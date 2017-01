 »  Joe Kim (SolarWinds): Vydělávání peněz se změnilo, záleží na IT a rychlosti inovace

Joe Kim toho ve svém mladém věku stihl hodně. V současné době je globálním technologickým ředitelem (CTO) SolarWinds, softwarové společnosti s hodnotou na burze přes čtyři miliardy dolarů, ročními tržbami přes půl miliardy dolarů a plánem brzy se dostat na miliardu.

Předtím byl generálním manažerem jedné ze sekcí Hewlett Packard Enterprise, v HPE působil také jako CTO jedné ze softwarových oblastí. Nyní je úzce napojen na Brno, SolarWinds zde totiž má své stěžejní a největší vývojové centrum. V rozhovoru pro Lupu mluví o Brně, a především o IT současnosti.

Proč je vaše největší R&D centrum právě v Brně?

SolarWinds kdysi začal vyvíjet zdarma dostupné nástroje pro vývojáře zaměřené na sítě. Teď jsme číslo jedna v softwaru pro správu sítí. Začali jsme v Austinu a s tím, jak rosteme, jsme vždy uvažovali o tom, jak být celosvětoví. Díváme se tam, kde je řada talentů. Ještě předtím, než jsem do firmy přišel, se mluvilo i o Praze. S Brnem jsme velmi spokojeni, univerzity produkují značné množství lidí. Vidí to i další společnosti jako NetSuite a další, kteří v Brně rovněž mají velké kanceláře. Po světě máme přes 30 kanceláří, ale Brno je pro nás jedna z hlavních. Rozhodně zde máme další plány na růst. Jsou zde lidi a máme zde dobré zázemí.

Každopádně v Brně už je velká konkurence.

Ano, to je. Ale myslím si, že děláme hodně oblastí, a ne všude je možnost k takové rozmanitosti se dostat. Když se podíváte na naše portfolio, máme přes 30 produktů pro service providery a IT profesionály, také máme několik nástrojů pro cloud. Ne moc firem má takový rozsah. Máme software v on-premise i cloudu. V cloudu toho děláme čím dál více. IT jako takové má nyní zásadní vliv na byznys a zároveň se se vším tím DevOps, cloudem, modely licencování, přesunem role IT a podobně objevují zcela nové oblasti, jak vše dělat. To je pro inženýry velice zajímavé.

SolarWinds je celé o „velkém IT“. Je tato oblast stále atraktivní pro mladé vývojáře, nebo spíše tíhnou k mobilním appkám? Znamená pro ně back-end něco více než virtuální stroj na AWS?

Myslím si, že je to pro ně atraktivní. Naopak je zde nyní něco jako obrození, které se děje kolem cloudu a sítí. Lidé si začínají uvědomovat, že je to zajímavá a důležitá věc. Například, hodně lidí dnes mluví o kontejnerech a věcech okolo a že toto bude hodně velké. Dle mého názoru tato oblast během dvou tří let skutečně velká bude.



Autor: Jan Sedlák Joe Kim, technologický ředitel SolarWinds

Jsou dvě cesty, jak dnes používat kontejnery. Jedna z nich je, když provozujete tradiční hybridní IT prostředí. V tom případě se kontejner používá jako levnější, odlehčená verze virtualizace. Když se kontejnery používají přímo v cloudu, je to o nasazování microservices skrze více kontejnerů. A když začnete dělat nějakou tu „cool“ mobilní aplikaci a spustíte jednu službu skrze více kontejnerů a hostů, aniž si to musíte uvědomit, tak nějak vytvoříte i síťovou záležitost. Když jedna služba prochází, dejme tomu, skrze 15 serverů na pozadí, je to dopad na síť.

Tradiční IT a nové cloudové IT se velice ovlivňují. Dřívější IT určitým způsobem promlouvá do toho nového, a stejně se to děje i naopak. U nových věcí si ze začátku nemusíte uvědomovat, že něco někdy bude problém k řešení.

Co myslíte tím, že se ze softwarových kontejnerů stane velká věc? Mají se firmy jako VMware začít bát?

