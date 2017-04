 »  Jan Zadák: Vracím se do Česka a chci investovat. Valí se tsunami technologií

Jan Zadák byl do prosince loňského roku historicky jedním z nejvýše postavených Čechů v byznysu s informačními technologiemi. Dvacet let působil ve společnosti Hewlett-Packard, která je nyní rozdělena na firmy HP Inc. (počítače a tiskárny) a Hewlett Packard Enterprise (servery a vše kolem).

Poslední Zadákovou rolí v HPE byla pozice prezidenta pro služby v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Předtím zastával pozici výkonného viceprezidenta pro obchod a marketing, byl také ředitelem pro region EMEA. Po letech na cestách se usazuje v Česku, kde chce investovat do mladých firem a mentorovat. V rozhovoru pro Lupu mluví i o tom, že se mu hodně líbí fintech.

V HP jste prožil i divoké transformační období z posledních let – nejdříve mohutná propouštění a restrukturalizace a následně i rozdělení na dvě samostatné společnosti. Šlo by to nějak shrnout z pohledu insidera?

„Insiderovsky“ určitě ne. V HP jsem prožil skvělých dvacet let a firmy si velice vážím. Vše je potřeba si spojovat v kontextech. Dnes je svět hodně dynamický a rychle se mění a někdy větší neznamená lepší. HP Inc. například nedávno oznámila, že kupuje byznys s tiskárnami od Samsungu. To je věc, která by se v jedné velké firmě těžko udělala. Těžko by to byla investiční priorita v tak velkém koncernu, kde máte software, služby, hardware a podobně. Ale pro vyčleněnou firmu, která je zaměřená na PC a tiskárny, něco takového dává smysl. Je to skvělý příklad toho, jak firma může využít toho, že je menší a úzce zaměřená. Strategii dvou jasně zaměřených společností lze jasně pochopit. Rozdělení byla jedna z nejlepších možností, jak reagovat na dynamickou dobu a jak zůstat na špičce.

Bylo hodně znát, že byla HP obrovská korporace?

Čím větší firma je, tím pomalejší je proces rozhodování. Část dynamiky lze vylepšit systémem vedení a struktury, ale komplexita tam vždy je. Příkladem je i GE. To také prochází velikou transformací a mnohdy postupuje podobným způsobem jako HP. Některých částí se zbavuje, zaměřuje se na určité části. Výrazně tlumí aktivity ve finančních službách a naopak buduje digitální sekci.

Souvisí změny a dělení HP také s tím, že se některé věci opravdu nepovedly? Nižší desítky miliard dolarů se například odepisovaly kvůli pokaženým akvizicím firem Autonomy a EDS.

K tomu bych se opravdu nechtěl vyjadřovat.



Autor: HP Jan Zadák

Vaše argumentace o dělení HP na dvě firmy založená na lepší pružnosti a podobně je i oficiálním vyjádřením HP. Jak si ale vysvětlujete to, že naopak Dell koupil za 67 miliard dolarů EMC a naopak se masivně zvětšuje?

To je samozřejmě velice zajímavá otázka a sám jsem nad tím hodně přemýšlel. Během dvaceti let ve firmě jsem prožil hodně integrací a byl jsem na straně strategie, kdy se vytváří hodnota takzvanými synergiemi. Ať už na straně nákladů, nebo na straně prodeje, konsolidace kanálů. Ve vztahu k zákazníkům se v IT můžete dostat do fáze, kdy se onen zákazník dívá na to, kolik z rozpočtu u vás utrácí. Když u vás nakupuje počítače, tiskárny, cloud, software, hardware, může nakonec dojít k tomu, že bude takovou vysokou závislost na jednom dodavateli považovat za problém. Je tedy otázkou, jak strategie Dellu bude fungovat. Japoncům prodali sekci pro služby, takže se více začali profilovat čistě skrze technologie. Na straně infrastruktury v datových centrech dojde k velké konsolidaci. Osobně jsem velmi zvědavý, jak se budou posouvat technologie velkých zákazníků směrem ke cloudu. To výrazně posune celou dynamiku.

