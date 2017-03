 »  FBI díky svému malwaru chytla pedofila. Žalobu ale stahuje, nechce zveřejnit své metody

Americká FBI v loňském roce dokázala detekovat IP adresy lidí, kteří přes síť Tor chodili na stránky s dětskou pornografií, konkrétně na Playpen. Na základě tohoto odhalení padly u amerických soudů žaloby. To by mohl být konec příběhu, soudní proces ale situaci poněkud komplikuje.

Jeden z obžalovaných, Jay Michaud, totiž zažádal o to, aby byly zpřístupněny veškeré detaily toho, jak se k němu FBI dostala. Soud jeho žádosti vyhověl. To FBI postavilo před problém: pro úspěšné odsouzení v daných případech by musela zveřejnit, jaké kroky konkrétně podnikla. FBI a americké ministerstvo spravedlnosti nakonec tento krok odmítly a státní žalobci obvinění stahují.

FBI totiž vyvinula vlastní malware, který využíval Tor a dokázal IP adresy vypátrat. A pokud by FBI musela podrobnosti zveřejnit, zřejmě by musela odhalit i to, jak přesně tato „networks investigative technique“ (NIT) funguje.

Případ podrobněji rozebírá Ars Technica. Kolem případu bude zřejmě ještě spousta debat. Mohlo by jít o precedens, který bude mít vliv na další podobná vyšetřování.

Neautorizovaný přístup

FBI a další složky z oblasti vymáhání práva pro svoji práci v kybernetickém pátrání používají více zdrojů informací a postupů. „Je úplně běžné, že FBI posíláme data. V drtivé většině případů je to jednosměrný kanál. Měli jsme pouze pár případů, kdy nám také FBI poskytla data a sami nám chtěli pomoci,“ říká pro Lupu technický ředitel společnosti ESET Juraj Malcho.

FBI od soukromých kyberbezpečnostních firem získává informace a vodítka. Tyto zdroje pak využívá k tomu, aby se dostala například ke kontrolním serverům botnetů (CNC), IP adresám a podobně. Pokračuje tam, kde pravomoci soukromých firem končí.

Problémem může být to, když FBI získá důkazy způsobem, který nemusí být zcela legální. Nabourání se přímo do problematických serverů je stále neautorizovaný přístup, jde o formu aktivního hackování. FBI proto od firem převezme informace a snaží se s nimi pracovat tak, aby následně soudní znalci neměli problém.

Ani samotné kyberbezpečnostní firmy se ne vždy pokouší aktivně do serverů dostat. „My aktivně CNC servery nehackujeme. To už je na pomezí, jde o určitý neautorizovaný přístup,“ uvádí Malcho. „Jsme soukromá firma a máme jisté limity v tom, co můžeme dělat. Když se k někomu dopátráme, ozveme se policii.“

Sondování na darknetu

Jsou ale společnosti, které se nebojí vydat hlouběji. Nemají s tím legislativní či morální problém. Policie spolupracuje i s takovými firmami.

„Pokud by se někdo naboural do CNC serveru a získal kompromitující materiál, po kterém FBI jde nejvíc, typicky dětské porno, pracuje se s tím, že se tak dělo v dobré víře. Je to také o reputaci,“ doplňuje Malcho.

„Už dříve jsem na konferenci narazil na člověka z FBI, který tuto problematiku řeší. Říkal, že když narazíme na dětské porno, máme od toho okamžitě dát ruce pryč, protože oni to sledují a je jim jedno, kdo jsme. Když chceme dát vodítko, máme ho poslat, ale nezkoumat dále.“

Firmy, které se vydávají i za hranice práce běžných kyberbezpečnostních společností, se aktivně snaží působit a dostávat také na fóra na darknetu, kde se domlouvají obchody, nabízí přístupy, nelegální zboží a tak dále.

Dostat se tam je ale těžké, často je k tomu potřeba reputace v kyberkriminální komunitě, výměna informací, dokazování aktivit. „Pohybujeme se jen na povrchu. Jde spíše o individuální průzkum,“ popisuje nový technický šéf ESETu. „Sledování fór vyžaduje značné množství času, a i z toho důvodu se obracíme na partnery, kteří se na něco takového specializují. Ale nevěřím, že by partneři měli kontakty až někam úplně hluboko,“ dodává.

Nedá se moc čekat, že by si vlastníci či nájemci CNC a dalších serverů na případnou protiprávnost útoků stěžovali. Jen těžko budou někoho žalovat, že jim naboural server s nelegálním obsahem. Serverové kapacity se pronajímají často rovněž na darknetu. Jde o specializované služby, které využívají jurisdikce daných zemí, kde to nikoho netrápí.