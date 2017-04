 »  Hoax o Modré velrybě, cybersquatting a webové stránky trpí obezitou

#1917LIVE je dost neuvěřitelně velký projekt. V reálném čase prostřednictvím řady účtů na Twitteru přenáší do roku 1917. A nutno dodat, že tady si někdo dává nesmírně záležet.

Facebook opět selhal v odstraňování dětské pornografie a dalších závadných materiálů. Ověřili si to v The Times (viz Facebook publishing child pornography) a vlastně mohou být jenom rádi, že komunikují v angličtině, protože řešení závadného obsahu v jiných jazycích na Facebooku prakticky už vůbec neexistuje. Zkušenost je jinak stejná, nahlášený obsah je občas odstraněn, občas „neporušuje komunitní pravidla“. V Facebook investigated for turning a blind eye to terrorism and child abuse upozorňují, že Facebook tento nezodpovědný přístup praktikuje už příliš dlouho a může dojít k tomu, že bude řešen právní aspekt a postihy.

8 miliard dolarů utraceno a výsledek krajně nejistý, to je Uber. V Uber, Lifting Financial Veil, Says Sales Growth Outpaces Losses je část obrazu společnosti, do které pouze pořád padají peníze a reálný výsledek je stále v nedohlednu. To vše podpořeno dotováním cen (v čemž není Uber sám), agresivními taktikami, podnikáním bez ohledu na etiku a dalšími velmi zvláštními věcmi. Jen, nutno zopakovat, žádný výsledek.

TELEgraficky

United Airlines opět středem zájmu ■ Open BSD 6.1 je venku ■ Šéfka Canonical se loučí ■ RESET ■ Wal-Mart chce koupit Bonobos ■ Už jste zkusili AutoDraw?

WEBDESIGN, INTERNET

Aprílový experiment Redditu dopadl velmi zajímavě. Plátno jménem Place umožňovalo komukoliv umístit jeden box v 16 barvách, bez omezení počtu, ale pro umístění dalšího bodu bylo nutné čekat několik minut. Ve When Pixels Collide se tomu poměrně podrobně věnují a je to velmi zajímavé čtení o velmi zajímavém experimentu.

Google Site Search končí k 1. dubnu 2018. Což ale neznamená, že nebude možné využívat Google pro vyhledávání na vlastním webu. Google Custom Search (Custom Search Engine) zůstává a případně je tu ještě Cloud Search.

Seznam spustil betu Webmaster Tools, tedy něco, co Google teď má pod jménem Search Console a co umožní zjistit informace o vašem webu v rámci vyhledávače. Tedy pokud jste správcem webu, což je u Seznamu bohužel zásadní problém, protože ověření přidávaného webu je možné pouze nahráním souboru nebo přidáním META značky. A to u masově používaných služeb jako WordPress.com prostě udělat nemůžete. A dát Seznamu zpětnou vazbu také nemůžete, odkaz Kontaktovat HelpDesk na žádný kontakt nevede. Škoda.

Pokud jste známá značka, třeba jako Lego, tak se vás cybersquatting a ochrana značky hodně týká. V LEGO vs Cybersquatters: The burden of new gTLDs se na to navíc dívají z pohledu záplavy nových gTLD. Raději ani nezkoušet spočítat, kolik tyhle doménové radosti Lego stojí.

Z 7,5 miliardy lidí jich vlastně pouze 39 % aktivně používá sociální sítě. Z těch, co mají internet, tedy ze 3,8 miliardy, jich pořád pouze 51 % používá sociální sítě. Ale zato 66 % všech lidí na Zemi používá mobilní telefon. Zajímavý pohled najdete v The global state of the internet in April 2017.

Webové stránky trpí obezitou a řešení je v nedohlednu. V roce 2012 GigaOM konstatoval, stránky mají přes mega. V roce 2014 už varoval, že mají přes dvě mega. The Website Obesity Crisis z října 2015 to konstatuje opět. Nezměnilo se nic, abyste si například zobrazili pár zpráv na zpravy.idnes.cz, musíte stáhnout 1,4 MB dat. Hlavní stránka Lupy má 1,5 MB a teprve po 45 sekundách se přestanou natahovat některé skripty.

