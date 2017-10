 »  Elon Musk míří na Měsíc a na Mars, GPS bude přesnější a Deloitte napadli hackeři

Čína blokuje WhatsApp, jednu z mála doposud neblokovaných komunikačních aplikací. Facebook blokuje Čína už někdy od roku 2009 a zablokovaný je i Instagram. Je to nepříjemné nejenom pro běžný život, ale hlavně pro podnikání, kde je jedním z mála použitelných řešení přejít na WeChat. S vědomím toho, že ten veškerou komunikaci poskytuje úřadům. Viz Čína kompletně zablokovala WhatsApp. Facebooku už v zemi nefunguje nic nebo China Blocks WhatsApp, Broadening Online Censorship.

Elon Musk míří na Měsíc a na Mars. Oznámil to na Instagramu, kde jinde. Zveřejnil tam fotografie měsíční a marsovské základny a video velké přepravní rakety. Číst komentáře může být docela zábavné, třeba ty o tom, jak by se nikam létat nemělo, jaký to bude mít dopad na globální oteplování a jak je to Photoshop a nic takového neexistuje. Naštěstí většina komentářů je nadšena. Protože co jiného. Fantastické cíle.

OKCupid ukazuje, jaký je vztah mezi věkem a přitažlivostí věku druhého pohlaví. A celé je to takové dost zásadně zvláštní. U chlapů. Viz OKCupid: Most attractive ages to both men and women.

TELEgraficky

Short Trip ■ Vimeo koupilo Livestream ■ A Thousand Years of War (audiobook na YouTube) ■ Annihilation ■ Google koupil Bitium ■ Snazší profily/persóny pro Firefox ■ Stacer ■ Alexandr Mitrofanov překročil 70 tisíc sledujících na Twitteru, pěkné ■ MailButler 2.0 pro Gmail

WEBDESIGN, INTERNET

Verizon ukončuje smlouvy zákazníkům, kteří „moc stahuji“. Moc je v tomto případě pár gigabajtů za měsíc a hlavní roli zde hraje roaming. Tedy roamující zákazníci. Původně ale měl Verizon jen ukončovat smlouvy zákazníků, kteří stahovali opravdu hodně dat, až terabajty měsíčně. Jedněmi z vyhozených je i tříčlenná rodina, který překročila 6 GB za měsíc. Viz Verizon kicking people off network for using just a few gigabytes a month.

Villa Antropoff, vítězný animovaný film, má zákaz na YouTube. Pro „nahotu, pornografii a další sexuálně provokující obsah“. Viz Youtube Continues To Hurt Independent Animators, Bans Award-Winning Animated Short a film je prozatím k vidění na Vimeu.

Online noviny se vrhají do masové produkce videa. A nefunguje to. V The secret cost of pivoting to video popisují doslova modelové situace – vyhodit autory (kteří snadno, rychle a levně psali články) a začít tvořit videa (která stojí mnohonásobně více peněz i času a navíc diváky mají všude jinde než jen na vlastním webu). ComScore k tomu má i data: „vydavatelé, kteří přešli na video, pociťují přinejmenším 60% pokles srpnové návštěvnosti v porovnání s loňským rokem“. Viz Side effect of the pivot to video: audience shrinkage.

Mic.com mělo v roce 2015 přes 21 milionů měsíčních návštěvníků. Nyní, po přechodu na videoobsah, je to pod 7 milionů. Tvrdí ale, že to vůbec nevadí, že jejich videa na sociálních sítích vidí daleko víc lidí (viz Millennial publisher Mic.com says comScore data showing a shrinking audience is wrong — and it exposes a critical disagreement in digital media). Což má ale zásadní háček, většinu příjmů z jejich videí požírá Facebook, a navíc: Mic tam nikdy nebude moci prodávat vlastní reklamu. Na Facebooku má navíc jenom 3,6 milionu fanoušků, takže je i dost jisté, že bude muset výrazně přispívat penězi na onen zmiňovaný vysoký dosah. Celé je to ale zajímavé ještě tím, že se ukazuje, že comScore vlastně už nedokáže reálně měřit „návštěvnost“ – mimo Facebooku chybí i věci jako Google AMP, Apple News, Facebook Instant Articles a další.

SOFTWARE

iOS 11 až dvakrát rychleji vyprázdní baterii na iPhonu i iPadu, píší v iOS 11 is draining iPhone and iPad batteries more than twice as fast as iOS 10. Osobně jsem zaznamenal, že baterie mizí poněkud rychleji, ale „více než dvakrát“ potvrdit nemohu. Každopádně je to klasický vývoj u nové verze iOSu a nezbývá než čekat, co s tím Apple udělá.

React, Jest, Flow a Immutable.js budou pod MIT licencí. Jde o výsledek vzbouření proti Facebooku a původnímu BSD+Patents licenčnímu schématu. V Relicensing React, Jest, Flow, and Immutable.js to Facebook oznamuje a doplňuje zdůvodnění, že „nedokázal přesvědčit komunitu o prospěšnosti původních licencí“. Škoda už mezitím vznikla, řada projektů nahradila právě React. Další open source projekty od Facebooku prozatím zůstávají na BSD+Patents.

