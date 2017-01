 »  Facebook kupuje data o uživatelích, nejošklivější tech produkty roku a AI bublina

Ne, Google nevydělává na popírání holocaustu. Ne, Google AdWords není služba, která „umožňuje přesměrovat návštěvníky z primárního cíle na jinou stránku“. A už vůbec nemusí Muzeum holocaustu Breman za nic platit. To jen v článku Google vydělává na popírání holocaustu, zlobí se židovské muzeum na Euro.cz neumí autor dokonce ani správně opsat původní Jewish museum relies on Google grant to counter Holocaust denial search results z The Guardian. A proč zcela záměrně vynechal celé pozadí této kauzy, to zůstává dost zásadní otázkou. On ale asi ten fantastický titulek doplněný hloupostmi vypadá lépe.

Twitter prý konečně umožní opravit text již zveřejněného příspěvku (tweetu). K čemuž je vhodné dodat, že je to snad jediná sociální síť, která tuhle nejzákladnější funkčnost stále nemá. A také to, že to neustále dělá problémy. Viz Twitter may finally let users edit their tweets a toto vlákno, ve kterém si Howard Lindzon poněkud paradoxně myslí, že by oprava tweetu měla být jenom pro ověřené uživatele. Zvláštní lidi.

Facebook si kupuje data o vlastních uživatelích, včetně údajů o jejich offline životě. O ničem takovém vám samozřejmě Facebook neřekne a ve vašem profilu vám neumožní si data prohlédnout, natož je smazat. A pokud se uživatelům shromažďování dat nelíbí, mají se prý obrátit na ty, od kterých je Facebook koupil. Chytré řešení. Ale prakticky nemožné. Viz Facebook Doesn’t Tell Users Everything It Really Knows About Them.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Nejpopulárnější články na Wikipedii roku 2016? Tedy alespoň podle toho, jak často byly opravované? Najdete v Top edited English Wikipedia articles in 2016 a bezkonkurenčním výhercem je Deaths in 2016 následovaný heslem Donald Trump. Vcelku zajímavý pohled je ale i na rozpis po měsících.

VKontakte redesignoval, byť tedy pořád vypadá jako roky starý Facebook. Pokud si ale pamatujete dosavadní podobu, tak ta byla asi tak 10 a více let starý Facebook. Pokud byste snad netušili, VKontakte (VK) je největší ruská sociální síť, mající globální ambice a také stále porážející (v Rusku) Facebook. Má trochu pohnutý životní osud a dnes je otázkou, nakolik je v rukou ruské vlády.

SOFTWARE

Umělá inteligence je více umělá než inteligentní, říkají v Artificial Intelligence Is More Artificial Than Intelligent. Je to velmi užitečná definice, protože umělou inteligencí (AI) se od roku 2016 zabývají všichni. A ti, co tvrdí, že nějakou mají, zpravidla žádnou nemají. Je to přesně o tom, že Deepmind sice porazil člověka v Go, ale pokud po něm budete chtít, aby hrál Monopoly, tak nebude vůbec vědět, kde začít. Takže, a to je taky důležité dodat, tu máme novou bublinu. AI bublinu.

Handbrake 1.0.0 je venku. Divíte se, co je na tom zvláštního? Trvalo třináct let vývoje, než byla vypuštěna první ostrá verze. A to je to přitom jeden z nejoblíbenějších nástrojů v Mac OS, Windows i Ubuntu. A mitmproxy 1.0.0 je taky venku. Užitečný software pro testování „man in the middle“ útoků. A když už jsme u těch nových verzí, tak také darktable 2.2.0.

Facebook uvolnil Atom in Orbit jako Open Source. Docela zajímavá možnost, jak mít populární, rozšířený a dobře vybavený Atom editor přímo v prohlížeči. Viz Facebook open-sources Atom in Orbit, a web-based IDE a GitHub facebooknuclide/atom-in-orbit.

Firefox na Windows XP/Vista bude podporovaný do září 2017. Což může být docela užitečné, pokud stále tyhle stařečky od Microsoftu používáte. Viz Update on Firefox Support for Windows XP and Vista.

HARDWARE

Nejošklivější tech produkty roku 2016 najdete v These are the ugliest tech products of 2016. Zajímavé na nich je, že většinou jde o zoufale absurdní snahu designérů vymyslet něco zoufale absurdně originálního. A jenom jeden kousek vybočuje: iPhone 7 headphone adapter. Ten je absurdní z jiného důvodu.

