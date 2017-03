 »  Jiří Matela (Comprimato): Používají nás studia v Hollywoodu, Netflix a Nokia. V Česku nikdo

Brněnská společnost Comprimato se rozjela a dnes má mezi zákazníky třeba studia z Hollywoodu. Svoji technologii pro transkódování videa chce nyní rozšířit i do oblasti storage komprese.

Zakládá proto pobočku v San Francisku a do představenstva přijala spoluzakladatele Cognitive Security Martina Reháka. Šéf Comprimata Jiří Matela v rozhovoru pro Lupu mimo jiné mluví o tom, že letos přijde nová investice.

Tak jak vám šlape byznys?

Byznys šlape dobře. Otevřeli jsme americkou pobočku, máme první lidi v San Francisku a Palo Alto. Celý náš výzkum a vývoj je v Brně, protože jsme původně vznikli jako univerzitní spin-off, a obchod budujeme ve Státech. Letos bychom chtěli najmout několik dalších zaměstnanců, jak na západním, tak na východním pobřeží. Primárně se orientujeme na oblast „media & entertainment“, což je na západním pobřeží Hollywood a na východním pobřeží televizní stanice.

Co dělá Comprimato? Čtěte Comprimato: Jak se ze studentské diplomky stala firma za milión eur

Když vás zajímá Hollywood, proč máte kanceláře v San Francisku, a ne v Los Angeles?

Ve skutečnosti je v San Francisku řada studií, která primárně dělají na hollywoodských filmech. Industrial Light & Magic, Yoda Fountain a další. Není tam toho málo. Navíc máme řadu technologických firem, které do této oblasti dodávají, jako klienty. Ti také sídlí kolem San Franciska. Naopak kolem Los Angeles hlavních sídel technologických firem, alespoň v naší oblasti, zase tolik není. Mají tam obchodní zastoupení, ale není jich tam tolik.

Už se reálně dostáváte k velkým hollywoodským zákazníkům?

Ano. Nemohu jmenovat všechny, nicméně například Technicolor a další jsou naši klienti. Jsou to velké produkční domy. Dá se říci, že buď napřímo, nebo skrze naše partnery nás používají všechna hollywoodská studia. Dokonce se nám teď stala taková věc, že nám z Netflixu přišlo na testování jedno video, a když jsme udělali analýzu, zjistili jsme, že bylo komprimováno našim kodekem. Aniž by Netflix byl přímo náš klient, používají to skrze jednoho z našich partnerů. V Česku nemáme zákazníky žádné.



Autor: Jan Sedlák Jiří Matela, Comprimato

Váš model je tedy většinou dělat byznys přes partnerský kanál?

To je to, co se teď mění s tím, jak otevíráme novou kancelář ve Státech. Partnerský obchodní model jsme měli postavený od začátku, když jsme se na americký trh prokopávali. Dnes už tam máme poměrně dobré jméno a pozici a nastal čas, abychom tam postavili vlastní obchodní síť. S tím souvisí i to, že budeme za zhruba měsíc na trh uvádět nový produkt, do oznámení se zapojí velcí partneři. Jsou to velmi známá jména. I z toho důvodu začínáme budovat onu pobočku. Nový produkt je postavený nad našimi kompresními algoritmy a zde plánujeme primárně přímou distribuci.

Takže už nebudete „jen ta firma na pozadí“, ale budete přímo vidět?

Přesně tak. Je to evoluce toho, jak jsme vznikli. Už máme slušnou pozici na trhu a chceme technologii nabízet přímo koncovým uživatelům v našich vlastních produktech.

Kdo jsou ve vašem případě ti koncoví uživatelé?

Primárně znovu míříme na hollywoodská studia. Několik z nich už jsou přímo našimi klienty, když jsme pro ně dělali konkrétní kompresní řešení, ale většinou nás používají skrze partnery.

Mám si to tedy představit tak, že doposud jste byli dejme tomu jeden z modulů v nějakém video nástroji a nyní se více osamostatníte?

Ano. Existuje řada firem, které dělají různé transkódovací nástroje. Můžu jmenovat třeba Telestream, což je v oblasti zavedená značka. Také je to třeba Nokia, ta finská, ne ta, co koupil Microsoft. Poměrně hodně investuje do videa pro virtuální realitu. Vyrobili jednu z prvních profesionálních filmařských VR kamer pro 360 stupňů a vybrali si Comprimato jako kompresní technologii. To je jedna z těch třetích stran, co nás interně používá ve svém produktu. Je tam řada dalších firem. Teď to chceme povýšit dále s vlastním produktem.

Dáš mi další příklady, na co konkrétně vás zákazníci používají?

Jeden z nejklasičtějších příkladů je transkódování ze zdrojových materiálů do kino distribuční podoby, tedy podoby, v jaké se filmy dostávají do kin. To je jedna z velkých oblastí. Další trh je „government & defence“, kde nás používají pro statické fondy ze satelitů, dronů, kamer. Mezi naše klienty patří několik relativně dost velkých firem z tohoto sektoru. Také nás používají někteří z broadcasterů pro komprimování z interního formátu do formátu, který se pak distribuuje. Jsme překlep mezi tím.

