 »  Facebook chce číst myšlenky, podvodníci se schovávají za Seznam a šmírující sluchátka

Hacknutý Hipchat není dobrá zpráva. Sice nejde o hack platebních údajů, ale unikly informace o uživatelích a útočníci se také dostali ke komunikaci, ze které by bylo možné zjistit, na čem pracují firmy, které tuto službu od společnosti Atlassian používají. Viz HipChat security notice.

Pavel Durov smazal všechny své přátele. Dnes prý stačí je mít na chatovací aplikaci a číst příspěvky od přátel je (skoro) z minulého století. Věnují se tomu v ‚Russian Zuckerberg‘ Has Unfriended Everyone. Should You? a osobně bych k tomu dodal, že je to od Durova (založil Vkontakte, když o tuhle sociální síť přišel, tak založil Telegram) dobrý PR tah. Bohužel z Messengerů se aktuálně stávají nové Facebooky. Přesně tak přeplácané jako jejich předchůdci.

Facebook tvrdí, že dosah fake news u voleb v roce 2016 byl „statisticky velmi malý“. K čemuž lze dodat jenom to, že je to nejen v rozporu s tím, co bylo už dříve zjištěno, ale že nemůže překvapit, že PR oddělení Facebooku tímhle způsobem celý (dost zásadní) problém bagatelizuje. Viz Facebook Says the Reach of Fake News Operations During the 2016 Election Was ‘Statistically Very Small’ a přímo v PDF Information Operations and Facebook.

WEBDESIGN, INTERNET

The Guardian opustil Instant Articles Facebooku i Apple News. Problém má stejný jako ostatní – nezískává zpět dost peněz ani návštěvnosti, aby mělo smysl být v uzavřených systémech. Nutno dodat, že Guardian do IA pouštěl komplet všechno, nešlo o žádný polovičatý pokus. Byl i jedním z prvních v Británii, kdo do toho šel (už na jaře 2015). Podobně plně se pustil i do Apple News (v říjnu 2015). Instant Articles kompletně opustily mimochodem i New York Times. Guardian má jednu zásadní motivaci, proč se pasti instantních článků vyhnout – chce dosáhnout milionu předplatitelů v roce 2019. Zůstal jen u velmi silného využívání AMP od Googlu, odkud mu přichází až 60 % mobilní návštěvnosti. Viz The Guardian pulls out of Facebook’s Instant Articles and Apple News.

Washington Post se rozloučil s dodavateli pomalých inzertních technologií. Chytré rozhodnutí, včetně toho, že se zjevně výrazně podařilo omezit počet inzertních systémů a skriptů, které se natahují na www.washingtonpost.com. Teď ještě aby i českým vydavatelům došlo, že jejich stránky obsahují stovky kilobajtů zbytečných skriptů. Ale také skriptů, které mají zcela nepřijatelnou dobu nahrávání. Viz The Washington Post cuts off ad tech vendors slowing its site.

TrueTrumpers.com aneb 100% fake. Viz This Pro-Trump Website Run From Eastern Europe May Be The Worst Thing On The Internet, ale pozor, je to opravdu jenom pro mimořádně otrlé.

35 % uživatelů Chromu blokuje inzerci na počítači. Říká to Globalwebindex v 35% of Google Chrome Users Blocking Ads on Desktop, ale je to číslo založené na tom, že to říkají sami uživatelé, nikoliv objektivní zjištění.

35 kreativních 404 stránek najdete v Error Pages: 35 Creative 404s For Your Inspiration (Edition 2017).

V roce 2021 bude na internetu 4,1 miliardy lidí, uvádí eMarketer v nejnovějším odhadu (Worldwide Internet and Mobile Users: eMarketer’s Estimates for 2016–2021). A skoro 47 % světové populace bude používat internet alespoň jednou měsíčně. Znamená to také to, že v roce 2019 bude na internetu polovina celosvětové populace, letos je to 47 %.