Něco, co lidé nedokáží tak snadno: „předpovědět“ havárii na dálnici. Viz Tesla Predicts A 2 Cars Crash Ahead of Driver:

MARKETING A KOMUNIKACE

Taková typicky vánoční reklama. Dlouhé a dobré. CREDIT BANK OF MOSCOW – THE CHRISTMAS STORY:

Microsoft přiznal, že kampaň tlačící Windows 10 zašla příliš daleko. Což my všichni touhle kampaní postižení víme. A zejména to vědí ti, kterým se Windows 10 nainstalovaly, aniž by chtěli. Výmluvy Microsoftu, že to dělal „s ohledem na bezpečnost“ uživatelů, ale opět ukazují, že v Redmondu stále nic nepochopili. Viz Microsoft Admits Their Windows 10 Campaign Went Too Far.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

USA začaly zahraniční návštěvníky žádat o informace o jejich sociálních účtech. Prý že je to potřeba pro „identifikaci potenciálních hrozeb“. Týká se to ale pouze lidí vstupujících do USA dočasně bez víza prostřednictvím ESTA a prý je to prozatím dobrovolné. Viz US government starts asking foreign travelers to disclose their social media accounts a U.S. government begins asking foreign travelers about social media.

Bezpečnostní chyba Facebooku umožňovala získávat e-mailové adresy každého uživatele. Dost zásadní problém, zejména tam, kde uživatelé nechtějí, aby adresa, pod kterou mají účet na Facebooku, byla veřejně známá. Případní útočníci navíc mohli strojově získat miliony a miliony e-mailů. Absurdní je, že e-mailové adresy Facebook ochotně ukazoval v URL ve skupinách. Viz Facebook hack allowed to disclose email address for each FB user (a též Disclosing the Primary Email address for each Facebook user) a jako vždy je zde nutné dodat, že internet je veřejný prostor a Facebook je na internetu, takže cokoliv na něj umístěné musíte brát jako umístěné do veřejně přístupného prostoru.

Rok vězení za nahrávání hudby na KickassTorrents, The Pirate Bay a další weby. 40 písní z UK TOP 40 nahraných na řadu torrentových webů (což zní docela zajímavě, protože jak víme, tyhle weby nic jako nahrávání nemají, torrenty fungují jinak) přineslo muži z Evertonu roční vězení. Na druhou stranu, do vězení ho nepřivedlo jen to – provozoval totiž i DeeJayPortal.co.uk a OdlSkoolScouse.co.uk, kde měl také porušovat autorská práva. Viz KickassTorrents & The Pirate Bay Uploader Gets 1 Year Jail Time.

5 milionů dolarů denně a 300 milionů falšovaných zhlédnutí videa. Tolik měla vydělávat skupina ruských zločinců. Zajímavý je rozměr – 6 000 domén, 250 267 unikátních URL a matení algoritmů, které na jejich podvodné stránky umísťovaly reklamy. Nad tím postavená farma 570 tisíc botů schopná zhlédnout až 300 milionů videí denně a „díváním se“ a klikáním vydělávat peníze. Methbot, jak byla tato farma pojmenována, se samozřejmě uměl „chovat“ jako lidé. Klikat, pohybovat myší, mít profily na sociálních sítích. Viz WHAT IS METHBOT?

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Snapchat poněkud stávkoval právě o Vánocích. V Snapchat’s App Is Having Issues and People Are Upset je docela legrační, jak se z toho Fortune snaží udělat zprávu, ale v zásadě nemá vůbec o čem psát.

Oznámení Twitteru Sony Music Global, že Britney Spears zemřela, vyvolalo pozdvižení. Jak už to tak chodí, někdo se „jenom“ spletl nebo je tu další hacknutý účet. Viz Is Britney Spears Dead? Sony Music Global Tweet Sparks Questions About Pop Singer a uvážíme-li, co se na účtu objevuje, tak to vypadá, že si také možná #OurMine opět hrají.

Twitter změnil vyhledávání, nezobrazuje už výsledky chronologicky, ale podle „relevance“. Což znamená, že zlikvidoval další užitečnou funkci. A také to znamená, že se výrazně sníží možnost něco reálně najít. Stejně jako Facebook neumí ani Twitter dobře vyhledávat a relevance výsledků je špatná. Klasicky hlavně proto, že „relevance“ je ve skutečnosti třídění podle engagementu, tedy toho, jak hodně tweety vyvolaly reakcí. A po dlouhých letech na Facebooku víme, že to neříká vůbec nic. Viz Moving Top Tweet Search Results from Reverse Chronological Order to Relevance Order, kde se Twitter dušuje, že používá i strojové učení, které je ale bohužel opět založené nikoliv na relevanci, ale na tom, aby dávalo uživateli příspěvky, které vyvolají jeho engagement. Zároveň tvrdí, že potenciální Hlavu 22 (více ukazování = ještě více engagementu = ještě více ukazování) vyřešili.

Facebook smazal skupinu „Ezoterické kraviny (občas i neezo)“, která upozorňovala na blázny, šarlatány, ale hlavně magory, kteří léčí nemoci Savem a ještě k tomu navádějí další lidi. Ke zrušení je klasicky nutno dodat, že Facebook tuhle prospěšnou skupinu zrušil, zatímco skupinu, kde vyznavači léčby Savem ohrožují na životě další lidi, odmítá smazat už několik let.

A mazalo se i mezi záplavou variant Islám v ČR nechceme. Zmizelo tak například Islám v ČR nechceme (70 tisíc sledujících), Islám v ČR nechceme (5 500), Islám v ČR nechceme (4 400) a některé další, některých se ale rušení nedotklo. Tohle už tu samozřejmě několikrát bylo, Facebook střídavě IVČRN maže, pak je zase vrací, aby je po pár měsících smazal a opět vrátil. Možná by se konečně měli rozhodnout, co s tím opravdu udělat.

