 »  eŠopák: E-shopy drží Velikonoční pondělí a zavřou prodejny. Dokonce i Alza

Ještě loni na podzim Alza nechávala otevřeno i o státních svátcích. Letos je to už jinak a na Velikonoční pondělí nechá své showroomy a prodejny zavřené.

„Vážení zákazníci, dne 14.04. na Velký pátek jsou otevřeny všechny naše prodejny kromě Příbrami. Dne 17.04. jsou z důvodu velikonočních svátků všechny naše prodejny uzavřeny,“ oznamuje e-shop na svém webu. Web ale pojede. Stejně jako všude.

"Některé naše prodejny budou muset mít na Velikonoční pondělí úplně zavřeno, protože překračují prodejní plochu 200 metrů čtverečních. Tím se samozřejmě sníží tržby, ale částečně může propad nahradit nakupování online v rámci e-shopu Euronics. Lidé si už na nákupy přes internet zvykli, takže co nenakoupí na prodejně, hledají hned na našem webu,“ říká mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

On-line supermarkety očekávají největší špičku spíš během pátku a soboty. Během svátečního pondělí pak řidiči Rohlíku vyjedou a řidiči Koloniálu budou ctít svátky.

Je tu další díl e-commerce týdeníku eŠopák.

Z domova

– Rychle nabyl, rychle pozbyl. Brněnský e-shop s nábytkem MT nábytek je minulostí. Ještě v lednu se chlubil, že během pár let pokořil miliardové tržby. V úterý se ale provozovatel obchodu poslal do insolvence s dluhy ve výši desítek milionů. Obchodu prý zlomil vaz přechod na nový informační systém, který firmu vyřadil na dva měsíce z provozu. Alespoň to tvrdí právníci firmy v insolvenčním návrhu.

– Kolonial.cz zavedl množstevní slevy a o některých zlevněných produktech budou moci rozhodovat i zákazníci na Facebooku. Rohlík prý s cenami, měnícími se podle podmínek na trhu, experimentuje také.

– ExMall šéf Vít Endler investuje. Peníze nasypal do slovenského startupu Virtooal, který pro e-commerce vyvíjí virtuální zrcadlo na zkoušení věcí.

– Mají úspěch jen e-shopy se čtyřpísmenným názvem? Zábavná myšlenka se objevila na Twitteru tento týden. A své si k tomu řekl i Martin Kasa.

– Rockaway může spolknout knižní velkoobchod Euromedia Group. Po necelém měsíci zkoumání to povolil antimonopolní úřad v Brně.

– On-line supermarket Košík expanduje na sever Moravy. Podle informací serveru Retailek chce do tří měsíců rozvážet nákupy na Opavsku.

– GDPR se blíží a Shoptet spustil na svém blogu seriál, jak se směrnice lajnující hřiště v oblasti ochrany osobních dat dotkne e-shopů.

Ze světa

– Platební a marketingový kolos Harland Clarke kupuje voucherovou službu RetailMeNot za 630 milionů dolarů.

– Indický e-commerce kolos Flipkart hlásí nové investice. Dalších 1,4 miliardy dolarů přiteklo od čínského Tencentu a amerického dua eBay a Microsoft. Peníze mají obchodu, oceňovaném na necelých 12 miliard dolarů, pomoci v nadcházející epické bitvě o miliardový trh s Amazonem a Alibabou.

- Walmart připravuje novinku jménem Pickup Discount. Ta zlevní až jeden milion položek v e-shopu výměnou za to, že si zákazníci vyzvednou objednané zboží v kamenném obchodě a nebudou řešit poštovné.

Akce

– Ve středu se na tradiční akci Eshopista v budově pražského Staropramenu pochlubí novinkami tým z Mall Group. A zřejmě se chystají něco představit.