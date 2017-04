 »  Jeden z nejvýše postavených Čechů v IT skončil v HP. Zadák bude investovat v Česku

Jan Zadák dlouhá léta patřil k nejúspěšnějším a nejvýše postaveným IT manažerům z České republiky. Dvacet let působil ve společnosti Hewlett-Packard, která se nakonec rozdělila na dva samostatné podniky HP Inc. (počítače a tiskárny) a Hewlett Packard Enterprise (HPE, servery a vše kolem). Právě v HPE Zadák na konci loňského roku skončil a naplno se vrací do Česka.

Poslední Zadákovou rolí v HPE byla pozice prezidenta pro služby v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Předtím zastával pozici výkonného viceprezidenta pro obchod a marketing, byl také ředitelem pro region EMEA.

Není prvním Čechem na podobně vysoké pozici v globálních IT firmách. Například Aleš Holeček působil jako viceprezident vývoje Windows v Microsoftu a po změnách, které do firmy přinesl Satya Nadella, se v Redmondu přesunul na podobnou pozici v rámci Office. Jan Mühlfeit zase v Microsoftu působil jako prezident pro Evropu.

Investor do českých technologií

„Potřeboval jsem změnu. V loňském roce jsem byl asi 220 dnů na cestách, nalétal jsem klidně 500 až 600 tisíc mil ročně. Když tohle děláte 20 let a pracujete 90 hodin týdně a děláte i o víkendech, má to určité stinné stránky. To, kolik času věnujete rodině, sám sobě,“ popisuje Zadák v rozhovoru pro Lupu.



Autor: HP Jan Zadák

„Dostal jsem se do situace, kdy se rozdělení v rámci HP pro mne stalo takovým milníkem a mohl jsem si s odstupem říci, co chci dělat dalších deset let. Dostal jsem několik nabídek vést velké byznysy pro Evropu, ale všechny jsem odmítl,“ dodává. Situaci v HP kolem dělení, restrukturalizace, propouštění či odpisů miliard dolarů za akvizice EDS a Autonomy komentovat nechce.

Zadák se nyní přesouvá do role soukromého investora do technologických firem. „Startupy jsou jedna z věcí, ale měl jsem už i schůzky kolem rozvinutějších byznysů. Dívám se na více možností, točí se kolem technologií, a aplikace technologií do byznysu. Hodně se snažím se startupy scházet a dát jim nějakou reflexi toho, co a jak dělají,“ vysvětluje Zadák.

Bývalý vysoce postavený manažer se chce zaměřovat primárně na Českou republiku, objíždí ovšem i blízké zahraničí. Jeho prioritou je nicméně zůstávat v Praze. „Každý týden mám pět, šest schůzek. Mám kontakty z minulosti. Už na podzim jsem byl s Romanem Staňkem (zakladatel a šéf GoodData – poznámka) na akci na Smíchově a hned jsem dostal řadu žádostí o schůzku. Když někdo o schůzku požádá, mám tendenci si ho minimálně vyslechnout po telefonu a nechat si poslat prezentaci. Když vidím, že má něco hlavu a patu, schůzku máme.“

Vlastní kapitál z HP

Jan Zadák během svého působení v HP trávil hodně času například v Silicon Valley, Izraeli a Singapuru a tyto zkušenosti a kontakty chce nyní překlápět domů. To, jaké investice přesně chystá, prozatím prozradit nechce.

Investovat ale hodlá vlastní kapitál, který si vydělal během působení v HP, a i díky akciím, které tam získal. Investování už se věnoval také v HP, na odchod se nějakou dobu připravoval. Částky, které má k dispozici, nespecifikuje.

Zadák podle svých slov chce mít úzké zaměření a neinvestovat do obřího množství společností. Zároveň se staví do role minoritního investora s tím, že nechce investované firmy řídit. Hodně mluví i o fintechu. Mimo jiné z toho důvodu, že v HP měl mezi klienty největší banky světa, se kterými často jednal.

Jan Zadák je zároveň jeden z manažerů z velkých korporací, který po odchodu chce hodně propagovat digitalizaci a její vliv na firmy a společnost. Podobně to dělá třeba bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka, který rozjel projekt 6DAcademy. Jeden ze Zadákových byznys modelů tak stojí na přednášení a workshopech.