13 sociálních sítí, které hrají roli v neanglicky mluvících zemích, je užitečný přehled. Ono to sice vypadá, že na světě je jenom Facebook, ale až tak jednoznačné to není. Stejně jako je dobré se dívat na mizivá čísla LinkedIn či Snapchatu a nenechat se zmást jejich PR a marketingem. Každopádně, tady jde o jména jako WeChat, Sina Weibo, Line, KakaoTalk, RenRen, VKontakte, QZone,. QQ, Taringal, Badoo, Skyrock, Xing a Tuenti. Viz 13 Social Networks That Are a Big Deal in Non-English Speaking Regions.

MOBILNÍ APLIKACE

RIP Cyanogen, porazit Android Androidem se nepodařilo. 31. prosince Cyanogen končí, zůstane pouze k dispozici projekt jako takový, coby Open Source ho může kdokoliv využít. Viz Cyanogen services shutting down, k čemuž je vhodné připomenout, že Cyanogen byl komerční větev a CyanogenMOD je stále existující nekomerční varianta. A že se Cyanogen po smrti proměnil v Lineage OS. K nalezení na lineageos.org.

Stačí jedna zpráva a Messages v telefonu (či tabletu) se zablokují. Aneb kolik ještě překvapení se skrývá v neošetřených vstupech v iOSu (ale klidně to může být i Android). A po restartu to padne znova, protože iOS se snaží přečíst poslední zprávu. Vtipné. Viz Bug: crash Message application by MMS on iOS.

Uber tvrdí, že za šmírování zákazníků může iOS. Připomeňme, že se zjistilo, že Uber sleduje zákazníky i poté, co opustili taxík. Uber ale tvrdí, že „pořád“ nešmíroval, „jenom“ pět minut po opuštění auta. S tím ale uživatelé nesouhlasí, podle nich je Uber šmíroval dny i týdny po jízdě. Pro tohle má ale Uber také vysvětlení, může za to prý iOS a také to, že Uber se integroval do Apple Maps. Kvůli tomu je prý nutné sdílet polohu, protože jinak by si uživatel nemohl z map objednat jízdu. Otázkou zůstává, proč se prostě poloha nemůže nasdílet v okamžiku požadavku. Viz Uber blames iOS for still tracking your location even when you're not using the app.

E-KNIHY

Ve vašem tabletu Nook se možná skrývá spyware. Tvrdí to Linux Journal, který uvádí, že na Nook tabletu z listopadu 2016 našel ADUPS. Což je mimo jiné i malware/adware/spyware, který se v posledních měsících masově objevil v levných androidech čínského původu. V ADUPS Android Malware Infects Barnes & Noble je poučné si přečíst i diskusi. A také to, že ADUPS tvrdí, že od verze 5.5 jsou prý ti hodní. Nook samotný podle všeho už vypustil aktualizaci, která by spyware měla alespoň aktualizovat na „hodnou“ verzi. Viz Nook 7 tablet updated to neutralise ADUPS fear, says Barnes & Noble, kde ale zjistíte, že nejspíš ADUPS prozatím neodstranili a teprve k tomu dojde.

STARTUPY A EKONOMIKA

Skupina Rockaway koupila německé Ab-in-den-urlaub.de a Fluege.de od německé společnosti Unister spolu s čínskou skupinou CEFC. V oznámení uvádí, že v synergii s již vlastněnou Invia cílí na trh o velikosti 140 milionů obyvatel. Součástí transakce jsou i další služby na německém internetu. Viz Rockaway kupuje německé ab-in-den-urlaub.de a fluege.de.

Holokracie a Zappos stále nějak nejdou dohromady. V Zappos is struggling with Holacracy because humans aren’t designed to operate like software vcelku správně říkají, že to může být čistě proto, že lidé nejsou software. Tedy lépe řečeno, že lidé nejsou (a nechovají se jako) stroje. Najdete tam i odkaz na jedno zajímavé vystoupení z TEDu: The power of vulnerability (pozor Ted.com stále vyžaduje Flash, takže lépe níže z YouTube).

Dawn of Titans od Zyngy dojíždí na silnou snahu z hráčů dostat peníze. Mělo přitom jít o jeden z návratů (kdysi slavné) Zyngy. Jenže, jak píší v Zynga’s Dawn of Titans falters on a greedy monetization scheme (poměrně dobrá a detailní recenze), pokud příliš tlačíte na pilu a bez placení neumožníte hrát, nikdo moc hrát nebude.

Nokia žaluje Apple za porušování patentů v USA a v Německu. Viz Nokia sues Apple for patent infringement in the U.S. and Germany, kde zjistíte, že to je až poté, co Apple odmítl licencovat patenty, které má používat ve vlastních produktech. Tohle bude zajímavé sledovat. Ale pokud to vůbec někam dojde, tak to bude na dlouho.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.