Huffington Post redesignoval a přejmenoval se na HuffPost. K redesignu se dá dodat, že je na hlavní stránce podivný, nedotažený a ztratila se jasná podoba zpravodajského titulu, celé to vypadá jako poměrně nepovedený design blogu. Podoba článků je poněkud lepší a samozřejmě také podstatnější, většina návštěvníků bude tak jako tak přicházet právě na články. Co se obsahu týče, tak to vypadá na ještě větší proměnu v továrnu na nenáročné minimalistické texty, které pokud možno co nejvíce využívají obsahu odjinud.

SOFTWARE

Wunderlist končí, v Introducing Microsoft To-Do—now available in Preview se to poněkud nenápadně skrývá v „Once we are confident that we have incorporated the best of Wunderlist into To-Do, we will retire Wunderlist.“

Google Earth má novou verzi s řadou zajímavých novinek, a pokud se vám to podaří v prohlížeči spustit, tak si je můžete i vyzkoušet (webová verze podporuje jenom Chrome, ale spustit se mi ji nepodařilo). Pro iOS teprve bude, pro Android už je. Desktopová podoba podle všeho je jenom v předchozí verzi.

Microsoft v roce 2020 odstraní z Office 2010/2013/2016 přístup do Skype for Business a OneDrive for Business. Pokud ale zákazníci budou chtít, mohou je získat pořízením Office 365. Podle Microsoft Removing Standalone Office Features to Force Users Towards Office 365 jde o rafinovaný plán, jak přinutit uživatele přejít (či stát se uživateli) právě Office 365. Viz Office 365 ProPlus updates, a pokud se ztratíte ve verzích a variantách, tak vítejte do klubu.

Originální StarCraft můžete mít zdarma pro Windows i Mac. Ke stažení je instalátor (zhruba 3 MB), který si poté stáhne zbytek, na disku budete potřebovat (ve Windows) zhruba 1,6 GB.

HARDWARE

Facebook chce umět číst myšlenky a měnit je v psaný text. Chtěl by toho dosáhnout neinvazivním snímáním mozku a dělá si naději až na 100 slov za minutu (současné invazivní technologie jsou na osmi slovech za minutu). V oznámení na F8 se velmi snažil, abychom se nezačali bát, že snad bude číst něco, co jsme nechtěli, a dušoval se, že bude číst jenom to, co jste si již „zformulovali ke zveřejnění“. V Facebook Brain Interface Is The Creepiest Way To Slide Into Your Mental DMs k tomu správně dodávají, že je to nekonečně rozesmálo. Protože takhle myšlenkový proces tvorby textu nefunguje. V průběhu psaní na klávesnici se vám v hlavě honí řada věcí, nejenom ona slova, která převádíte do počítače. Dostáváme se do velmi nebezpečné situace, částečně i proto, že víme, jaký Facebook je.

MARKETING A KOMUNIKACE

Průměrná CTR inzerce na Facebooku se pohybuje od 1,61 % do 0,47 % a liší se podle odvětví. Viz Facebook Ad Benchmarks for YOUR Industry [New Data] a je potřeba si uvědomit, že jde o data z USA a navíc na poměrně omezeném vzorku. Průměr za všechny je 0,9 procenta.

Průměrná cena za proklik (CPP) na Facebooku se pohybuje od 3,77 USD do 0,45 USD a liší se podle odvětví. Ve finančním odvětví je ale běžné, že cena za proklik může být i 50 USD. Viz taktéž Facebook Ad Benchmarks for YOUR Industry [New Data] a je potřeba si uvědomit, že opět jde o data z USA a navíc na poměrně omezeném vzorku.

Až 6,4 % z objemu peněz v digitální reklamě v USA jde na účty podvodníkům. V penězích tedy zhruba 8 miliard dolarů. Uvádí to nová analýza společnosti Borrell Associates. Viz Where is Digital Ad Fraud Having Its Biggest Local Impact?