A právě cloudoví poskytovatelé už si hardware vyvíjí sami a žádné HP či Dell nepotřebují.

Ano. To se bude hodně posouvat. Můžete si zvolit strategii. Vrátím se ještě k divizi tiskáren HP Inc. To je prostě dospělý byznys, už nebude závratně růst. Nicméně ten byznys je postavený na silném výzkumu a vývoji a neustálém zlepšování. To, že někdo na takovém know-how postaví něco podobného, je velice těžké. Tuto paralelu lze udělat kamkoliv. Například systémy pro ukládání dat nejsou závratně rostoucí byznys, ale pořád můžete udělat rozhodnutí, že se stanete konsolidátorem určitých technologií a může to být zajímavý byznys. Navíc je zde schopnost být dobrý globálně. Věřte mi, že dělat dobře byznys ve 179 zemích a dělat ho konzistentně, to je opravdu těžké. Na takovém trhu je prostor pořád.

Vsadil byste si na to, že se v rámci zmiňované probíhající konsolidace na IT trhu jednoho dne spojí Dell a HP?

O tom nemám žádné informace a nebyl jsem nikdy součástí podobných jednání. Nevím a ani si to moc nedokáži představit.



Autor: HP Jan Zadák

Proč jste se nakonec rozhodl z HP odejít?

Potřeboval jsem změnu. V loňském roce jsem byl asi 220 dnů na cestách, nalétal jsem klidně 500 až 600 tisíc mil ročně. Když tohle děláte 20 let a pracujete 90 hodin týdně a děláte i o víkendech, má to určité stinné stránky. To, kolik času věnujete rodině, sám sobě. Dostal jsem se do situace, kdy se rozdělení v rámci HP pro mne stalo takovým milníkem a mohl jsem si s odstupem říci, co chci dělat dalších deset let. Dostal jsem několik nabídek vést velké byznysy pro Evropu, ale všechny jsem odmítl. Chci se více věnovat rodině a vlastnímu investování. Svůj čas nyní trávím se startupy, jednou týdně přednáším. Měl jsem teď třeba workshop v Praze, který se věnoval digitální transformaci firem a tomu, jaké dopady to má na vedení. Snažím se předat zkušenosti a pomáhám firmám pochopit dobu a najít symbiózu mezi technologiemi a byznysem. Nedívat se na to pomocí bitů a bajtů, ale pohledem byznysu – a vše propojit. Toto mi umožňuje více vybalancovat život. Moje starší dcera už dva roky pracuje a většinu času tráví se svým přítelem. Mladší dcera je ještě doma a studuje vysokou školu, takže si více užívám rodiny. Bylo to správné rozhodnutí.

Investice, o kterých mluvíte, budou do technologických startupů?

Startupy jsou jedna z věcí, ale měl jsem už i schůzky kolem rozvinutějších byznysů. Dívám se na více možností, točí se to kolem technologií, aplikování technologií na byznys. Hodně se snažím se startupy scházet a dát jim nějakou reflexi toho, co a jak dělají. Třeba jsem se teď bavil s jedním startupem v oblasti big data, který chtěl pomoci s byznys plánem, protože mají větší globální ambice. Radím, jak a kde začít, jak navázat kontakty, jak to organizovat a tak dále.

Máte kapitál připravený spíše na rané investice (seed a angel), nebo byste chtěl i do dalších kol, třeba jako součást celku většího množství investorů?

V byznysu jsem se naučil pojem „nikdy neříkej nikdy“. Hlavní je vnímat. Věcí, ke kterým dochází v inovačním prostoru, je strašně moc. Je dlouhá doba mezi myšlenkou a reálným byznysem. Spojovat tyto věci, tam je značný prostor pro spolupráci.