Jak velký je trh, na kterém se pohybujete?

Video transkóding pro broadcastery se pohybuje někde kolem jedné až jedné a půl miliardy dolarů ročně. Nový produkt je blíže ke „storage compression“ (komprese dat) a tam je to kolem osmi miliard dolarů.



Autor: Jan Sedlák Jiří Matela, Comprimato

Na jaký podíl byste si rádi sáhli?

To se špatně komentuje. Máme nějaký plán, který se dívá na jednotky procent z těch trhů.

Jednotky procent z trhu osm miliard dolarů ročně, to je celkem pěkné…

To ano (smích).

Zaujala mne ta storage compression, tedy komprese dat. Tam půjdete do nějakých partnerství a společných nabídek a obchodů se storage firmami typu Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise a podobně?

Ano, přesně tak. Partnerů budeme mít několik, ale přesně tam to míří, primárně na enterprise storage (ukládání dat). V první řadě na „media & entertainment“ a pak se to bude rozšiřovat. A máme vizi stejnou věc aplikovat v cloudu jako globální přístup k produkčním datům. Data jsou enormní a trh je obrovský.

Ta partnerství budou fungovat tak, že vás například EMC bude nabízet jako součást svých systémů pro ukládání dat, nebo jsou zde i jiné modely?

Spíš to první. Vztahy budou trošku komplikovanější, ale v zásadě míříme tam, že tyto firmy budou prodávat náš produkt jako součást svého „solution“. Byznys s tímto enterprise storage takto funguje, vytvářejí celé řešení. Zorientovat se v tom není jednoduché, různí klienti mají různé požadavky. Velká část byznysu je právě návrh celého řešení. My máme ambici být komponenta těchto řešení, která míří na video, VR, 4K, 8K a tak dále.

Na jakou jdete při takovém ukládání dat vrstvu, až na databázi?

Až tak nízko nejdeme. Jsme nad tím a v podstatě nezávislí na tom, jaký je storage mechanismus, ať už je to nějaký block storage, distribuovaný file systém, cokoliv. Jsme nad tím, poskytujeme jakousi chytrou vrstvu nad tím vším. Jasnější to bude ve chvíli, až vše představíme.

Comprimato využívá pro zpracování dat grafické karty od Nvidia. To je firma, která v poslední době výrazně roste právě díky čím dál větší roli GPU. Je to něco, co v byznysu nahrává i vám?

Nvidii si dobře zmínil. Většina věcí, které stavíme, jsou postaveny nad GPU. To je naše unikátnost a specialita. A také je to důvod, proč jsme schopni nabídnout rychlost a dostatečnou kompresi, která jsou třeba VR. To znamená video, které je šedesátkrát větší než HD video. Enormní objemy dat, které jsou náročné na zpracování. Máme dobře optimalizované algoritmy pro grafické karty, ať už od Nvidie nebo AMD. A to, že dnes Nvidia roste díky AI a chytrým automobilům, to nám přináší mnohem rychlejší uvádění nových a výkonnějších GPU čipů. Nvidia dost zkrátila cykly. Vezeme se na tom, že roste ekosystém. S Nvidií máme technologické partnerství, máme přístup k novinkám, než jdou na trh, ovladačům a podobně. Máme i partnerství obchodní, poměrně úzce spolupracujeme s jejich business developmentem na oslovování nových klientů pro naši technologii. Náš software pomáhá prodávat jejich grafické karty. Mají proto zájem s námi spolupracovat, děláme společné webináře a tak dále.



Autor: Jan Sedlák Jiří Matela, Comprimato

A co další nové věci, o kterých je čím dál více slyšet? Mám na mysli třeba vlastní design čipů pro konkrétní typy operací, FPGA čipy a podobně? O to se zajímáte?

Tím se nezabýváme. Jednou z našich výhod je to, že dokážeme dělat to, co jiní dělají na speciálním FPGA či hardwarovém čipu, my to umíme v softwaru. „Off-the-shelf“ hardwaru. To dnes FPGA ještě není a pravděpodobně dlouho nebude. Výhodou pak je, že náš klient může produkt vzít a pustit ho v cloudu, například. Tam, kde jsou jenom GPU a CPU. My jsme v podstatě „CPU/GPU agnostic“, máme jedno API a na něm běží všechno, software si umí vybrat, jestli běží na CPU nebo GPU, jakou kombinaci používá. Z pohledu klienta je jedno, co pod tím je. To je obrovská výhoda zejména v cloudových a velkých clusterových řešeních.

Pracujete s JPEG2000. Je něco dalšího, s čím byste chtěli dělat?

