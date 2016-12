 »  Divoký rok české e-commerce: Úřednická razítka, velká kauza i souboj titánů

Letošní rok v české e-commerce ovlivňovala především razítka. Úřednická razítka. Jedno potvrdilo převzetí Mall.cz skupinou Rockaway, druhé posvětilo trochu složitější převzetí Heureky tou samou skupinou a třetí poslalo ke dnu českobudějovický e-shop s miliardovými tržbami LevnéElektro.

E-commerce se postupně dostává z pozice opěvovaného oboru do pozice běžného byznysu a tím pádem přicházejí i běžné problémy. Důsledky dalšího razítka pocítí obchodníci pravděpodobně až příští rok na jaře, ale o tom až na konci tohoto textu.

Ale popořádku. Hned od začátku roku se činil především Jakub Havrlant se svou investiční skupinou, respektive s penězi od PPF a Patrika Tkáče a Daniela Křetínského. V tuzemských e-shopech, po miliardových nákupech na sklonku roku 2015, točil peníze i letos.

Hned zkraje roku převzal od Poláků portál s dovolenými Invia, aby ho obratem prodal skupině CEFC, která v tuzemsku skupuje, co je k mání – hlavními tvářemi čínského utrácení přitom jsou Jaroslav Tvrdík, ale třeba i Marcela Hrdá.

Čekání na Godota a ÚOHS

Skupina Rockaway celé jaro, vlastně až do června, čekala na to, jestli jí v Brně na antimonopolním úřadě schválí převzetí podzimních akvizic – Mallu a Heureky. A tak do příběhu tuzemské e-commerce zasáhli i další hrdinové.

V březnu vyhlásila Heureka vítěze své soutěže ShopRoku, ve které zvítězil rodinný českobudějovický e-shop LevnéElektro.cz. “Podnikat se dá i z Budějovic. Stačí to dělat dobře,” tvrdil ještě tehdy v rozhovoru syn zakladatele Petr Václav mladší. To už se ale zřejmě kolem jejich obchodu stahovala smyčka, která se dotáhla na konci června.

Mezitím velké e-shopy pracovaly na “mobilizaci” a zavádění nových služeb. Alza rozjela po vzoru Amazonu svůj placený program Premium, ve kterém poskytla přístup ke své databázi písniček a filmů, Pilulka začala experimentovat s rozvozem léků až domů a všechny e-shopy musely změnit své obchodní podmínky, aby byly připravené na mimosoudní řešení sporů. Změny přišly i personální. Na konci dubna opustil své dítě Václav Štrupl a vedení Bonami se ujal David Šiška.

Mimozemšťan se brání útokem

To už se ale vzduch tetelil první začínající bitvou. Bitvou, která předvedla, jak ostrý boj se bude odehrávat mezi do té doby neotřesitelnou jedničkou z holešovické tržnice a skupinou, která se nově pojmenovala Mall Group a na podzim se usídlila ob ulici od Alzy.

„V první řadě je třeba říci, že Heureka již není nezávislým cenovým srovnávačem, usnadňující zákazníkům správnou volbu. V současné době se jedná o placené služby, proto již z podstaty nelze hovořit o nezávislém srovnání,“ ohlásil na konci května marketingový šéf holešovického e-shopu Karel Kučera a spustil web Bezheureky.cz.

Alza opustila Heureku týden před schválením jejího převzetí skupinou Rockaway a první třenice byla na světě. K Alze se přidalo několik dalších e-shopů, ale v tomto případě šlo spíš o princip a symbolické gesto. Spuštění webu každopádně mělo také svou soudní dohru.

Antimonopolní úřad převzetí nakonec schválil s několika podmínkami a Jakub Havrlant si mohl odškrtnout první velký letošní úspěch. A čekalo se ještě na poslední razítko, které by mělo spustit velkou integraci e-shopů bývalého E-commerce holdingu pod střechu Mall Group, která na své oficiální založení pořád čeká. To přišlo na konci června a připravované projekty se v Rockaway a Mallu mohly rozjet naplno.

Kobra chytne a nepustí

Když vychladly emoce z přetahování o nezávislost dat Heureky, přišel důkaz toho, že Andrej Babiš to zřejmě s tvrdším výběrem daní myslí vážně. Jednoho červnového dne se na stránkách obchodu LevnéElektro.cz objevila zpráva, která nevěstila nic dobrého.

