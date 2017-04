 »  eŠopák: Slevomat končí se slevami, Kiwi.com má nového investora a Zoot je v plusu

Dost bylo slev, je čas na luxusnější a především dražší zboží. Slevomat mění po sedmi letech existence kurz. Server, který vede tuzemskou scénu slevových portálů o několik délek, si chce sáhnout i na peníze movitějších zákazníků.

Tuto cestu testoval už loni, kdy prodal třeba třicet domů nebo 220 tisíc pobytů. Plány osvětlila šéfka portálu Marie Chytilová v rozhovoru s ČTK.

Z domova

- Jarní úklid v podílech probíhá v brněnském Kiwi.com. Nový podíl ve firmě by měl získat domácí investor. Jaroslav Kokolus, mimo jiné vlastník tuzemské sítě parfumerií Fann, a Dušan Dvořák by měli podle HN získat podíl na úkor Jiřího Hlavenky, Jozefa Képesiho i šéfa a zakladatele Kiwi Olivera Dlouhého. Nezměněné mají zůstat části Ondřeje Tomka, firmy Toužimský Airlines a dva zaměstnanecké podíly.

- Zoot se dostal loni do černých čísel a oslavil to víc než stomilionovou investicí od investorů 3TS Capital Partners a BHS Private Equity. Obchod s módou se zabydlel na třech trzích a loni jeho tržby překročily 706 milionů korun. O rok dříve se počítadlo přitom zastavilo na 450 milionech. Hrubý zisk hlásí Zoot v tiskové zprávě kolem 2,9 milionu korun.

– Tři procenta Čechů přiznávají, že je obalamutil nějaký podvodník při placení kartou na webu. Ve většině případů šlo o částku do pěti tisíc korun. Podle společného průzkumu Esetu a Seznamu se peníze po reklamaci vrátily přibližně polovině poškozených.

– Svátek nesvátek. Každá kačka se hodí. Alza bude mít otevřeno i během svátečních květnových dnů. E-shop také otevřel novou velkou pobočku v Ostravě.

- Servery nabízející lidskou práci nebo pomoc v domácnosti se začínají rozšiřovat. SuperSoused se po dvou letech fungování v Praze, Brně a Bratislavě podívá i do dalších pěti měst. Lidská Síla zase zkouší uklízet ve firmách.

- Zásilkovna otevřela novou velkou pobočku v pražském Centru Černý most. Společně s Prahou se otevírá také zastoupení v bratislavském nákupním centru Aupark.

- České e-shopy mají nejvyšší čas na expanzi do zahraničí. Cílit by měly na mobilní telefony. Tvrdí to šéf APEKu Jan Vetyška. Přihřívá si tím polévku v rámci nově vzniklé eCommerce akademie, která má za sebou první školicí den.

Ze světa

– Alibaba spouští program pro americké firmy. Chce jim pomoci v prodávání zboží na čínském trhu. Zakladatel firmy Jack Ma se na tom domluvil už v lednu s Donaldem Trumpem.

- Amazon chce být platformou nejen pro prodej zboží, ale i pro obchodování s digitálním předplatným. Spouští tržiště Subscribe with Amazon.

– Bratři Samwerové v Berlíně prosluli tím, že dokáží zkopírovat všechno. A na modelu přenášení úspěšných konceptů ze Silicon Valley na rozvojové trhy postavili i svůj Rocket Internet. Poslední čísla ale ukazují, že to příliš nefunguje. Stáj, ve které funguje třeba Delivery Hero, totiž ohlásila ztrátu 741 milionů eur.

Personálie

– Košík.cz má novou marketingovou šéfku. Z Prazdroje přichází Veronika Janštová. Kromě alkoholu má zkušenosti i s tabákem, protože před štací v pivovaru řešila v British American Tobacco komunikaci s hoteliéry a restauratéry.

– Speditéři ze Zaslat.cz mají nového provozního ředitele. Tím se stává Miroslav Slunečko. Dvaatřicetiletý manažer dosud sbíral zkušenosti v e-shopech s elektronikou.