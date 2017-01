 »  Facebook v Česku loví vývojáře. Má zasedačku Járy Cimrmana a musí stihnout víza

Facebook aktuálně v Česku hledá nové vývojáře, které by zaměstnal ve svých centrálách v Silicon Valley, New Yorku, Seattlu a Londýně. Je to součást většího náboru v dalších zemích Evropy. Akce probíhá od loňského listopadu do zhruba února.

Toto časové okno je tradičním obdobím, kdy technologické firmy hledají lidi mimo domovské Spojené státy. Pro nově najaté zaměstnance totiž musí získat pracovní víza H1B, o která se musí požádat nejpozději do dubna. Tam, kde nebude možné vízum získat, je možná práce v Londýně.

Facebook podle informací Lupy v Česku oslovil zejména mobilní vývojáře. Zajímá ho Android, iOS a také full stack – vedle mobilních platforem rovněž část back-endu ve stylu Node.js, PHP a podobně. To, na jaké přesně je to projekty, nepřibližuje. Vývojáři mohou být po přijetí přiřazeni podle toho, kam se nejvíce hodí, následně je ale možné po firmě a projektech více putovat.

Dobrý plat

Platové podmínky u nově přijímaných pozic nejsou špatné. Například mobilní vývojář v Seattlu může dostat mezi 120 až 170 tisíci dolary ročně (před zdaněním) a společně s tím také firemní akcie.



Autor: Facebook Sídlo Facebooku v Seattlu

Facebook, podobně jako další podobné společnosti, rovněž hradí takzvaný relokační balíček. „Je v tom letenka, dva měsíce zaplaceného bydlení a u některých poboček také nástupní bonus od 20 do 50 tisíc dolarů,“ říká pro Lupu jeden z oslovených českých vývojářů. V případě nástupního bonusu musí člověk pro firmu nějakou dobu pracovat bez možnosti odejít – pouze za podmínky uhrazení bonusu.

Facebook lidi v Česku oslovuje více způsoby. Jedním z nich je přímé kontaktování na LinkedIn. To většinou bývá ta rychlejší cesta, přeskočí se totiž prvotní kola námluv. Následuje pohovor s recruiterem Facebooku a poté hovor s jedním ze zkušených inženýrů společnosti. Narazit tak lze například na jednoho z tvůrců Reactu.

Další kolo zahrnuje živé programování před čtyřmi zástupci společnosti. Live coding se dělá přes službu CoderPad.io a kandidáti si často mohou vybrat, v jakém jazyce budou pracovat. V některých případech není možné během kódování udělat build či debug aplikace, stejně tak nemusí přijít zpětná vazba.



Autor: Facebook Sídlo Facebooku v Londýně

Po tom všem už následuje osobní pohovor se čtyřmi lidmi z Facebooku. České vývojáře si Facebook na finální kolo zve do Berlína, odkud za těmito účely obsluhuje i další země z regionu.

Celá taková akce může vyjít zhruba na tři měsíce. Zájemci o práci ve Facebooku se také mohou hlásit sami. U těch je ovšem případný přijímací proces delší. Facebook také poměrně velkoryse dává čas na technickou přípravu, nastavení je pružné.

Prvním Čechem, který v centrále Facebooku začal pracovat jako vývojář, byl Jakub Vrána (více o procesu v jeho tehdejším blogu). Následně se ve firmě začali objevovat další čeští softwaroví inženýři, třeba Stanislav Basovník, Lukáš Čamra, Martin Čech, Helena Kubátová, Martin Majliš a Luděk Cigler, který dělal také na pozici data scientist a nedávno přešel do Pinterestu. V Menlo Parku ve Facebooku je i zasedačka Járy Cimrmana.

Z „nové várky“ se do Facebooku podle informací Lupy dostal například jeden z vývojářů zdejší firmy STRV, dělat bude v Londýně na iOS. Pohovory s dalšími lidmi stále probíhají.