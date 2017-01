 »  Dopravci: Konec roku byl rekordní. Před Vánoci jsme odbavovali i 230 tisíc zásilek denně

Necelých sto miliard korun se loni protočilo v tuzemské e-commerce. Internetové obchody se sice stále drží přibližně desetiprocentní podíl českého maloobchodu, ale ve špičkách už dokáží zatopit především dopravcům.

Doprava bude pro letošní rok výzvou číslo jedna až dvě. Bude také záležet na tom, jak se e-shopy poperou s EET. Dopravci ale už začali narážet na své stropy. „Během Vánoc 2016, bohužel, panovala se službami některých dopravců nespokojenost jak mezi obchodníky, tak i zákazníky. Společnosti doručující balíky se potýkaly s nedostatkem řidičů a musely řešit velké problémy při dodání objednaného zboží. Věříme, že je to pro ně výzva pro rok 2017 a že letošní Vánoce dopadnou o dost lépe,“ hodnotí loňský rok předseda Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Kritická situace gradovala před samotnými vánočními svátky. „Někdy docházelo k tomu, že depa některých přepravců byla přetížená. Dopad na zákazníky jsme eliminovali tím, že jsme vybírali jiné přepravce,“ říká šéf logistiky Alza.cz Rudolf Žůrek s tím, že je možné, že letos zohlední loňskou situaci v každoročním tendru na přepravce.

Více stížností zaznamenala i Heureka. Podle jejích dat byla některá depa dopravců kvůli přehlcení dokonce uzavřena. Problémy měli ale víceméně všichni dopravci. Loňská špička byla totiž opravdu rekordní. „Největší vlnu zásilek jsme zaznamenali kolem akcí Den dopravy zdarma a Black Friday, kdy byl počet balíčků v některých lokalitách vyšší až o 100 procent oproti loňsku. Tento trend pokračoval až do Vánoc,“ popisuje situaci šéf DPD Miloš Malaník.

Předvánoční rekordy padaly v týdnu, kdy zákazníkům přicházely výplaty. Alza třeba dokázala pokořit miliardové tržby během jednoho týdne. A na silnicích a v depech to bylo znát. „Před Vánoci běžně doručujeme průměrně 170 tisíc zásilek. Loni jsme ale podobných čísel dosahovali už v listopadu. Rekordní zpracovaný objem přesáhl 230 tisíc zásilek pro domácí trh,“ popisuje předvánoční jízdu šéf PPL Petr Chvátal. Loňské Vánoce jim přinesly třicetiprocentní růst zásilek.

Nové výzvy přinesla nákupní sezóna i pro DPD. „Rok byl specifický v tom, že jsme v krátkém časovém období v některých oblastech čelili nárůstům zásilek až o téměř 90 % oproti rok předtím. V tomto ohledu byl předchozí rok plynulejší a lépe predikovatelný,“ dodává Malaník.

Na poště se stávkovalo

Samostatnou kapitolou byla Česká pošta, která své tradiční triky s Balíkem do ruky ještě během posledního týdne před Vánoci vyšperkovala hrozbou stávky. Část odborů se totiž snažila o zvýšení mezd. Stávka nakonec proběhla, ale na doručování zásilek neměla zásadní vliv.

Každopádně z velkých e-shopů si na státní podnik stěžovali třeba v Zootu nebo Datartu. „Největší problémy jsme zaznamenali u zásilek distribuovaných Českou poštou, kde jsme evidovali i nejvyšší počet stížností. Ostatní balíkoví přepravci, které využíváme, zvládli sezónu dobře. Tomu, že jsme zvládli zásilky doručovat včas, ale nejvíce nahrává náš hybridní systém založený na kamenných výdejnách, přes které jde v ČR momentálně 70 % zásilek,“ tvrdí mluvčí Zootu Andrea Burgerová.

Datart si zase v ČTK postěžoval jak na poštu, tak na DPD. „Vždy záleželo na konkrétních depech, například DPD kolabovalo již tradičně depo Velké Přílepy,“ říká Iva Pavlousková z Datartu. „Depo ve Velkých Přílepech obsluhuje mimo jiné Prahu 5, 6 a Prahu Západ. Jedná se o oblasti se silným developerským potenciálem, kde probíhá stavební boom a vznikají jak bytové domy, tak kanceláře a obchodní centra. Rok 2016 nám ukázal, že i poměrně malá oblast má svá geografická specifika a musíme je brát v potaz. V nejvytíženějších dnech jsme doručovali přes 100 tisíc zásilek denně,“ vysvětluje situaci šéf DPD Malaník.

Nejsou lidi, museli jsme přidávat

Kromě nárůstu počtu zásilek se logistické firmy, stejně jako zbytek ekonomiky, muselypotýkat s nedostatkem lidí. „Kromě náboru dalších pracovníků jsme zavedli opatření jako víkendové doručování, mimořádné směny, studentské brigády a výpomoci zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích,“ popisuje Malaník. Konkurenční PPL nabralo na vrchol sezóny 400 brigádníků.

S tlakem přichází i změna pozice zaměstnanců. Firmy si je musí udržet. A to znamená často zvyšování platů. „Ano, zvýšily se náklady jak na sezónní pracovníky, tak i náklady spojené s odměnami dlouhodobých zaměstnanců, a to především vlivem nezbytné práce přesčas. Nárůst mezd u některých pracovních pozic představoval i více než 25 procent,“ tvrdí Chvátal z PPL.

Nové cesty, nové zboží

Pro dopravce se otevírají nové trhy s tím, jak se e-commerce rozšiřujedo nových oborů. Některé e-shopy si řeší dopravu samy, jako třeba především on-line supermarkety typu Rohlík, Tesco nebo Koloniál, a některé hledají řešení externě. Naráží přitom na specifika svého zboží.

„Vlastní dopravu nezvažujeme, ale přiznávám, že v Česku máme problém někoho na nábytek najít. Zatímco v běžných zásilkách konkurence funguje, tak v přepravě nábytku to ještě není. A to přitom on-line prodeje rostou. Dopravci, kteří by nabízeli dobrou přepravu s tím, že by zvládli zákazníky informovat o tom, kdy přijedou, vynesli jim zboží třeba do patra nebo by ho i smontovali, tu prostě teď nejsou. O platbě kartou ani nemluvím,“ podotýká šéf Bonami David Šiška.