Společnosti jako VMware se adaptují, to je na nich skvělá věc. Trochu strachu je k dobru. Kontejnery rozhodně „disruptují“ jejich prostor, ale když se s lidmi od VMwaru bavíte, rozhodně se snaží postupovat rychle. A tohle se děje na více místech. Když se podíváte na to, co se děje kolem OpenStacku, i VMware kolem toho dělá.

Ale není to jenom o VMwaru. Kontejnery a Docker znamenají mnoho divných, nových věcí také pro běžné společnosti a jejich IT. Naruší to model PaaS (platforma jako služba). Myšlenka kolem PaaS je „nestarejte se o nic, jen postavte svoji aplikaci“. Pokud to ale nefunguje, chcete nahradit komponenty lepšími technologiemi. Když používáte kontejnery, je možné postavit vlastní PaaS. Z pohledu komunity je to skvělá záležitost, která žene mnoho věcí dopředu, naruší toho každopádně hodně.

Zdá se, že čím dál více roste role open source, všechny ty změny v IT to ještě více umocňují. Vidíte, že by tato open source vlna přicházela i do velkých firem typu banky a podobně?

Ano, vidím. Dnes lze narazit na zprávy, kdy třeba GE přesouvá svoji infrastrukturu na AWS. Snaží se pohybovat dopředu tak rychle, jak jen to je možné. Dokonce i banky jako Goldman Sachs se tímto směrem dívají a realizují projekty, třeba kolem Mesosphere. Používají kontejnery a open source k přesunu co největšího množství workloadu do cloudu.

Všechny tyto změny se dějí i kvůli tomu, že je požadována čím dál větší otevřenost a propojenost. Když očekáváte, že váš chytrý telefon bude fungovat se systémy v práci, musí to být otevřené. Je to mentalita, která se musí adoptovat.



Autor: Jan Sedlák Joe Kim, technologický ředitel SolarWinds

Myslíte si, že něco jako duševní vlastnictví v softwaru už nebude tak důležité jako v minulosti? Myslím tím, že důležitý nebude kód jako takový, jako spíše služba kolem?

Když se podíváte na Azure od Microsoftu, asi třetina z toho, co tam běží, je Linux. SQL Server od Microsoftu už také běží na Linuxu, podobně také .NET. To ovšem neznamená, že by kolem těchto produktů nebylo duševní vlastnictví. Ano, bude zde mnohem větší otevřenost, ale vlastnictví zde stále bude.

A vidíte tedy světlou budoucnost pro společnosti jako Oracle? Pracují s open source, ale jde stále spíše o tradiční model uzavřeného softwaru.

Bude to záležet na strategii. Nedívám se na partnery a konkurenci z toho pohledu, že by měli být vyřízení, zvláště když jsou ve hře takovou dobu. Oracle například nedávno koupil Dyn. Tím končit rozhodně nebudou. Mají velice chytré lidi a budou se velice snažit, aby budoucnost a změny v IT vyřešili.

To je jasné, jde mi ale spíše o to, zda tradiční uzavřený software bude mít v budoucnu tak silnou roli jako doposud?

Když zůstaneme u Oraclu, podívejte se, kde je dnes Java – stále má zásah, a nemalý. Ale jinak bude záležet na tom, jak se vše bude vyvíjet. Kdybych byl dnes šéf IT v nějaké firmě, řešil bych kontejnery. I když některé části novinek nemusí být úplně vyřešeny, třeba správa a podobně, ale můj pohled na věc je ten, že tohle se vyřeší. Obecně v IT bude velká variabilita a spousty možností.

Zdá se, že v oblasti public cloudů už jsou karty rozdány. Je zde Azure od Microsoft, Amazon a jeho AWS, pak nějaký ten Google, možná IBM. Je zde prostor pro dalšího hráče, nebo už to nejde dohnat?

