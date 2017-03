 »  Ikonické sídlo CETINu prodáno, CIA neprolomila Avast, velký návrat AMD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Sídlo CETINu je prodáno. Podle deníku E15 ho od PPF za 600 až 800 milionů korun koupila Central Group. Na místě budovy na Olšanské zřejmě vyrostou byty. Podívat se můžete na naše dvě fotoreportáže z ikonické budovy:

Od sklepů po věž. Zákulisí Ústřední telekomunikační budovy:

Optika i metalika 20 metrů pod zemí. Kolektor CETINu:

Americká CIA v dokumentech, které zveřejnil server WikiLeaks, zmiňuje také český Avast, informují Reuters a ČTK. CIA se podle materiálu vlastními nástroji snaží prolamovat různé technologie včetně těch bezpečnostních. Avast říká, že v tomto případě se nezadařilo. Dokumenty mají osm tisíc stran, přesto z nich nelze vyčíst všechny triky, které CIA používá. Donald Trump už se pohoršil nad tím, že CIA nedokáže únikům informací zabránit.

Minulý týden jsem zde informoval o návratu legendárního Psionu ve formě Gemini PDA, v přípravě je každopádně ještě jeden podobný stroj. Je rovněž na Indiegogo, požadoval vybrat 200 tisíc dolarů a měsíc před koncem kampaně už má přes dva miliony dolarů. Na GPD Pocket se dělá v čínském Šen-čenu (hardwarový pupek světa, viz náš článek) a nabídne procesor Intel Atom, 8 GB RAM, sedmipalcový displej, 12 hodin na baterii, Windows 10 či Ubuntu a zejména klávesnici.

AMD se nedávno s Ryzenem ve velkém vrátilo do světa čipů pro počítače, nyní se snaží také o comeback v serverech. Projekt s kódovým označením Naples je 32bitový SoC využívající design Zen použitý právě v Ryzenu.

Nijak slavnou zprávou pro Intel je i to, že Microsoft začne ve svých cloudových serverech používat čipy ARM. Na projektu dělá s Qualcommem. Microsoft pro tyto účely udělal upravenou verzi Windows Serveru. Je to i výsledek zapojení do Open Compute Projectu. Z něj vzešlo i to, že Microsoft místo serverů od HPE začal využívat vlastní stroje, což HPE srazilo čísla.

Z Open Computer Projectu vychází novinka Big Basin od Facebooku. To je server nacpaný grafickými kartami od Nvidie (Tesla P100 GPU) umožňující Facebooku rychle pracovat s AI a strojovým učením. Právě díky nástupu „grafik“ do serverů Nvidia v poslední době velice rychle roste. Více o Big Basin zde.

Velký obchod: Hewlett Packard Enterprise za jednu miliardu dolarů kupuje Nimble Storage. Nimble funguje od roku 2007 a patří k nejvýznamnějším hráčům v oblasti flash storage do datacenter, zejména tedy v cloudové infrastruktuře. Nimble měl v posledním roce tržby 402 milionů dolarů, to je meziroční růst 25 procent. Firma bude stažena z burzy. HPE si doplňuje storage portfolio pro budoucnost. V minulosti podobně v přetahované s Dellem koupilo 3PAR.

Budoucnost v ukládání dat hledá HPE také u dalších firem. Firma se podílela na posledním investičním kole do startupu Hedvig zaměřeného na softwarově definovanou storage. Poslední kolo přineslo 21,5 milionu dolarů, celkově má firma 52 milionů.

Kolik už celkově stálo postavit Google Cloud? Kolem 30 miliard dolarů, zmínila firma na své cloudové konferenci. Google je v penetraci svého cloudu daleko za Amazonem a Microsoftem, v poslední době ale do oblasti hodně tlačí. Jako šéfku sekce najal i zakladatelku VMwaru Diane Greene. Podařilo se získat i nové velké zákazníky jako Verizon.

Nintendo zhruba před týdnem pustilo do prodeje novou konzoli Switch. Čísla jsou zatím dobrá, ve Velké Británii se prodalo přes 100 tisíc kusů, v Japonsku přes 300 tisíc. Switch má zatím zásadní nedostatek titulů. Ten hlavní, který žene prodeje, a sice Legend of Zelda: Breath of the Wild, sklízí samá absolutní hodnocení. Akcie Nintenda si zatím připisují jednotky procent.

České Radiokomunikace investují dalších 15 milionů korun do posílení svého Business Cloudu. Část úložiště přešla na all-flash, kapacita se navýšila na 3000 TB.

Matfyz podepsal memorandum s fondem StarLift, společně budou studentům zprostředkovávat placené stáže ve firmách v Silicon Valley. Lidi z Matfyzu často pracují v Googlu a podobných firmách.

CA Technologies za 614 milionů dolarů kupuje Veracode. Ta dělá DevOps platformu postavenou v cloudu jako službu (SaaS), pro CA logické rozšíření. O CA také v našem rozhovoru s viceprezidentem vývoje. Firma v Česku nadále rozšiřuje svůj velký vývoj.

Dell EMC a IDC hlásí čísla z prodeje serverů v Česku za první kvartál 2016. Dell EMC oproti trhu v počtu prodaných serverů rostl o 21,9 procenta, tržby rostly o 43,4 procenta.

SoftBank prodá 25procentní podíl v ARMu fondu Vision Fund, který vytvořil společně s arabskými investory (informovali jsme). SoftBank koupil ARM za 32 miliard dolarů, zejména kvůli budoucnosti typu internet věcí a využití čipů v nových oblastech (naše analýza).

Společnost Softec v loňském roce navýšila tržby o 18 procent na 20,6 milionu eur. Počet lidí narostl na tři stovky. Novým ředitelem pro Česko se stal Pavel Doležal. O Softecu v našem rozhovoru.

Na stránkách VŠE je k dispozici diplomová práce, která slušně popisuje třeba to, jaký vliv bude mít nástup PSD2 v oblasti bankovnictví.

Avaya je v bankrotovém řízení. I proto za 100 milionů dolarů prodává síťovou sekci do rukou Extreme Networks, informuje ZDNet.