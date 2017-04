 »  Digitalizace státu i propouštění úředníků. Co čeká trh od nového digitálního koordinátora?

Méně strategií a větší praktické pokroky, hlavně v elektronizaci tuzemské státní správy a podpory výstavby nových vysokorychlostních sítí. To jsou hlavní očekávání, která si s nástupem nového koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého spojují zástupci českých firem a profesních asociací.

Malý ve funkci od dubna nahradil Tomáše Prouzu, který ze státní správy odešel do soukromého sektoru. Za sebou zanechal velké množství strategií a plánů, zejména Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Ten obsahuje úkoly, které si vláda předsevzala v oblasti digitalizace splnit. Malý už na své první tiskové konferenci s premiérem Bohuslavem Sobotkou nastínil, jaké jsou jeho osobní priority.

Co od něj ale očekává český digitální trh? Ptali jsme se zástupců profesních sdružení, online firem a dalších hráčů:

Anketní otázka: Co očekáváte od nového digitálního koordinátora Ondřeje Malého, na jaké oblasti a problémy by se podle vás měl zaměřit a v čem podle vás může digitální ekonomice prospět?

Michal Feix, Seznam.cz

V nejbližším období vidím jako prioritu budování datové infrastruktury. Evropa nám nabízí spoustu dotačních peněz, které mohou zásadně přispět kvalitnějšímu internetovému pokrytí v České republice. ČR musí zvládnout tyto peníze přijmout a zainvestovat. V o něco delším horizontu od Ondřeje očekávám, že svými znalostmi problematiky a temperamentem, eufemisticky řečeno, digitálně provětrá celý státní aparát.

Jakub Rejzek, ISP Alliance

Ondřej Malý jako digitální koordinátor má výbornou pozici tím, že stoji mezi ministerstvy, není vázaný a odpovědný nějakému resortu. Vidíme v tom příležitost dostat téma usnadnění výstavby, což je naprosto klíčové téma pro celý sektor.

Jan Vetyška, Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Já osobně jsem měl tu čest se s novým digitálním koordinátorem sejít hned první den po jeho oficiálním jmenování. Myslím, že v osobě Ondřeje Malého má e-commerce na této pozici schopného partnera, který se orientuje v problematice a má upřímný zájem na rozvoji digitální ekonomiky v ČR. Očekáváme, že stále více budou rezonovat témata a (nejen) legislativní překážky, jež nás trápí, a že se je společnou prací podaří průběžně odstraňovat.

Jiří Grund, Asociace provozovatelů mobilních sítí (APSM)

Jako občana by mě zajímaly zejména praktické dopady digitalizace a jejich časový horizont. Například, kdy po narození dětí nebudu muset kvůli mateřské a rodičovské pro manželku obcházet X úřadů a nosit jim nesmyslná potvrzení. Kdy to půjde vyřídit online v jednoduché aplikaci, kam zadám pouze, že dne XY se mi narodilo dítě a zbytek už si stát zařídí. Stejně tak mě zajímá, kdy si objednám řidičák či občanku online, kdy převedu auto prostřednictvím aplikace v mobilu a nebudu stát den ve frontě na úřadě a muset jezdit na evidenční kontrolu pro další papír. Dodnes nechápu, proč vás pro občanku a pas vyfotí úřad na místě, ale pro řidičák a zbroják musíte fotku přinést.

Jednoduše očekávám méně vznešených frází a více reálných dopadů. Realita koncepce digitální Česko 2.0 je zatím bohužel taková, že na papíře jsou pěkné věci, ale když se začnete ptát, kam jsme se za posledních 5 let posunuli, zjistíte, že od doby datových schránek a Czechpointů na poštách stát s ničím, co by občanům zjednodušilo život, nepřišel. Také je třeba začít řešit i otázku, jak digitalizace povede k zeštíhlování státní správy, protože tento logický fenomén de facto reálně brání rozvoji digitalizace. Politik se zpravidla bojí pojmenovat, že digitalizace má a musí mít dva aspekty – stát své služby zrychlí a udělá je mnohem komfortnější pro občany a zároveň ušetří obrovské množství peněz. Nebude potřebovat tolik úředníků a úřadů. Často se na to zapomíná. Každopádně přeji Ondřejovi Malému hodně úspěchů a pevné nervy. Koordinovat digitální agendu skrz všechny resorty bude nelehký úkol.

Michal Tošovský, Fond Otakara Motejla

Jedním z úkolů, které si vytyčil nový koordinátor digitální agendy, je elektronizace veřejné správy. Ve Fondu Otakara Motejla ji vnímáme jako zásadní příležitost pro její větší transparentnost, srozumitelnost a uživatelskou přívětivost pro občany i úředníky. Koordinátor digitální agendy by měl při této misi především prosazovat úspory – v čase občanů, stráveném komunikací s úřady, úspory, spočívající v usnadnění spolupráce mezi jednotlivými úřady a jejich vzájemném sdílení informací, ve správném vyhodnocování potřebnosti nových IT systémů a nastavení dodavatelských smluv. A pak jsou tu otevřená data, naše vlajkové téma – byl bych rád, kdyby se mu dařilo přesvědčovat jednotlivé resorty veřejné správy, aby prosazovaly princip „open by default“ u dat, vznikajících či zpracovávaných z veřejných prostředků.

Jana Břeská, Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR)

SPIR velmi pozitivně vnímal zřízení funkce koordinátora digitální agendy, a proto vítá i skutečnost, že po odchodu státního tajemníka Tomáše Prouzy z funkce je tato funkce zachována a že ji nově zastává osoba se zkušenostmi z oboru.

Za důležité považujeme zachování kontinuity, tedy aby nový koordinátor pokračoval v práci svého předchůdce, jako je například řádná a včasná implementace Akčního plánu pro rozvoj digitální trhu. Očekáváme, že nový koordinátor bude úzce spolupracovat a jednotlivé otázky konzultovat s průmyslem. Zejména v této oblasti považujeme jeho zkušenosti z oboru, a tedy schopnost vnímat digitální agendu z hlediska průmyslu, za velmi přínosné.