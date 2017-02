 »  Jan Rozkošný (DVTV): Rozšiřujeme studio, pořady i tým. Novou tváří bude Emma Smetana

Něco takového tady pro internetovou televizi ještě nevzniklo, popisuje nově budované studio DVTV šéf projektu Jan Rozkošný. Online televize by z něj měla začít vysílat během dubna nebo května. Zároveň redakce pracuje na nových formátech a pořadech a k týmu se už brzy připojí nové posily.

Danielu Drtinovou, Martina Veselovského a Filipa Horkého ve vysílání doplní bývalá moderátorka zpráv na TV Nova Emma Smetana a do role editorů a dramaturgů přijdou šéfredaktor Student Times Filip Zajíček a ex-reportérka české mutace Newsweeku Kateřina Šantúrová.

DVTV na konci května završí třetí rok své existence. „Největší experiment roku“, jak jsme projekt při rozjezdu v roce 2014 označili, už dokázal, že se seriózní videopublicistika dokáže na českém trhu uživit. Možná tak dodal odvahu i Seznamu, který loni spustil své Seznam Zprávy.

DVTV nechce ustrnout na místě a chystá další novinky. Jak by se vám třeba líbila česká obdoba satirického pořadu Johna Olivera? O blízkých i vzdálenějších plánech DVTV jsme mluvili s vedoucím projektu DVTV Janem Rozkošným.



Autor: Petr Tomaides Jan Rozkošný, DVTV

Jak bude vypadat nové studio, které má vzniknout v jednom z rohů redakčního openspace vydavatelství Economia?

Nové studio bude opravdu velké, po dokončení by mělo mít 90 metrů čtverečních. Economia na jeho stavbě usilovně pracuje a bude to projekt úplně nového typu. Nebude to levná kopie televizního studia, ale studio, které bere v úvahu všechny aspekty internetového vysílání. Je založeno na zkušenostech, které jsme nasbírali za tři roky levného a efektivního provozu v našem malém koutku. Nechceme vytvářet nějaké pseudovirtuální studio, náš prostor bude velmi odkrytý, bude součástí redakce a myslím, že bude hodně zajímavý. Bude umožňovat také živé streamování. Live přenosy jsme si vyzkoušeli při několika příležitostech s Aktuálně.cz, ať už šlo o americké volby nebo inauguraci Donalda Trumpa, a zjistili jsme, že dokážeme i na malém prostoru odbavit pořad s mnoha hosty. Nové studio nám umožní takové vysílání odbavovat ještě lépe.

Bude nové studio více oddělené od redakce?

Do určité míry ano, ale ne úplně. Bude to trochu klidnější kout, ale sepětí s životem v redakci nezmizí. „Zvuk nádražní haly“, který diváci z vysílání DVTV znají, je sice trochu rušivý, ale na druhou stranu už se stal tak trochu poznávacím znamením DVTV (smích).

Kdy budete nové studio otevírat?

Mělo by být hotové během jara. Nové pořady bychom logicky chtěli odstartovat až z nového studia, nicméně nebudeme na něj úplně čekat a některé spustíme už v březnu.

Chystáte nové formáty? Bude mít DVTV vlastní talkshow? Obdobu americké show Johna Olivera?

Něco podobného by se nám líbilo, ale je to asi jeden z formátů, které spíš posuneme na pozdější dobu. Nicméně nejpozději v březnu se chceme pustit do pravidelného, živě vysílaného rozhovoru, do kterého budou moci přes sociální sítě vstupovat i naši diváci. Pořad se bude věnovat různým aktuálním tématům, která budeme probírat s hostem. A chceme využít silný potenciál sociálních sítí, zapojit 130 tisíc fanoušků, které máme na Facebooku, a 100 tisíc followerů na Twitteru. Pořad bude moderovat zejména Filip Horký.

Vysílat se bude zřejmě někdy kvečeru?

Ano, to dává logiku. Přesný čas ale ještě řešíme.

Budete s novým studiem rozšiřovat také tým?

Ano, v nejbližších týdnech se rozrosteme o nové kolegy, kteří začnou připravovat nové věci. Na rozhovorech s námi začne spolupracovat například Emma Smetana.

Emma Smetana z TV Nova?

Ano, moderovala tam zprávy. Myslím, že to je výrazná televizní tvář. Navíc je výborně jazykově vybavená, kromě angličtiny ovládá téměř na úrovni rodilého mluvčího také francouzštinu a němčinu. Má také skvělé vzdělání, studovala v cizině politologii a mezinárodní vztahy. A má samozřejmě televizní zkušenost z komerční televize. Pro nás je to hrozně zajímavý mix.