Momentální výhled na 18 měsíců je primárně soustředit se na JPEG2000. S tím, jak jsem naznačoval na začátku, že jsme se hodně soustředili na to, že máme nejrychlejší JPEG2000 na trhu a teď ten engine využijeme také k budování dalších produktů. JPEG2000 je v tuto chvíli naše primární strategie. Samozřejmě nějaké další technologie GPU se nabízejí, protože soustřeďujeme know-how, jak věci optimalizovat a implementovat pro grafické karty. JPEG2000 je jeden z nejlepších příkladů vůbec. Před námi tu bylo několik open source i komerčních pokusů, které selhaly, a my jsme byli první, kdo ukázali, že to jde. Že lze vzít takovýto kompresní algoritmus a opravdu ho efektivně implementovat.

Také se občas mluvilo o tom, že JPEG2000 je mrtvý a moc se tomu nevěřilo.

V „consumer“ věcech má JPEG2000 poměrně velkou cestu před sebou na to, aby se prosadil. Ale v profesionálních věcech… každý film, který je k vidění v kině, je JPEG2000. Spousta broadcasterů na tom funguje, archivy, satelitní aplikace. A my toto prostředí pomáháme ještě více rozšiřovat tím, že ho zpřístupňujeme masám.

S kým máte největší konkurenční boj?

Existují CPU implementace, které existovaly dávno před námi a lidé se je naučili používat. To, že my poskytujeme skvělý výkon, je výhoda, ale obchodní vztahy jsou komplikovanější. A samozřejmě JPEG2000 není jediný formát, konkurentem je třeba Apple ProRes. Ale na druhou stranu to byli právě lidé z Applu, kteří nám řekli, že u nás viděli poprvé, že je možné použít grafické karty na efektivní implementaci jakéhokoliv kompresního algoritmu.

Váš brněnský vývoj má asi 20 lidí. To se nezdá být moc.

S předchozím obchodním modelem takto fungovat šlo. Kodek vyvíjíme pro Nvidia, AMD a CPU. Jsou to tři různé implementace, ale v tomto počtu to šlo. Nicméně letos v této oblasti plánujeme poměrně slušné růsty. Budeme nabírat lidi na R&D, budou potřeba. Přesné počty ještě neumím říci.

Už jste dvakrát získali investice od českých fondů Credo Ventures a Y Soft Ventures. Budete potřebovat další?

Právě ten růst, o kterém jsme se bavili, bude vyžadovat další investici, o které ještě letos bude slyšet. Tento rok něco oznámíme. Bude to v podstatě série A, předchozí kola byla taková pre-seed a seed.

Takže se bavíme o jednotkách milionů dolarů?

Ano.

A bude to od stejné skupiny investorů?

O tom zatím nemohu mluvit.

Do představenstva Comprimata nyní nastoupil spoluzakladatel Cognitive Security a dnes významná osoba v Ciscu Martin Rehák. Jak má být užitečný?

Známe se spolu asi ty tři roky, co Comprimato existuje. Scházeli jsme se na takové přátelské platformě, celou tu dobu a relativně často. Martin má obrovské zkušenosti díky tomu, čím si prošel v rámci prodeje Cognitive Security právě Ciscu. Je to sice jiná oblast (kybernetická bezpečnost), ale má velké zkušenosti s tím, jak se uzavírají a dělají velké obchody. Má zkušenosti z role výkonného ředitele na české poměry hodně úspěšného startupu. Já jsem tak někde na půli cesty toho, kam to dotáhl on. Je to pro mě cenný člověk, takže jsem ho přizval do boardu.

Jsou dnes Credo Ventures a Y Soft Ventures cenní partneři v tom pomáhat firmě jako Comprimato v expanzi na světové trhy? Mají už na to veškeré dovednosti, kontakty a tak dále?

Dost ultimátní otázka (smích). Za sebe musím říci, že investice nám dost pomohla k tomu posunout se tam, kde jsme dnes, jaké máme klienty, jméno. Bez toho by to bylo výrazně složitější.

A nabízejí tyto dva fondy takzvané chytré peníze?

Myslím si, že ano. To, co si musí každý zakladatel uvědomit, je to, že nakonec je to všechno na něm. Musí si to odpracovat. Každopádně mít na své straně zrovna tyto dva investory je velké plus. Jsou to profesionální investoři, kteří dělají pro úspěch svých firem hodně. Nejde jenom o peníze, ale také o jejich „network“, který pomáhá firmy nakopnout. Nelze asi čekat, že znají celý svět a otevřou dveře všude, ale je to více než vítané nakopnutí.

Credo má minimálně dva na české poměry slušné zářezy, tedy prodej Cognitive Security do rukou Cisca a naposledy prodej Apiary do rukou Oraclu. Bude vaše cesta podobná? Tedy v určité fázi prodej, nebo je cílem vybudovat něco většího?

Každý investor chce někdy „exitovat“. Možností je spousta, podíl může převzít nějaký jiný, větší investor, může do toho vstoupit strategický investor. My bychom nicméně minimálně v průběhu několika následujících let rádi budovali vlastní obchodní tým a dostali firmu do stavu, že bude ekonomicky velice silný hráč v oblasti storage compression a video transcoding.