Primárně se chcete soustředit na Česko?

Byl jsem se podívat třeba v Berlíně, ale velmi nerad bych nastupoval do něčeho, co by mě více vytahovalo z České republiky. Jsem rozhodnutý, že chci žít v Praze a v Česku chci trávit čas. Nerad bych, aby nějaké moje investiční rozhodnutí znamenalo, že budu pořád někde mimo republiku. Ale jak říkám, nikdy neříkej nikdy.

Z „enterprise IT“ oblasti, kde jste díky HP působil, lze v Česku vidět první vlaštovky úspěšných startupů. Oracle koupil Apiary, Cisco získalo Cognitive Security, Mirantis si pořídil TCP Cloud. V globálním kontextu jsou to ale malé obchody. Vidíte, že by zde vznikalo nějaké slušné podhoubí?

Na druhou stranu tady máte Avast a AVG. V Česku je potenciál. Jsme malá země, ale můžeme těžit ze stabilního prostředí a vyspělé průmyslové historie. Na tom se dá stavět. Líbí se mi iniciativy typu Průmysl 4.0. Sice do toho naskakujeme o deset let později než Německo, ale je to pozitivní vývoj. A je to strašně důležité. Německo do toho šlo s podporou vlády, akademického prostředí, školství. To je něco, co je potřeba rozvíjet. Vláda musí více strategicky říci, co funguje a co budeme rozvíjet, ale zároveň, že vedle budeme budovat novou ekonomiku a řekneme si, že za dvacet třicet let bude na třiceti procentech HDP. Musíme se soustředit na pár oblastí, jsme malá země.



Autor: HP Jan Zadák

A děje se něco takového?

Jsou zde impulsy jako právě ten Průmysl 4.0. V letech 2013 a 2014 jsem hodně času trávil v Singapuru. Když se podíváte na Singapur před 25 lety a jakým způsobem postavili svoji strategii, taková konzistence u nás není. Taková „zabejčenost“, že by si země řekla, že toto je naše priorita, toto bude ta nová ekonomika a takto velká bude a postavíme k tomu všechny elementy, které se týkají školství, legislativy, financování, podpory, spolupráce mezi státem a privátním sektorem. Česko na to šanci má. Je to na dlouho, ale podívejte se, kde je Singapur dnes a kde byl předtím.

To se můžeme bavit i o Izraeli a podobně. Když se ale například podíváme na digitalizaci našeho státu, přešlapujeme na místě.

To je samozřejmě smutné. Ale je třeba být pozitivní. Jsou zde některé kroky, které mohou mít efekt. Pozitivně se dívám na zvyšování platů ve školství, napojování na praxi a zkušené lidi. Příklad Izraele je dobrý. Tam jsem trávil hodně času a mám hluboký respekt k tomu, co tam vybudovali. Stát do mladých firem nezasahuje, „pouze“ pro ně vytváří ideální prostředí. Uzpůsobuje tomu také legislativu či třeba daně, které motivují k investování do startupů. V tomhle rámci můžeme dělat celou řadu věcí.

Už jste v kontaktu s některými českými startupy?

Každý týden mám pět, šest schůzek. Mám kontakty z minulosti. Už na podzim jsem byl s Romanem Staňkem (zakladatel a šéf firmy GoodData – poznámka redakce) na akci na Smíchově a hned jsem dostal řadu žádostí o schůzku. Když někdo o schůzku požádá, mám tendenci si ho minimálně vyslechnout po telefonu a nechat si poslat prezentaci. Když vidím, že má něco hlavu a patu, schůzku máme. Hodně mě lidi vyhledávají i prostřednictvím LinkedIn. Na nedostatek práce si nestěžuji. Jsem otevřený a schůzkám se nebráním. Možná pomohu, možná ne, ale minimálně vám dám svůj pohled.

