 »  E-shopy čeká vývojářský sprint. Výjimku z EET od března nedostanou

Příští úterý se bude hlasovat o tom, jestli se do zákona o EET dostanou změny, které na poslední chvíli navrhlo ministerstvo financí. Kromě jiného jde i o vyjmutí on-line plateb v e-shopech, které se povedlo zástupcům APEKu u ministra financí prolobbovat během loňského podzimu.

Podle informací serveru Podnikatel.cz ale nakonec e-shopy zřejmě odejdou s prázdnou. Proti Babišovu návrhu se totiž staví koaliční ČSSD i opozice. „Sociální demokracie nepodpořila v Rozpočtovém výboru při projednávání daňového balíčku žádné pozměňovací návrhy k EET a nebudeme je podporovat ani při hlasování ve 3. čtení tzv. daňového balíčku na plénu 10. ledna. Pro zavádění výjimek krátce po spuštění EET nejsme. Každá výjimka zavádí jistou diskriminaci a narušuje smysl EET. Také ministr Babiš dříve sám jakékoliv výjimky odmítal,“ tvrdí pro Podnikatel.cz předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Václav Votava.

Pravicová opozice je proti celému konceptu EET už od počátku a ani v tomto případě nebude žádné změny podporovat. „Rozhodnutí o podpoře tomuto pozměňovacímu návrhu padne až na jednání poslaneckého klubu KSČM v úterý 10. ledna,“ dodal poslední dílek do mozaiky Robert Kvacskai z KSČM.

Finanční správa tak jen může komentovat situaci s tím, že pokud změny neprojdou, bude systém pokračovat podle původního plánu. „Je nutné vycházet ze stávajícího platného znění zákona o evidenci tržeb, dle kterého platí, že v případě, že e-shopům (stejně jako jiným podnikatelům) plynou platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, budou e-shopy povinny tyto tržby evidovat,“ vysvětluje mluvčí Finanční správy ČR Petra Petlachová.

Evidenci tržeb podléhají jak platby u obchodníka (na terminálu), tak platby kartou na internetu. Stejně tak evidenci tržeb budou podléhat platby e-shopům, které jsou realizovány v hotovosti při platbě na provozovně. Povinnost evidovat tržby vznikne tak e-shopům (obecně podnikatelům v oblasti malo/velkoobchodu) od 1. března 2017.

Z evidence tržeb se tak stává politické téma. „Chtěli bychom, aby při rozhodování o budoucnosti podnikatelů v naší zemi rozhodovala hlavně fakta a nikoliv emoce. Snažíme se poskytnout všem subjektům politického spektra co nejpodrobnější informace k problematice online plateb a EET tak, aby bylo všem jasné, že jde o problém, který je potřeba vyřešit,“ tvrdí šéf APEKu Jan Vetyška.

„Věříme, že v rámci novely bude výjimka upravena. Zavedení EET i na platby kartou však nepovažujeme za úplně šťastné řešení. Nedává příliš smysl, když se na bankovní převod ani dobírku takové opatření nevztahuje,“ dodává šéf marketingu Alza.cz Karel Kučera.

Vývoj, ale jak?

E-shopy tak čeká vývojářská honička, protože naděje, která jim svitla koncem roku, zase zhasíná. Zároveň budou muset vyřešit oříšek, jak vlastně do svých systémů evidenci implementovat. U e-commerce systémů se dá očekávat, že vyjdou velké aktualizace, u zahraničních systémů typu Prestashop nebo Shopify ale budou muset uživatelé doufat, že se najde někdo, kdo plugin vytvoří.



Autor: etrzby.cz Princip EET-

„Největším problémem implementace je nejasnost, co a jak se bude implementovat. Tak například dříve se mělo za to, že evidenci nepodléhají tržby platební kartou – což ministerstvo financí (MF) jasně rozhodlo, že podléhají (důvod ponechme stranou). Jenže právní úprava, kterou MF zvolilo, také jasně říká, že evidenci podléhají všechny platby bezhotovostním převodem, pokud jsou prováděny přes službu třetí strany, tedy třeba přes platební brány. Jejich použití je u e-shopů zcela běžné. Jde zřejmě o renonc, MF chtělo popsat situaci tak, aby nemuselo jasně říct “platební karta”, jenže ji popsalo tak, že se dá vztáhnout i na velkou část bezhotovostních plateb prováděných přes platební brány,“ tvrdil ve své prosincové analýze Patrick Zandl.

Velké e-shopy už na tom ale pracují od loňského roku. „Prostudovali jsme Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb z 31. 8. 2016 a plánujeme v našem interním systému vše nastavit s předstihem. Úpravy, respektive vývoj IS, v tuto chvíli odhadujeme v řádu desítek tisíc korun,“ tvrdil ještě loni na podzim hlavní účetní Alza.cz Jaroslav Kříž.

„Implementaci v IT systémech plánujeme na leden a únor, abychom byli k 1. 3. připraveni. Samozřejmě bychom zjednodušení či zrušení zákona o EET pro e-shopy velmi uvítali,“ říká Jan Řezáč z Mall.cz a dodává, že implementace evidence tržeb by byla náročná, i kdyby změna prošla.

„Jde hlavně o požadavek na EET evidenci před okamžikem tržby, který u online prodejů nastává v různé okamžiky, a v některých případech nemusí k tržbě po objednávce dojít. Nově je pokrytá i oblast evidence prodeje a čerpání dárkových certifikátů, a je třeba evidovat platby za vrácené zboží i reklamace, které mohou být pouze v částečné výši oproti původní tržbě apod. To vše ve spojení s právem spotřebitele vrátit zboží zakoupené vzdáleně do 14 dnů bez udání důvodu znamená, že do EET systémů může být na jednu obchodní transakci zasíláno vícero datových zpráv,“ dodává Řezáč.