Z důvodů na straně provozovatelů e-shopu došlo k dočasnému přerušení provozu internetového obchodu. Toto přerušení nemá žádný vliv na již odeslané zaplacené objednávky zákazníků. Nové objednávky není možné nyní činit.

A jedna z největších kauz české e-commerce byla na světě. V rámci akce Eden se ukázalo, že v budějovické zápletce nechybí nic z atributů pořádné detektivky: bílí koně, polští a bulharští obchodníci a koneckonců ani rodinné drama.

Námět na román – nebo jihočeskou telenovelu – ale podle policistů vyjde minimálně na 42,5 milionu korun, o které měl e-shop stát připravit na DPH. Konec jednoho obchodnického snu plnil stránky nejenom Lupy celý červenec a v srpnu poslaly úřady firmu do insolvence.

Česko je nám malé

Kromě pošťuchování Rockaway pokračovala Alza ve své postupné expanzi do zahraničí. Naučila svého mimozemšťana mluvit maďarsky. Jak to vypadá, ukázala hned titulní stránka, která vítala zákazníky slovy “Szuper webáruház és ajánlatok.“

Zahraničí je pro Alzu důležité, firmě se dařilo zvyšovat tržby každý měsíc až o sto procent. Nejlépe si podle marketingového ředitele Kučery vede ve Velké Británii, Německu, Francii a Španělsku.

Do ciziny, především té východní, vyrazil i Zoot, Zásilkovna nebo Bonami, které se vrhly především na rumunský trh.

O experimenty nebyla nouze

Stejně jako jaro, byl i konec prázdnin časem pro experimenty. IKEA přišla se svým e-shopem nee-shopem Klikni a dovezu, kde si za odvoz rozloženého nábytku účtovala na místní poměry vysoké částky.

Z jiného soudku, ale také ze severu, přišla inspirace v podobě autonomních vozítek, které chce testovat Rohlík. Roboti Starship Technologies se na začátku září proháněli po Staroměstském náměstí a je možné, že se s nimi ještě někdy potkáme.

TIP: Autonomní vozítka Starship Technologies v Praze:

Jde do tuhého

Selanka skončila. Přišlo září. První připomínání toho, že Vánoce jsou za dveřmi, a začátek zbrojení na klíčové dva měsíce roku. Atmosféra zhoustla především v pražských Holešovicích, kam se do nové budovy Mall.cz přestěhovaly pod jednu střechu e-shopy spadající pod tehdejší E-commerce holding, kterému šéfoval Jan Jírovec.

Tím se všechno změnilo. Rozjezd “nového” Mallu dostal, údajně na přání investorů, na starosti sám Jakub Havrlant. A ten začal z jedné vody načisto pod hlavičkou Mall Group. Ten jako jednu z prvních viditelnějších věcí spustil novou, responzivní verzi e-shopu.

Objednávky přes displeje mobilních telefonů a tabletů totiž tvoří v obchodě kolem patnácti procent. “Mobilizace” byla koneckonců jedním z velkých úkolů, se kterým se letos e-shopy potýkaly. “Chceme letos z mobilů překonat tržby ve výši tří miliard, překročit podíl dvaceti procent ze všech objednávek a zároveň bychom rádi v prosinci překonali v tržbách přes aplikaci půl miliardy korun,” popisoval plány svého oddělení Filip Bocek z Alzy.

Peníze se roztočily

Doba spěla k prvnímu vrcholu sezóny – Dnu dopravy zdarma a Black Friday, který si některé obchody protáhly na celý týden a pak plynule navázaly předvánočními nabídkami.

Těsně před svátky konzumu ale vystrčil růžky Amazon, který začal doručovat do Česka z Německa zadarmo. První varování – nebo možná spíš jen test. Je totiž pravděpodobnější, že než vstup globální jedničky na český trh, ho budou využívat čeští obchodníci jako platformu pro prodej.

TIP: Podívejte se, jak to vypadá v českém distribučním centru Amazonu:

Inspirace Amazonem byla zjevná i v podzimním testu doručování dronem, který uspořádal za dohledu Leoše Mareše Mall.cz. Vzhledem k tomu, že tuzemské zákony tomu příliš nenahrávají, tak je Mall ale zatím s drony nahraný. Mimochodem, své letecké testy koncem roku v Británii provedl i Amazon.