NASA Image and Video Library – images.nasa.gov/#/ – je místo, kde můžete nejenom obdivovat a studovat, ale také tady můžete získat fotografie použitelné pro vaše vlastní aktivity. Viz Media Usage Guidelines.

Facebook Pixel bude Facebooku poskytovat od května více informací. Dozví se o kliknutích na aktivní prvky, ale také získá metadata ze stránky, na které je Pixel umístěný. Znamená to i to, že Facebook bude získávat informace například o přidání do košíku či zaplacení a dalších aktivitách návštěvníka. Možná je vhodný čas přehodnotit, zda není Pixel příliš zásadním zásahem do soukromí vašich kupujících (a také do vašich vlastních aktivit). Viz What's changing with the Facebook pixel?

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Bose prý šmíruje uživatele svých bezdrátových sluchátek prostřednictvím mobilní aplikace. Ta má sledovat hudbu, podcasty a vůbec audio poslouchané uživateli a získané informace jsou prý prodávány dál. Žaloba na Bose informuje i o tom, že informace jsou odesílány třetí straně, konkrétně například Segment.io a žádá miliony dolarů jako náhradu škody všem postiženým uživatelům a ukončení těchto praktik. Viz Bose headphones spy on listeners: lawsuit a poněkud zábavný SPY-tunes scandal: Bloke sues Bose after headphones app squeals on his playlist, kde upozorňují, že žalující si zjevně nepřečetl podmínky, kde Bose na výše popsané skutečnosti jasně upozorňuje. Pokud se snad bojíte stejně jako žalující, tak postačí, když prostě nepoužijete aplikaci Bose Connect. Sluchátka budou fungovat úplně stejně i bez ní.

Neautorizované titulky pro filmy či seriály jsou nelegální. Rozhodl o tom nizozemský soud ve sporu mezi Free Subtitles Foundation a BREIN. Prostě svévolně vytvořit titulky k filmu či seriálu nemůžete, je to autorské dílo a překlad do jiného jazyka musí vyhovět autorskému zákonu. Což je nakonec vcelku logické, není to o nic méně či více jiné, než kdybyste překládali knihu.

Ruský hacker dostal 27 let a jde o jeden z nejvyšších trestů za hacking v USA v historii. Žalobce žádal dokonce 30 let, a to všechno za prodej milionů čísel kradených kreditních karet a způsobenou škodu ve výši minimálně 170 milionů dolarů. Viz Russian Hacker Sentenced to 27 Years in Credit Card Case.

Unroll.me prodává informace vydolované z e-mailů svých uživatelů. Jinými slovy, než se někomu rozhodnete dát přístup k mailům, tak si to hodně rozmyslete. Nejpikantnější na téhle kauze je to, že od Slice Intelligence (vlastník Unroll.me) kupoval data Uber a šlo o data, která se týkala konkurenčního Lyftu. Dost neuvěřitelné čtení o téhle aféře, ale i řadě dalších velmi zvláštních obchodních praktik Uberu je v Uber’s C.E.O. Plays With Fire.

Gratulujeme! Váš Device iPhone vyhrál dárek od portálu Seznam.cz! aneb podvodníci používají v „soutěži o iPhone“ logo a maskota Seznamu. V praxi to můžete vidět tady a jde o klasiku: musíte zadat mobilní telefon, abyste nic nevyhráli a přišli o peníze. V patičce zobrazený odkaz Soukromí a Podmínky dokonce ani není klikací a záplava komentářů od výrobců je, samozřejmě, podvod. Nechybí ani zablokování pravého kliknutí myší, vyskakovací okna a další vychytávky. Po zcela náhodném vyplnění skončíte na xiomnia.com, kde přijde čas na telefonní číslo a „podmínky“, které byste měli bedlivě číst. A DIMOCO, jak jinak. A někdo další, koho v životě nemůžete dostihnout.

Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou účtovány na Tvůj telefon. Cena služby je 99 Kč (včetně DPH). oba se automaticky obnovuje, dokud nepošleš SMS ve tvaru STOP TRZ na číslo 90440.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pinterest se chystá odstranit Líbí/Like a ponechat pouze ukládání do nástěnek. Možná vcelku logický krok, zejména poté, co Líbí vedlo k ukládání pouze do neveřejného přehledu, což můžete tak jako tak dělat s klasickým Save/Uložit. Viz Goodbye, Like button.

LinkedIn má 500 milionů registrovaných účtů a pouze 25 % z nich měsíčně službu používá. Logické, protože počet registrovaných uživatelů se jako metrika nepoužívá už roky. Ale pokud by LinkedIn konečně na MAU přešlo, tak „LinkedIn má pouze okolo 125 milionů MAU“ je dost katastrofa. Protože jsou menší než Pinterest, dokonce menší než Snapchat. Viz The Power of LinkedIn's 500 Million Member Community a LinkedIn just hit the 500 million user mark. A jen pro porovnání: Facebook bude mít zhruba 5 až 6 miliard registrovaných účtů.

Instagram má 700 milionů uživatelů, měsíčních aktivních (MAU), což je důležité dodat. Vhodné je také dodat, že Instagram stále velmi výrazně roste a růst se nijak nezpomaluje. V Česku najdete Instagram běžně u jedné třetiny dětí už ve čtvrté třídě.

Instagram dominuje influencer marketingu, alespoň podle toho, že 99,3 % influencerů říká, že Instagram je skvělé místo pro spojení s komunitami a značkami. Viz Instagram Dominates Influencer Marketing (Report).

MOBILNÍ APLIKACE

Trh s mobilními hrami vyroste z loňských 38 miliard do roku 2020 na 65 miliard dolarů. Nejvíce ale v Asii/Pacifiku, Středním Východě a Africe. Hry přitom tvoří 84 % z celkového příjmu z prodeje aplikací pro mobily, v roce 2020 ale podíl klesne na 76 %. Viz NEWZOO GLOBAL MOBILE MARKET REPORT: SAMSUNG IS LEADING SMARTPHONE BRAND WITH 859 MILLION ACTIVE DEVICES AT END OF 2016.

Messenger Lite je nově dostupný v dalších 150 zemích. Jde o podstatně méně náročnou (na paměť i na výkon) mobilní aplikaci, kterou Facebook původně umožnil používat jenom v rozvojových zemích. Viz David Marcus na Facebooku a Messenger Lite v Google Play. Pokud máte problém i se samotnou aplikací Facebooku, tak i ta má Facebook Lite verzi (viz Nebere vám hlava 210 MB velký Facebook v mobilu? Zkuste alternativy) a byla také uvolněna pro většinu zemí.

Stovky aplikací v Google Play jsou bezpečnostní noční můra a časovaná bomba. Jsou využitelné (a zneužitelné) pro nasazení malwaru a vykrádání dat z telefonů s Androidem. Viz Open Doors for Bob and Mallory: Open Port Usage in Android Apps and Security Implications (PDF). Problém je v aplikacích, které nechávají otevřené porty, což tvůrci softwaru umí řešit dobře na počítačích, ale evidentně to ignorují u mobilních aplikací.

E-KNIHY

Velká Británie hlásí rekordní prodeje klasických knih (4,8 miliardy liber). Zatímco klasické knihy dosáhly 8% růstu, e-knihy o 3 procenta poklesly, digitálnímu segmentu ale pomohly audio knihy a akademická/profesionální digitální literatura k 6% růstu (digitální segment je 35 % z celku). Viz UK Publishing has record year up 7% to £4.8bn.

INFOGRAFIKY

Právě vyšel Facebook Advertising Benchmark, včetně povídání a dat v Facebook Ad Benchmarks for YOUR Industry [New Data]. Nutno brát v úvahu, že jde o USA, omezený vzorek a data z období listopad 2016 až leden 2017.

