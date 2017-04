 »  eŠopák: E-shopy jednají s vládou, nákupy přivezou elektroauta a dobírka je nesmrtelná

Loni 600 milionů eur, letos by chtěli pokořit miliardu. Mall Group pod vedením Jakuba Havrlanta posiluje v rámci skupiny projekt, který samotný Mall začal už před pěti lety – tržiště.

Zatím využívají sítě odběrných míst Mallu a možností propagace v celém regionu řádově desítky e-shopů. V Česku je to podle čísel Mallu kolem 500 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně. "Věříme, že se nám podaří do konce roku zapojit do partnerského prodeje přes stovku obchodníků,“ tvrdí Dušan Zábrodský z Mallu. Firma podle něj hledá partnery, kteří Mallu pomohou rozšířit nabídku, třeba i o velmi specializované zboží.

Z domova…

– Ve čtvrtek se sešla diskuzní platforma Úřadu vlády ČR k bariérám a výzvám české e-commerce. Ta by měla, i za účasti APEK zlepšit prostředí pro rozvoj on-line podnikání v České republice. Možná se pak ministr financí nedozví o možnostech internetových plateb až s křížkem po funuse.

- Kiwi.com už funguje pět let. Ano, je to tak. Brněnský startup se za třicet měsíců několikrát přestěhoval a jeho na jeho účet přistávají čím dál vyšší částky. Momentálně se roční obrat pohybuje kolem 700 milionů eur. Oliver Dlouhý zároveň oznamuje plánované nové pobočky v Manile, Durbanu, Praze, Barceloně a Ta-lienu.

- Zboží.cz nasadilo nový způsob zobrazení nabídek v detailu produktu. „Hlavní změna spočívá v počtu zobrazených nabídek produktu. Namísto dosavadních sedmi pozic budou první tři k dispozici pro aukci, dalších pět se bude řadit podle ceny od nejlevnější,“ představuje hlavní novinku Milan Šmíd, manažer Zboží.cz. Tak uvidíme, jak se to chytne. Detaily popsala firma tradičně na svém blogu.

– MT Nábytek skončil před týdnem a jeho dodavatelé hledají nové klienty. A jdou na to rafinovaně. Brněnský Igloonet, který pro uzavřený obchod řešil analytiku a PPC, zkouší i sociální sítě.

– Dobírka je nesmrtelná. Aby také ne. Nevztahuje se na ní ani EET. Logistici z DPD to potvrzují ve své poslední interní statistice. Jen od srpna do prosince loňského roku rozvezli řidiči v průměru o 80 000 dobírkových zásilek měsíčně víc než za totéž období v předešlém roce. Nejvíce lidé využívali možnost dobírky v období Vánoc, kdy počet zásilek v prosinci v obou letech překročil půl milionu, v roce 2016 to bylo však o 8,3 % více než v 2015.

- Rohlik.cz a DámeJídlo.cz nasadí do pilotního provozu elektroauta s technologií startupu BattSwap. Ten nabízí systém okamžité výměny baterie elektromobilu pro dobití na plnou kapacitu u Nissanu eNV200. Místo hodinového nabíjení a dlouhých prostojů mohou elektromobily ve flotilách fungovat celou pracovní dobu.

Ze světa…

– Shopify chce zjednodušit platby v rámci své e-shopové platformy. Vedle PayPalu si tak vyvinuli vlastní Shopify Pay, které významně snižuje počet formulářových polí, které musí uživatel vyplňovat.

- Amazon zpřístupnil vývojářům technologii stojící za jeho virtuální asistentkou Alexa. Firma chce rozšířit množství aplikací, které budou využívat jejich postupně se učící digitální parťačku. S informací přišla agentura Reuters.

– Alibaba rozšiřuje záběr v jihovýchodní Asii. Její dceřiná firma Ant Financial, která stojí za platebním systémem Alipay, zapustí v novém teritoriu hlubší kořeny přebrandováním služby HelloPay právě na AliPay. A to jak v Singapuru, Malajsii, Indonesii nebo Filipínách. Alipay jen v Číně používá kolem 450 milionů uživatelů.

– Ant Financial se také uchází o službu MoneyGram, která zprostředkovává mezinárodní platby. Přetahovaná s konkurenčními zájemci vyhnala cenu firmy z lednových 880 milionů na současných 1,2 miliardy dolarů.

– Mastercard testuje platební kartu se čtečkou otisků prstu. Zajímavý plán, který ale opět otevře diskusi o tom, nakolik je otisk prstu bezpečný. Každopádně je ale bezpečnější než čtyřmístný PIN. Testy se rozjedou nejdřív v Jihoafrické republice a pak teprve v Evropě.