 »  Dětské porno v počítači prezidenta? Problém, ať se na to díváte jakkoli

Prezident Miloš Zeman se na Frekvenci 1 pochlubil, že mu (prý) hackeři (prý) z Alabamy nasadili do počítače dětské porno. Nemůže na ně (prý) podat trestní oznámení, protože to na Alabamu nejde. Zjistil to (prý) nějaký ajťák z Hradu. Příliš mnoho „prý“ v příběhu, který překonává snad i Českou sodu. Ale který v zásadě může být trochu noční můrou. Ať se na to díváte z kterékoliv strany.

Varianta první, žádné nasazení dětského porna se nekonalo, Zeman si to celé vymyslel, aby vypadal zajímavě, nebo prostě jenom proto, že úroveň bájné lhavosti postoupila do další úrovně. Byl by to problém, protože hlava státu by si neměla věci vymýšlet. A dobrý důvod, proč někoho takto bájného podruhé nevolit.

Varianta druhá, pořídil si ho tam sám Zeman a touhle historkou se pouze vytváří krytí pro případ, že by se před volbami něco jako „dětské porno v počítači Miloše Zemana“ objevilo. Tato potenciální varianta je alarmující natolik, že ji snad ani není vhodné více rozebírat.

Varianta třetí, pořídil si ho tam někdo z blízkého okolí Zemana a ze stejného důvodu jako v předchozím případě je potřeba vybudovat krytí. S ohledem na nedávný podivuhodný hradní skandál, potíže s prověrkou a řadu dalších věcí je i tato varianta možná.

Varianta čtvrtá počítá s tím, že Zeman používá zcela nezabezpečený počítač a prostě někde cestou internetem skutečně narazil na nějaký virus, malware, ransomware či cokoliv dalšího. Bylo by to velmi znepokojující, protože hlava státu by rozhodně neměla používat nezabezpečené počítače.

Varianta pátá předpokládá, že víceméně platí ta předchozí a že si Zeman nechal počítač napadnout buď při brouzdání po pornowebech (to bývá v podobných případech časté a nijak neobvyklé), nebo na některém z lžimédií, která tak miluje. Což je opět pravděpodobná varianta, protože u pochybných webů, na které rád chodí (a rád je cituje), můžete bez ochrany snadno něco chytit.

Varianta šestá je ta, že skutečně někdo cíleně napadl prezidentův počítač. Možnost, že se mu to povedlo, kombinovaná s tím, že na to přišel někdo tak technicky neznalý jako Zeman, by mohla být alarmující hned z dvou hledisek. Útočníci museli být amatéři a zároveň se opět vracíme k čtvrté variantě, tedy počítači, který je zoufale zabezpečený. Což je s ohledem na jeho uživatele nepřijatelné.

Varianta sedmá spočívá v tom, že na počítač nahrál porno záměrně někdo, kdo to chtěl využít před volbami, aby Zemana znemožnil. To by opět svědčilo o amatérismu těch, kteří by něco podobného udělali, o katastrofálním stavu bezpečnosti počítačů v Lánech (a jinde), ale také je to velmi málo pravděpodobné, protože tuhle možnost by jistě Zeman neváhal okamžitě využít. Žádná Alabama, hezky by ukázal prstem.

Varianta osmá může být i ta, která se objevila velmi rychle na sociálních sítích a dá se shrnout do věty „Kačenka už přece není dítě“. Ale zda Zeman umožňuje používat počítač v Lánech své rodině, netušíme. Navíc jde spíše o variantu humornou. Ale prověřovat? Prověřovat se má všechno.

Napadají vás nějaké další varianty? Hlavně takové, které nějak nekombinují nebo nevyužívají oněch osm výše uvedených teorií? Připadá vám, že po téhle další nesmyslné aféře (u které tak nějak všichni předpokládáme, že si to Miloš Zeman opět vymyslel), je možné ještě vůbec kdykoliv uvažovat o tom, že by měl být prezidentem?

Vrtají vám hlavou některé další otázky? Třeba jak to, že je možné, že se tento bezpečnostní incident na veřejnosti objevil až rok poté, co k němu došlo? Jak je možné, že nejspíš nikdy nebyl dostatečně vyšetřen? Byly z napadení počítače vyvozeny nějaké důsledky? Má Zeman ještě stále stejně nezabezpečený počítač? Hlavně ale nejenom počítač, ale to se skutečně může cokoliv/kdokoliv dostat až do sítě v Lánech (bylo-li to tedy v Lánech a stalo-li se to vůbec)?

Zatím to vypadá, že česká média jen zopakovala vše, co Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 napovídal. Ale nějaké zásadní otázky a úvahy? Na ty to nevypadá. Jestli je to pro obavu z tématu (dětské porno) nebo z únavy vyvolané několika lety výmyslů, lží a manipulací? Těžko říct.