SOFTWARE

Optické iluze dokáží spolehlivě mást rozpoznávání obrázků. V praxi to ukazují v MAGIC AI: THESE ARE THE OPTICAL ILLUSIONS THAT TRICK, FOOL, AND FLUMMOX COMPUTERS, kde jen musíte trochu ignorovat ono AI. Nejde o ošálení umělé inteligence, ale pouze rozpoznávání obrázků/fotografií. Tam se uplatňuje strojové učení a řada dalších algoritmů, ale inteligenci tam nehledejte.

LOTRO tu je deset let. Pokud nevíte, o co jde, tak o jednu z mála dlouhodobě stále funkčních MMO/RPG. Tahle je zvláštní tím, že ztvárňuje svět Pána Prstenů a dělá to nejen dlouho, ale také neuvěřitelně dobře a rozsáhle. Viz Happy 10th Birthday Lord Of The Rings Online:

HARDWARE

Barevné noční vidění? Až k neuvěření, jestli si z nás náhodou nedělají šoufky. Ale X27 camera by měla být sakra reálná.

Microsoft tvrdí, že Edge ve Windows 10 Creators Update je šetrnější na baterie. Podle With Windows 10 Creators Update, Microsoft Edge gives you longer battery life má nové Edge až o 31 % menší spotřebu než Google Chrome a až o 44 % než Mozilla Firefox. Je hezké sledovat, jak dlouho Microsoftu tohle téma vystačí. V posledním souboji ale trochu fixloval.

MARKETING A KOMUNIKACE

Googlu se nelíbí „OK Google“ reklama od Burger Kingu. Ale klasicky to funguje dobře, protože o to více se bude o reklamě a Burger Kingu mluvit. Viz Burger King ‘O.K. Google’ Ad Doesn’t Seem O.K. With Google. Celé to má ale ještě další humornou stránku. Google oslovený v reklamě předčítá obsah z Wikipedie, který mezitím někdo poněkud pozměnil. Což se podepisuje i na tom, že „OK Google“ v reklamě se už neprojeví na mašince (Google Home) od Googlu, kterou zrovna máte doma. S čímž se tak trochu počítalo. Zábavná záležitost.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Gamestop.com vyšetřuje možný únik. Hackerům se možná podařilo dostat nejenom k údajům o uživatelích, ale i k číslům jejich platebních karet. Viz Gamestop.com Investigating Possible Breach a k napadení mělo dojít mezi zářím 2016 a prvním týdnem února 2017. Alarmující je, že k platebním kartám měly být dostupné i CVV kódy, tedy něco, co by žádný web v žádném případě neměl ukládat.

Nový 0day v Microsoft Office umožní napadnout počítač, jakmile oběť otevře Word/Excel/PowerPoint jinak, než v chráněném režimu (který by měl být zapnutý, ale víte, jak to s uživateli Office chodí). Viz Acknowledgement of Attacks Leveraging Microsoft Zero-Day a Critical Office Zero-Day Attacks Detected in the Wild. Útok využívá OLE2link objekt, který vyvolá HTTP požadavek na stažení .hta souboru, tvářícího se jako RTF soubor. Stahovaná aplikace spustí škodlivý skript, který povede k ukončení Wordu, stažení dalšího softwaru a zobrazení dokumentu, aby oběť nepoznala, že se něco děje. Oprava prozatím není a nebude dříve než v řádu dní.