Star Wars Battlefront 2:

Microsoft nahradí Skype for Business novou aplikací Teams. Celé je to tak nějak tradičně zmatené, protože Microsoft se stále chystá vypustit Skype for Business server v roce 2018. Cílový stav ale, prozatím, je ten, že Skype for Business prostě skončí. Viz Microsoft is going all in on Teams and plans to phase out Skype for Business.

Microsoft integruje LinkedIn do Office 365. Osobně bych to za dobrou zprávu rozhodně nepovažoval, LinkedIn se po převzetí Microsoftem sice zrychlilo, ale jeho použitelnost prudce klesá. Viz Microsoft finally starts doing something with LinkedIn by integrating it into Office 365, kde (naštěstí) zjistíte, že jde jenom o integraci dat z LinkedInu do profilů uživatelů. TechCrunch v článku dumá (a správně) nad tím, jestli tohle všechno stálo za těch 26,2 miliardy dolarů, které Microsoft za LinkedIn dal.

Nejslibnější open source projekty, které byste měli v roce 2018 sledovat, najdete v The Most Promising Open Source Projects to Watch for in 2018.

Red Dead Redemption 2: Official Trailer #2:

AdBlock Plus vs. uBlock Origin dopadl celkem jasně, na plné čáře vyhrává uBlock Origin. Viz Firefox: Adblock Plus lost millions of users in the past year a pozor, jsou to data jenom za Firefox. Navíc je tam hezky vidět i to, jak se projevila radikální změna (omezení) u rozšíření.

Getting Over It with Bennett Foddy je … poněkud podivná hra:

HARDWARE

IHS Markit: iPhone 8 (64 GB) obsahuje materiál za 247,51 USD a stojí 699 USD. Materiál tak tvoří okolo 35 % ceny, stejně jako u loňského modelu. Vyšší cena odpovídá i tomu, že se zlepšila paměť, fotoaparát i procesor, ale žádné velké změny se nekonají. Ty se očekávají v iPhone X. Viz It Just Got More Expensive to Build an iPhone.

Nový GPS čip od Broadcomu zlepší lokalizaci na 30 cm (místo doposud běžných pěti metrů). V mobilních telefonech se objeví v roce 2018 a s touto přesností výrazně pomůže například při navigaci na silnicích. Oproti stávajícím čipům by měl být dokonce šetrnější k baterii. A samozřejmě, ne, nebude to fungovat přesně na centimetry, jak tvrdí například Novinky.cz. K tomu bude potřeba ještě poněkud vylepšit i onu část na obloze, včetně doplnění pozemních stanic (viz Sapcorda Services). Viz Broadcom Introduces World’s First Dual Frequency GNSS Receiver with Centimeter Accuracy for Consumer LBS Applications.

MARKETING A KOMUNIKACE

V jakém stavu je datová žurnalistika podle analýzy Googlu? The state of data journalism in 2017 ukazuje, že data používá 42 % reportérů a 51 % zpravodajských médií v USA a v Evropě fungují vyhrazení datoví novináři.

Facebook proměnil výhrůžku znásilněním a zabitím z Instagramu v reklamu na Facebooku. Nepoučitelný Facebook a jeho algoritmy. Viz A normalization of violence: how cyberbullying began and how to fight it a Instagram uses ‚I will rape you‘ post as Facebook ad in latest algorithm misha.

Donald Trump si naběhl nesmyslnou a navíc vulgární kritikou sportovců. Ti ho následně začali bojkotovat a celé to pokračuje. Na svém Twitteru, kde jinde, to Trump ještě více roztočil. Celé je to zábavnější o to, že Trump někdy v roce 2011 (také na Twitteru) tvrdil, že pálení vlajky je legitimní protest. No a teď mu vadí, že si někdo nestoupne, když se hraje hymna. A rozčiluje se, že by je měli okamžitě vyhodit. Zábavné epizody. Viz NFL players slam Donald Trump for rant against protests a poté Trump doubles down on NFL rant, clearly has no idea how all this works.

Belle Gibson dostala pokutu 320 tisíc dolarů za hoax. Což je dost zásadní zpráva, protože tenhle příběh byl dost neuvěřitelný. Navíc se odehrával už někdy v roce 2015, viz Zázračné vyléčení rakoviny? Jak svět naletěl jedné mladé dívce. V tom všem je velmi špatné hlavně to, že v rámci pohádek o vyléčení rakoviny pletla lidem hlavu tím, že na vyléčení rakoviny stačí změnit životosprávu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

iPhone (iPad) posílá Exchange heslo v nešifrovaném stavu. V LeakyX the vulnerability that Apple and Microsoft has known about for years je docela zajímavé čtení o tom, jak se nikdo nemá k opravě. V LeakyX Update on iOS 11 testing zjistíte, že ani iOS 11 to nevyřešil.

Privátní PGP klíč na blog nedávejte. Ani když jste z bezpečnostního týmu od Adobe (PSIRT). Viz In spectacular fail, Adobe security team posts private PGP key on blog.