Z cloudu přichází stále nové věci, nové startupy. Ani to nejde počítat. Jen kolem kontejnerů budou snad tisíce startupů. AWS jasně všechny předehnal. Ale takový Microsoft udělal chytrou věc – řekl si, že chce obsloužit své loajální zákazníky a pomáhá jim migrovat z on-premise IT do cloudu, zajímají se o hybridní prostředí. Uzavírá partnerství s enterprise IT firmami. Když se bavíme o tržním podílu mezi AWS a Azure, každý ve skutečnosti obsluhuje dvě úplně odlišné skupiny. Z tohoto pohledu tak nelze úplně říci, že by vše bylo hotovo.

Nicméně na světě je dnes vybudována obří cloudová infrastruktura, Microsoft i Amazon mají desítky datacenter a obří investice za sebou. Když se bavíme o IaaS či PaaS, asi nepotřebujeme dalšího hráče, nebo ano?

Může přijít někdo další. Když například chcete používat kontejnery a řešíte, kdo dělá nejlépe jejich správu, je to v cloudu Google díky Kubernetes. Jakmile IaaS přestane být tak nutný, otevře to řadu nových možností.

A co infrastruktura jako kód?

Na infrastructure-as-a-code v SolarWinds děláme, teď je kolem toho i hodně prezentací. Je to jako mnoho dalších věcí v cloudu, neustále přichází nové věci, které narušují ty předchozí. Je to „přírodní“ podstata cloudu.

Nehýbe se nyní IT nějak rychle? Tradiční model IT zde byl hodně dlouhou dobu. S příchodem cloudu se ale jeho prostředí mění výrazně rychleji. Vidíte zde něco jako exponenciální růst?

To, jak firmy vydělávají peníze, se změnilo. Jejich konkurenční výhodou je to, jak dělají digitální stránku věci a technologie. Jednou jsem byl na jedné konferenci, kde jistá firma přednášela o jejich technologii kolem kontejnerů. Sami říkali, ať je ještě nikdo nepoužívá v produkčním nasazení. A na té samé konferenci vystoupila další společnost, která ukazovala, jak tento produkt už v produkci používá. Nové modely nasazování a vývoje vás nenutí čekat na testování v 15 různých cestách, na nějaké verze. Když vám nová technologie dá výhodu před konkurencí, lze najít cestu, jak ji použít. To je ten důvod, proč se inovace děje tak rychle.

Předpokládám, že tento nový svět je pro SolarWinds dobrá věc, protože děláte nástroje na jeho ovládání a správu?

Pravda. Třeba náš NetPath. V něm jsme našli velmi kreativní způsob, jak trackovat fungování u cloudových služeb. Od kanceláře až dolů do cloudu typu Salesforce.com. Když nevidíte proces a něco na Salesforce nefunguje, jediné, co můžete, je poslat na Salesforce ping. Ten vám ukáže, že Salesforce běží, vám ale přesto něco nefunguje. My to můžeme mapovat. Máte naprostou visibilitu.

Cloud vytvořil i možnosti pro vytváření nových typů softwaru, třeba pro správu API, přihlašovacích údajů a tak dále. Co vidíte jako další příležitosti?

Zvýší se potřeba pro správu. Bude zde stále více věcí, které jsou mezi sebou propojeny na nejnižší i vyšší úrovni. Nebude to tolik o topologii jako spíše u věcech rozprostřených všude možně. Toto se na takto velké úrovni musí spravovat a objeví se řada nových nástrojů. Třeba u kontejnerů udělal skvělou práci Kubernetes.

My jsme před pár měsíci koupili TraceView, součástí je něco, čemu se říká „distributed tracing“. To bude v budoucnu velice potřebné. Místo sledování jednoho procesu na jedné platformě budeme mít možnosti sledovat různé jazyky na různých infrastrukturách a platformách. Když se něco stane v .NET, promítne se to do něčeho, co běží v Javě, můžeme to celé sledovat až na konec. A uvidíte, co a kde nefunguje. Můžete sledovat celý kód.

Takže pro vás do budoucna vidíte výrazně větší možnosti pro růst, než tomu bylo v minulosti?

Rozhodně ano. Nechceme lidi z IT nechat pozadu, chceme pro ně nové věci pokrýt, pomoci s evolucí toho, co dělají. V následujících třech až pěti letech můžeme dělat hodně věcí.