Inovace v dodávání zboží ale letos bodovaly. E-shopy rozšiřovaly své kamenné pobočky, začaly rozvážet i o víkendech a Mall přispěchal s garantovaným doručením. Kvůli kamenným pobočkám se také dostaly první e-shopy do sporů ohledně nového zákona, který přikazuje zavřít obchody během státních svátků.

Výsledky Black Friday byly zřejmě rekordní. A to i přesto, že hodnoty slev připomínaly ty americké jen u těch nejlevnějších produktů. Tuzemští obchodníci si z anglosaské tradice vzali totiž spíš jen ten marketing.

Kolik se během hektického víkendu utratilo, ale není jisté, protože prodejci se chlubili jen procentuálními nárůsty. Takže Mall.cz o 60 procent, Datart o 73 procent a „Letošní Alza Black Friday byl z pohledu tržeb, délky trvání a zájmu zákazníků naprosto mimořádný a překonal výsledky dosavadních čtyř ročníků,“ dodala mluvčí Alzy Šárka Jakoubková.

Optimismus z e-commerce jen tryská

Podle odhadů srovnávače Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK) má letos pokladnami internetových obchodů protéct téměř sto miliard korun, tedy o patnáct miliard více než loni:

A to i přesto, že klesá počet obchodů. Jejich počet se podle Heureky zatím pohybuje kolem 36 tisíc. „Konsolidace trhu je nastartovaná, i když e-shopů ubývá pomalými krůčky,“ tvrdí v tiskové zprávě šéf srovnávače Tomáš Braverman.

„Celé e-commerci se letos dařilo nad očekávání, růst trhu přes 20 procent druhým rokem po sobě je pro mne překvapením. Celkově za rok 2016 více než 9,2 % podílu na obratu maloobchodu je jistě příslibem do budoucna,“ komentuje letošní rok šéf APEKu Jan Vetyška.

Tichá voda břehy mele

Na pozadí postrkování mezi Alzou a Mall Group nenápadně personálně nabobtnal další z velkých hráčů tuzemské scény – Miton. Ten významně rozšířil své vedení.

Kromě ex-googlera Davida Špinara, který se stal novým výkonným ředitelem (CEO) skupiny, přišli od října do vedení Martin Řezáč jako nový CFO (Chief financial officer), Tomáš Zetek na pozici Investment Manager, Lucie Winklerová na pozici Head of People Development a Michael Zelinka na pozici Senior Business Analyst.

Velké personální změny v e-commerce:

Supermarkety na vzestupu

Zajímavý souboj se celý rok odehrává i na poli online supermarketů. Tam si trh obsazuje kvarteto Košík, Rohlík, Koloniál a Tesco. Každý z nich sází na něco jiného a postupně rozšiřují sortiment.

TIP: Jak se rozváží nákupy ze skladu Kolonial.cz:

Konkrétními výsledky se ale internetové sámošky zatím moc nechlubí. Košík letos čeká tržby kolem 350 milionů korun a Rohlík si pro letošek vytyčil metu 1,2 miliardy. Plán byl ale spojen s expanzí do dalších měst a ta se ve firmě Tomáše Čupra letos zjevně nerozjela tak, jak ještě na začátku roku plánoval. Podle mluvčí firmy Michaly Gregorové je ale naplánovaná na začátek příštího roku.

I přesto je Rohlík nejhlasitější firmou v branži, která ústy Tomáše Čupra od svého vzniku často pošťuchuje konkurenci. Naposledy se domluvil s MOLem, že na jeho benzinových pumpách bude předávat zásilky těm, kdo jezdí z práce mimo Prahu. Koloniál měl tuto službu sice v podobné fázi už na jaře, ale nakonec s ní přijde až v novém roce.

A razítko nakonec…

Během nákupního třeštění, posilování serverů a optimalizace logistiky musely e-shopy od podzimu řešit ještě jeden zádrhel. Zádrhel jménem EET.



Ten ministerští úředníci narýsovali tak, že by do evidence spadaly v podstatě všechny platební metody kromě dobírky.

V tomto případě zafungoval APEK, jehož zástupcům se povedlo během setkání s Andrejem Babišem popsat realitu e-shopů tak barvitě, že ministr financí zahrnul e-shopy do návrhu výjimek z další vlny zavádění evidence.