Pokud narazíte na něčí tweety, kde odkazy obsahují LN.IS, tak má napadený účet malwarem. Promyšleným a velmi škodlivým. Viz Objevuje se ve vašich tweetech odkaz ln.is? Máte napadený účet a ohrožujete další lidi,

Modrá velryba a tajemné úkoly, po kterých umírají děti? Aktualne.cz tvrdí, že Sebevražedná hra Modrá velryba se začala šířit i v Česku. Policie vyšetřuje podezřelá úmrtí dětí. Jeden aby po přečtení skoro začal honem zkoumat profily vlastních dětí. Ale možná je dobré si přečíst velmi dobře a zodpovědně napsaný článek na Tiscali ‚Sebevražedná hra‘ Modrá velryba je fake aneb Co nám vraždí naše děti? Pak můžete i trochu hledat „blue whale“ v zahraničním tisku. A dojít třeba k This Is How A Teenager's Suicide Sparked Panic Over „Blue Whale“ Online Communities na BuzzFeedu. A pokud ještě stále šílíte, tak toho nechte, tohle je fake, který nezodpovědná česká média nafoukla do obludné podoby.

K předchozímu tématu ještě Projekt E-bezpečí: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy třikrát častěji, než je celosvětový průměr… aniž by tuto „hru“ hrály. A pokud vám to stále není jasné, tak Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

Unicode stále slouží pro phishing, kdy v adresním řádku vidíte něco, co není pravda. V praxi to ukazují v Chrome and Firefox Phishing Attack Uses Domains Identical to Known Safe Sites na založené „falešné“ doméně epic.com – ta falešná ale „epic“ má v Unicode podobě – www.xn–e1awd7f.com se v prohlížečích většinou promění ve „viditelné“ epic.com. Dobrá zpráva je, že Edge to už nedělá, Chrome to dělat přestane (v testovací verzi už to nedělá) a ve Firefoxu si v about:config můžete změnit network.IDN_show_punycode na false.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook se mění ve zmatenou sociální noční můru, píše Mashable ve Facebook is turning into a confusing social nightmare a ukazuje na záplavu „novinek“, které Facebook uživatelům v posledních měsících tlačí. Novinek, u kterých víte, že je nechcete, obtěžují (například vyskakující upozornění na komentáře) či nebaví vás (jako většinu uživatelů celá ta komedie okolo Příběhů, které Facebook natlačil všude).

Twitter nahradil vajíčko v profilovce siluetou a je okolo toho velká debata. Prý to souvisí s bojem proti trollům, kteří byli rozpoznatelní často podle toho, že si nezměnili profilový obrázek (a měli tedy ono vajíčko). Celé to je ale tak trochu komedie, protože trollové dnes prostě budou mít siluetu. Zajímavé na tom je, že i pro vajíčko měl Twitter celý příběh, který ale nejspíš nejen neznáte, ale ani by vás nenapadl. Celé je to opět jenom ukázka toho, že zdůvodnit je možné cokoliv. I tu největší hloupost a bezvýznamnou změnu tak lze vydávat za něco zásadního. Viz Inside Twitter’s Obsessive Quest To Ditch The Egg.

Facebook Messenger má 1,2 miliardy uživatelů (MAU). Oznámil to Facebook a růst (v červenci měl 1 miliardu) připisuje uvedení Facebook Lite pro rozvojové země (jeho instalaci omezuje, abyste si ji nemohli jen tak pořídit). Jak k číslu došel a co přesně znamená, to Facebook neuvádí. Ověřené pochopitelně také není. Viz Even the haters are probably using Facebook Messenger.

Aplikace Facebook Moments (o které jste nejspíš nikdy neslyšeli) má nově i webovou podobu. Moments je jedna z mnoha aplikací pro „sdílení fotografií s přáteli“, kterou Facebook neznámo proč vytvořil jako samostatnou a uvedl někdy minulý rok. A proto má nově i webovou podobu, která je v zásadě k ničemu. Viz www.facebook.com/moments_app.