WeChat potvrdil, že veškerá privátní data jsou dostupná čínské vládě. Dobré vědět pro případ, že tuhle chatovací aplikací používáte. Viz WeChat confirms that it makes all private user data available to the Chinese government a je vhodné dodat, že Čína si tohle ještě pojišťuje tím, že jiná „nespolupracující“ chatovátka prostě běžně blokuje a zakazuje. Co si vláda počne s daty 662 miliony uživatelů? Těžko říct.

Požádala Tinder o vlastní data, dostala 800 stránek s věcmi, které ani netušila, že v Tinderu jsou. Včetně údajů, které dávno smazala, od Tinderu odpojila či už dávno nevěděla, že kdy vůbec proběhly. Viz I asked Tinder for my data. It sent me 800 pages of my deepest, darkest secrets.

Deloitte unikly po útoku hackerů všechny firemní e-maily. Útočníci se měli do systémů dostat získáním přihlašovacích údajů správce, jehož účet nebyl chráněný dvoufaktorem ani nijak jinak. Deloitte je přitom jednou ze čtyř největších světových účetních firem. Celé to má i takový ten klasický průběh, kdy to Deloitte nejprve tutlali, pak tvrdili něco o dopadu na „velmi málo klientů“. K průniku přitom došlo už někdy před rokem a zahrnuje i následnou kompromitaci všech správcovských účtů. Fascinující, viz Source: Deloitte Breach Affected All Company Email, Admin Accounts. A asi je vhodné dodat, že Deloitte dokonce klientům radí s kybernetickou bezpečností. Vážně. Viz ještě Deloitte hit by cyber-attack revealing clients’ secret emails.

VPN hesla, uživatelská jména a další informace z Deloitte byly veřejně přístupné v Githubu. Jeden ze zaměstnanců vložil přihlašovací údaje k proxy na veřejnou Google+ stránku, kde byla dostupná dobrého půl roku. Množství systémů je veřejně dostupných z internetu s otevřenými přístupy přes RDP, NetBios, Active Directory. Viz Deloitte is a sitting duck: Key systems with RDP open, VPN and proxy ‚login details leaked‘.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram má 800 milionů MAU, 500 milionů DAU. Viz Instagram now has 800 million monthly and 500 million daily active users. Mimochodem, podle mých záznamů měl 700 M v dubnu, 600 M v prosinci. Což vypadá na dost konstantní růst. Nebral bych to na lehkou váhu.

Snapchat stále v USA nabírá nové uživatele více než Instagram, globálně je to ale opačně. Noví uživatelé v USA navíc u Snapchatu stále zpomalují, kopírují tak globální vývoj. Tam Instagram překonal Snapchat někdy v květnu 2017. Viz Instagram is rapidly eating away at Snapchat’s share of new users.

Twitter uvažuje o prodloužení tweetů na dvojnásobek, tedy 280 znaků. Skoro neuvěřitelné, protože o potřebě zrušit omezení na 140 znaků se mluví už dlouhé roky. Málo pochopitelné ale je, proč jenom 280 znaků, ale pořád je to vítaná změna. Všude jinde žádná podobná omezení nemají. Viz Místo 140 znaků 280. Twitter na malé skupině lidí testuje změnu ikonického limitu a Giving you more characters to express yourself a nejásejte, teprve to testují. Navíc nenápadně naznačují, že většina tweetů se vlastně vejde do 34 znaků (anglických).

„Král falešných zpráv“ Paul Horner zemřel v 38 letech, nejspíš na předávkování drogami. Vlastní tvorbu, která velmi pravděpodobně významně ovlivnila prezidentské volby v USA, označoval za „humor a komedii“ či „politickou satiru“. Viz US ‚fake news‘ kingpin Paul Horner found dead at 38.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple má pár nových naučných videí. Ukazují, jak používat některé nové věci v iOS 11:

Flappy Bird si v iOS 11 už nezahrajete a autor Dong Nguyen se nechystá hru aktualizovat na 64bitovou.

E-KNIHY

Politici píší spoustu knih, čte je ale vůbec někdo? A kam je lidé dočtou? Zábavná analýza v Politicians Write Lots Of Books. Here’s How Far Into Them People Read.

STARTUPY A EKONOMIKA

Čínská společnost pronajímající panny na sex vyvolala vlnu kontroverze a skončila. Samozřejmě ony panny nebyly živé a pronajmout jste si je mohli na jeden den i delší dobu. Za koncem je i prý tamní komunistická strana. Ale také nějaké to ignorovní předpisů. Viz Chinese sex doll rental service suspended amid controversy a Sex doll-sharing service foiled by China’s Communist Party.

Pact, aplikace platící uživatelům za to, že sportují, dluží nějaký ten milion dolarů. Viz App That Paid Users to Exercise Owes Nearly $1 Million for Not Paying Users to Exercise a nutno dodat, že „obchodní model“ to byl zajímavý. Nebude-li sportovat, můžete se vykoupit (zaplatíte vy), budete-li sportovat, dostanete za to odměnu. Dřívější GymPac, nyní Pact, musí podle rozhodnutí FTC dlužné částky vyplatit. Pokutu 1,5 milionů od FTC ale platit nebude – poněkud nemá peníze.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.