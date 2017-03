 »  Finanční správa by si měla hledat nového generálního ředitele

Generální ředitel Finanční správy ČR Martin Janeček v textu EET funguje. Přesto jsme dál fackovací panák reaguje na Michala Bláhu. Ten napsal komentář o „českém daňovém gestapu“, ve kterém se věnoval kritice EET. Zcela oprávněně, byť Martin Janeček ve svém prohlášení tisku Bláhu dehonestuje slovy, že „se ohání fakty, o kterých však nemá správné informace“. Je to samo o sobě paradoxní tvrzení, protože Janeček vlastně uznává, že Bláhovy argumenty jsou fakta. Žádné výmysly, ale fakta.

Pokud snad je Finanční správa ČR „pravidelným fackovacím panákem“, mělo by to být pro Janečka signálem, že by se měl postarat o to, aby tomu tak nebylo. Je to jeho práce. A neméně by to mělo zajímat ministra financí Andreje Babiše. Oběma je potřeba připomenout, že jsou státním orgánem, službou občanům. Vypadá to ale, že právě na to Finanční správa ČR i sám ministr tak nějak zapomněli. Mění dosud fungující a podnikání nelikvidující orgán v něco, čemu se s prozatímní nadsázkou možná dá říkat daňové gestapo. Přináší represi, podezírání, presumpci viny, absurdní likvidační pokuty, zásadní zvýšení administrativní zátěže a v neposlední řadě v případě EET demonstruje klasickou neschopnost státu uvést do života rozsáhlý projekt.

Martin Janeček se mýlí, problém není v tom, že by snad daně nebyly „obecně populární téma“. Mýlí se i v tom, že je EET „skutečně výjimečný projekt“, navíc dokonce tvrdí, že jde o „první krok k elektronizaci veřejné správy“. Od samého počátku nezvládnutý, neustále měněný, to ano. Likvidační a přinášející zbytečné náklady podnikatelům všech velikostí, to také. Dokazující, že státní správa není schopna ani dostatečně zvládnout analýzu a zjistit si, jaké formy podnikání či plateb existují, to bezpochyby. Navíc je zbytečný, protože stát má dostatek nástrojů k tomu, aby hlídal plnění zákonů i daňových povinností i bez EET. A hlavně tady nejde o žádnou „elektronizaci veřejné správy“. Občanům a podnikatelům EET nic pozitivního nepřináší.

Martin Janeček nemá problém tvrdit, že úředníci „dodrželi všechny termíny“, ačkoliv všichni, kdo EET nasazovali, moc dobře vědí o pozdě zveřejněných metodických pokynech, zmatcích a nejistotě. Vědí i to, že až do poslední chvíle nebylo jasné, jak vlastně bude EET fungovat v e-commerce, a ještě pár dní před spuštěním Finanční správa ČR zjišťovala, jak věci fungují, aby následně obchodníci na poslední chvíli museli leccos předělávat. Finanční úřady dodnes v řadě případů nedokáží podnikatelům poskytnout jasná stanoviska, jak se věci mají. A v tom lepším případě po nich za takováto stanoviska požadují poplatky.

Šéf Finanční správy ČR píše něco o „zoufalých výkřicích pana Bláhy“, ale i to je jenom další účelová manipulace. Michal Bláha nikde nic nevykřikuje, soustavně a s použitím dostupných faktů upozorňuje na problematická místa EET. A stěžují si i stovky tisíc dalších lidí a subjektů. Chlubí-li se pan Janeček masivní komunikační kampaní, reklamními spoty a stovkou odborných akcí, tak jen zavírá oči před plýtváním penězi – od neveřejného výběru dodavatele systémů pro EET, po prostředky na reklamní kampaň a všechny další věci.

Nejděsivější je ovšem forma Janečkova vyjádření. Čteme dopis od vrchnosti, neomezeného vládce, někoho, kdo může dělat, co se mu zachce, zatímco ti druzí jsou obtížný hmyz, který si dovoluje nebývalé: upozorňovat na špatně odvedenou práci, na ukázky absurdní nevědomosti a neschopnosti, na neznalost problematiky. Navíc se pokouší dehonestovat konkrétního člověka, který si dovoluje na problémy veřejně ukazovat. Po podobně neuctivých a arogantních vyjádřeních by měla následovat jediná možná reakce: Finanční správa ČR by měla hledat nového generálního ředitele.

Takového, který se postará o to, aby Finanční správa ČR nebyla „pravidelný fackovací panák“. Aby byla partnerem lidí i podnikatelů, aby jim sloužila, přesně tak, jak to má státní správa dělat. Aby si uvědomila, že musí odmítnout budování diktatury. Aby jí došlo, že desítky let budovaná dobrá pozice i pověst Finanční správy ČR se za poslední rok vrátila ony desítky let zpět. A že klasický přístup FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) je nepřijatelný.