Sledující Donalda Trumpa na Twitteru jsou možná poněkud falešní, a to dokonce v poněkud vyšším počtu než obvykle. Podle čerstvé studie Bloombergu má 28 % sledujících účtů @RealDonaldTrump v profilovce pouze vajíčko (7,5 milionu vajíček). Část z nich sice nemusí být falešná (může jít o uživatele, kteří si chtějí chránit soukromí, například), ale pořád je to poněkud podezřelé. Zábavný je i jeden z nejaktivnějších fanoušků (@Trump2016_Fan), který je dost zjevně automatizovaný. Ať je to, jak je, The Seven Types of People Who Tweet at Trump stojí za přečtení.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple Clips si v prvních dnech stáhl až milion lidí, ale nijak zvlášť se nedaří. Osobně bych k tomu dodal, že není divu. Samostatnou aplikaci pro přípravu fotek na sociální sítě nepotřebujete a je obtížně použivatelná prostě proto, že není součástí vámi používané sociální sítě. Clips od Applu je navíc obtížně použitelnou aplikací, která velmi brzy přestane bavit – má pro Apple typicky zmatené a nekonzistentní UI, kde nikdo nepřemýšlel nad tím, že to někdo opravdu bude používat. Viz Apple Clips scored up to 1 million downloads in its first 4 days.

Google Photos umí stabilizovat už natočené video. Samozřejmě to má nějaké drobné mušky, které to prostě mít musí. Jako že třeba stabilizované video bude mírně oříznuté a občas to bude trochu poskakovat v čase. Na video níže se můžete zde podívat v obou verzích. Viz Google Photos can now stabilize all your shaky phone camera videos.

Akvizice Workflow už přináší první výsledky. Aplikace byla Applem výrazně omezena a platícím uživatelům se něco takového logicky nelíbí. Omezení je navíc poněkud typické pro Apple: ztratila se většina napojení na „konkurenci“ (což samozřejmě obnáší i Google). Jak píší v Apple Aquires Workflow, Promptly Makes Existing Users Angry, historie se navíc opakuje, přesně takhle zlikvidoval Apple akvizicí původní Siri.

iOS 10.3 dělá iPhone rychlejší. Bohužel ne reálně, ale jenom opticky. Celé je to totiž jenom zdání vyvolané změnami v animacích. Ty jsou nejenom jiné, ale jsou kratší. Původně se myslelo, že se to povedlo díky uvolnění místa, které nový iOS přinesl. Viz iPhones Feel ‘Snappier’ With iOS 10.3 Update, Apple Engineer Explains Why. Celé mi to připomíná i změnu v poslední aktualizaci World of Warcraft, kde doposud extrémně pomalé kouzlení druidů náhle působí daleko rychleji. Tam za to může změna zvuků, které kouzlení doprovázejí. Jsou totiž výrazně svižnější na poslech. A je vhodné dodat, že animace v iOSu si můžete vypnout.

United a jejich mobilní aplikace? Skvělá ukázka, jak to nedělat. A někdo si dal práci s tím to pečlivě a důkladně ukázat. Viz How United Onboards New Users, a když už tam budete, mrkněte i na další analýzy. Jsou špičkové.

Příběhy na Instagramu překonaly za osm měsíců ty původní, snapchatové. Tedy uvádí to Richard Greenfield na Twitteru a tvrzení doprovází grafem, bohužel není uveden odkaz na původní zdroj (a najít se nedaří) a je nutné brát v úvahu, že v obou případech jde nejspíš opět o čísla vykazovaná Facebookem a Snapchatem, tedy čísla neověřená. Jakou roli v tom hrají „odhady BTIG“, také není známo. Nejblíže k uvedenému má It's Official: Instagram Is Eating Snap's Lunch, kde je podobný graf, jen data za Snapchat chybí od Q3 2016. Což není divu, v posledních měsících Snapchat moc sdílný není.

STARTUPY A EKONOMIKA

YouTube vám neumožní na videích vydělávat, dokud nebudete mít alespoň 10 000 zhlédnutí. Konec okamžité monetizace videí. Zvláštní je, že Youtube tohle prý dělá, aby chránilo tvůrce obsahu proti nekonečnému vykrádání videí. Osobně si nemyslím, že tohle reálně pomůže proti něčemu tak organizovanému, jako bylo třeba You.bo na Facebooku (smazané Facebookem pro porušování práv až po mnoha a mnoha měsících). Každopádně, do YPP (YouTube Partner Program) se můžete přihlásit až po 10 tisících zhlédnutí a Google tvrdí, že bude navíc každého prověřovat. Viz Introducing Expanded YouTube Partner Program Safeguards to Protect Creators.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.