Váš příběh více méně připomíná příběhy lidí jako Pavel Kysilka nebo Jan Muhlfeit, kteří rovněž měli vysoké posty v korporacích a poté vše utnuli a šli propagovat moderní technologie a digitalizaci.

Věřím, že takové příklady mohou pomoci. Mnoho let jsem trávil v Silicon Valley a mezi významnými firmami a tam je provázanost mentorů, koučů, investorů, komunity obrovská. Všechno funguje na principu neustálé komunikace, sebevzdělávání a poslouchání. Nebát se přijít s myšlenkou, zeptat se, prezentovat, získat zpětnou vazbu. Tato kultura je obrovsky důležitá, vytváří celý ekosystém. V Česku je třeba takovou komunitu také vytvářet. A také zajistit spojení do Silicon Valley. To, aby vás tam někdo akceptoval jako partnera, není úplně jednoduché. Zemí, které se snaží zapojit, je hodně. Zde bych chtěl pomoci, tomu je třeba se věnovat. A nejenom z pohledu lidí z IT. Na mém posledním workshopu nebyl nikdo z IT. Lidé vidí, že se valí tsunami technologií a budou s nimi muset nějak pracovat.



Autor: HP Jan Zadák

Jaký kolem vašich nových aktivit máte postavený byznys model?

Můj byznys model je velice jednoduchý, jsem privátní investor. Dělám také konzultační činnost, najímají si mě firmy na věci kolem digitální transformace a vše, co s tím souvisí. Dělám lektorování, ale to není stěžejní ekonomicky. Vzájemně je to celé provázané. Nemám ambici vytvořit obrovskou firmu. Chci si udržet životní balanc a nevrátit se do starého prostředí.

Investujete vlastní kapitál?

Ano, pracuji s vlastními penězi, nemám fond, který by investoval peníze dalších lidí. Jsou to peníze, které jsem získal během působení v HP, i třeba z akcií, které jsem tam měl. Každopádně jsem investoval i posledních zhruba sedm let, takže to pro mě není nová činnost. Věci kolem odchodu samozřejmě nějakou dobu zrají, takže jsem byznys kolem investování budoval léta. Nebyl to šokový přechod.

Do kolika firem ročně byste chtěl investovat?

Jsem zastánce úzkého fokusu. Nemusím mít desítky firem, budu se dívat na pár firem. Chci těm firmám pomáhat a pořádně se jim věnovat. Ale ne řídit je. Budu se spíše posouvat do pozice minoritního investora a pomáhat.

Kolik na investice máte peněz?

O penězích mluvit nebudu. Jsem ve spojení s řadou firem a žádné rozhodnutí jsem ještě neudělal. V Česku s kapitálem jako takovým není problém. Dívám se především na startupy, které mají skutečně potenciál něco většího udělat.

Jaké oblasti vás nejvíce zajímají?

Hodně zajímavý je fintech. Hodně jsem pracoval s bankami, byly našimi zákazníky v HP. Stojí před obrovskou výzvou. Banky budou muset dělat obrovská rozhodnutí ohledně inovací a digitalizace. Zajímá mě i blockchain. Díky němu zjišťujeme, že najednou jde technicky dělat věci, které předtím dělat nešlo, případně velmi draho.

Takže už v českých firmách vidíte, že IT a technologie obecně už nejsou pouze nutným zlem někde ve sklepě, ale součást nejvyššího vedení a strategického rozhodování?

Ano, absolutně. Podívejte se na Erste. Česká spořitelna je jedním z největších propagátorů digitální transformace, provozní ředitel má jak finanční, tak IT znalosti. Technologie jsou dnes pro firmy centrem. Šéfové bank mi běžně říkají, že reálně jsou technologickou firmou, která shodou okolností dělá bankovnictví. Technologie se dostávají do centra dění. Manažeři vidí, že přichází technologická vlna, která nahlodá a změní jejich byznys. Bojovat s tím nejde a je nutné tyto změny přijmout.