablokována. Asi snadno uhádnete, že není a lze bez problémů všechny fake news sdílet. A pro konečné pobavení? Je to Německo, které chce Facebook pokutovat za každou fake news. A ze které země ta doména je?

Velký Bratr shromažďuje velká data. V Číně jsou všechna na prodej, píší v Big Brother collecting big data — and in China, it's all for sale. Je to poměrně logické pokračování toho, že pokud někde jsou k dispozici jakékoliv zpeněžitelné informace, vždy se časem najde prodejce i kupec. Ve společnosti založené na masovém šmírování je to jen o několik řádů větší než v společnosti respektující soukromí. Byť i to slovo „respektující“ je už dnes v Česku ve fázi ústupu.

Automatické vyplňování v prohlížeči už prý slouží pro phishingové útoky, alespoň to píše The Guardian v Browser autofill used to steal personal details in new phishing attack. Řeč je zde o tom, co zjistil zhruba před týdnem Viljami Kusomanen a co si v praxi můžete vyzkoušet zde. Ten text od Guardianu má mimochodem jednu zvláštnost, tvrdí něco o využití této chyby při phishingovém útoku, ale nic takového v článku neuvádí (a už vůbec nezdrojuje).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Yahoo Finance se na Twitteru povedl rasistický překlep. Místo „bigger navy“ se překlepli na „nigger navy“. Celý Twitter i internet si je samozřejmě patřičně vychutnal. Viz Yahoo accidentally tweeted a racist slur and Twitter is dragging them.

Máte ověřený účet na Twitteru? WikiLeaks vás možná sleduje. Tvrdí se to aspoň v Have a verified Twitter account? WikiLeaks might track you a WikiLeaks prý chce mít veřejnou databázi ověřených účtů s osobními detaily. Ve WikiLeaks asi trochu zaspali, ověření (verified) rozdává Twitter masově. Ale asi se taky trochu zbláznili, protože co jim je do toho (když vezmu, že i já mám ověřený účet), kdo je můj otec či matka a podobně.

MOBILNÍ APLIKACE

Rusko chce, aby Apple i Google odstranily LinkedIn z tamního App Store. Další pokračování zábavného nápadu, kdy Rusko zakázalo LinkedIn na ruském internetu. A co že se stalo? Apple i Google vyhověly. Viz Russia Requires Apple and Google to Remove LinkedIn From Local App Stores.

S čím vším můžete oslovit OK Google? Napoví ok-google.io, kde najdete určitě jeden z nejúplnějších přehledů všech možností, jak si povídat s OK Google, tedy asistentem ve vašem mobilním telefonu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Amazon, Google a Facebook zničí telco operátory, ale také média. Řeší se to v How Amazon, Google, and Facebook Will Bring Down Telcos a něco na tom samozřejmě je, byť (a to je tam také uvedeno) je nutné si uvědomit, že ti největší a nejsilnější to ustojí. Je tam i dost věcí, které do našeho malého českého rybníčku zdaleka nedorazily. A také se tam objevuje slovo oligopol, což víme, že není moc dobrý výsledek.

Jak je to vlastně s těmi mileniály? Onou záhadnou generací nezvladatelných lidí? Pěkné povídání v Simon Sinek on Millennials in the Workplace to řeší z pohledu toho, proč jsou sakra mileniálové nezvládnutelnou pracovní silou, která sice řekne, co chce, ale když to dostane, tak to stejně nepomůže.

Atlassian koupil Trello za 425 milionů dolarů. Na Wired.com se ve Why Trello, a Simple To-Do App, Is Worth $425 Million zamýšlejí nad tím, jak je možné, že něco tak jednoduchého jako Trello někdo koupí za tak značnou částku.

Příběh pádu BitTorrentu je poučný. A jak titulek The Inside Story of BitTorrent’s Bizarre Collapse naznačuje, je také poměrně bizarní. Součástí příběhu je snaha BitTorrent proměnit v „příští Netflix“ (dokonce minimálně dvakrát), ale třeba i řešení problému, že BitTorrent (protokol) je v zásadě synonymem pro pirátství. Konec samotný je ale poznamenaný dost neuvěřitelnými aktivitami, spalováním peněz a představami, že z BitTorrentu se stane něco jako „nový Hollywood“, byť tedy stále hlavně v podobě nástroje, který filmová studia i autoři použijí pro šíření filmů a hudby. Zjevně ovšem chybělo to podstatné, že sice slibovali dodání masivního publika, ale neměli ho kde vzít.

INFOGRAFIKY

Jaký byl rok 2016 na Pornhubu? Viz Pornhub’s 2016 year in review, a pokud chcete jen podstatné, tak je to 91 980 225 000 zhlédnutých videí, 23 miliard návštěv, 4 599 000 000 hodin porna.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.