Přiznávám, že jsem z toho spojení s Novou trochu zalapal po dechu, ale uznávám, že Emmu Smetanu vlastně neznám.

Nebudeme ustupovat ze seriózního obsahu, ale seriózní neznamená nutně nudný. Emmu logicky nasměřujeme více na zahraniční hosty, a to i hosty z oblasti kultury – například zahraniční zpěváky či zpěvačky.

Takže hlavně na šoubyznys?

Ano, ale ne výhradně. V DVTV platí, že jsme otevření tomu, aby každý dělal to, co ho baví, pokud nám to zároveň dává smysl. Emma teď má čerstvě miminko, takže se začne zapojovat postupně, a věřím, že se ve vysílání projeví velmi rychle a velmi razantně.

Bude dělat vaše tradiční předtáčené rozhovory?

Díky nové technologii a novému studiu na DVTV myslím obecně přibyde živých rozhovorů. Rozhovory jsme dosud předtáčeli, protože to bylo relativně levné a jednoduché pro produkci. Ale teď se nám dost technologických problémů vyřeší, takže budeme schopní víc vysílat živě. Právě Americká snídaně, inaugurace nebo přenos při startu EET ukázaly, že dokážeme udělat živé rozhovory bez větších problémů a s rozumnými náklady.

A co další personální posily?

Připojí se k nám také šéfredaktor Student Times Filip Zajíček, který se v první fázi ujme editorské role a zapojí se do vývoje nových formátů. Je to výborný mladý novinář (mimo jiné spoluautor známého rozhovoru s Andrejem Babišem – pozn. redakce).

Nastupuje na plný úvazek, nebo se dál bude věnovat i Student Times?

Nechci teď mluvit za Filipa, ale domlouvali jsme se na plné spolupráci. Ale nefungujeme tak, že bychom najali člověka a řekli mu „budeš dělat jen tohle“. Vyvíjíme nové formáty a spousta věcí vyplyne až časem, lidé se mohou různě přesouvat. Je také možné, že se některé pořady neuchytí a nebudou mít takovou odezvu, jakou chceme, ale to je pro nás jen impuls přeskupit síly a vymyslet něco jiného. Tahle tvůrčí svoboda je skvělá. Na druhou stranu si ji můžeme dovolit – neinvestujeme do nových pořadů miliony, které bychom pak potřebovali sanovat, naše náklady jsou zlomkem tradičních televizních produkcí.

Přijdou ještě nějaké nové tváře?

Podobně jako Filip Zajíček nám v editorské a dramaturgické roli bude pomáhat Kateřina Šantúrová, také výborná novinářka, která v loňském roce získala novinářskou cenu v kategorii psaná reportáž. DVTV musí být – v dobrém slova smyslu – továrnou, která cíleně produkuje určitý obsah. Kateřina by do redakce měla přinést čerstvý pohled na naše rozhovory a měla by – i díky své spolupráci se zahraničními novináři – přicházet s novými nápady na hosty, a tak nám pomoci, abychom neuvízli ve stereotypu. Tahle tři jména, která do DVTV přijdou, jsou myslím hrozně zajímavá a zároveň pestrá.

Ještě bych rád zmínil editory Markétu Burleovou a Filipa Vícha, kteří se svých rolí ujali od ledna. Kolega Honza Ouředník totiž nově působí v roli exekutivního šéfa na denní bázi a já jsem z každodenního provozu trochu ustoupil a věnuji se právě vývoji nových formátů.

Blíží se třetí výročí spuštění DVTV. Jak jste na tom s čísly?

Můžu říct, že letošní leden byl nejúspěšnější v celé historii DVTV.

Čím to? Projevily se dozvuky amerických voleb a prezidentská inaugurace?

To také, ale měli jsme i celou řadu hodně úspěšných rozhovorů. Nejdelší kontinuální srovnání návštěvnosti máme z Google Analytics, kde sledujeme hlavně zobrazení stránek a zejména unikátní zobrazení stránek, které se poměrně blíží počtu zahájených zhlédnutí videí. A v lednu jsme se v této metrice dostali na 5,5 milionu unikátních zobrazení stránek. Průměrná strávená doba na jedné stránce s videem je přitom přes jedenáct a půl minuty. Jsme rádi, že se nám pořád daří růst.