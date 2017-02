 »  Kdy evidovat platbu kartou v e-shopu? Zásadní otázka je rozlousknuta

Jen měsíc před startem druhé vlny EET, do které spadají i e-shopy, ale aspoň že tak. Je konečně jasno. Dosud se výklad zákona hledal a obchodníci spíš s investicemi do úprav svých systémů nervózně přešlapovali. Ve vzduchu se vznášela velká renesance dobírky. Platební brány nebo tvůrci e-shopů se na novinku připravovali, ale jejich řešení vyplývala z jejich vlastních interpretací zákona o elektronické evidenci tržeb.

Klíčovou otázkou bylo kdy. Kdy a jak musí poplatník podnikající na internetu zaevidovat přijatou tržbu. Na rozdíl od restaurací nebo klasických obchodů, e-shopy musely vyřešit převážně technický problém – jak zaevidovat tržbu, kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník v praxi ještě neví. Platby kartou totiž nejsou obchodníkovi připisovány na účet hned a ani nemusí být o takové transakci informován.

To bylo koneckonců jedním z největších témat konference, kterou APEK pořádal minulý týden. V závěrečném panelu právě slíbila náměstkyně ministerstva financí Alena Schillerová vydání nové, upřesňující metodiky.

Tak jak to bude?

Podle stanoviska, které GFŘ dnes vydalo, tak budou úřady u prodeje zboží prostřednictvím internetu akceptovat následující model. „Poplatník (obchodník) bude muset zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu zákazník a jejímu odeslání poplatníkovi. To znamená, že datovou zprávu odešle nejpozději v momentě, kdy dostane informaci o úspěšném ověření platby. V případě, že dojde ještě před ověřením platby k odeslání zboží zákazníkovi, musí obchodník odeslat příslušné údaje a vystavit účtenku nejpozději v momentu expedice,“ tvrdí Jan Vetyška z APEKu.

Nová metodika se nerodila jednoduše. Předcházela jí naděje, která svitla po jednání APEKu s Andrejem Babišem na konci minulého roku. Po něm totiž ministr navrhl e-shopy z evidence vyjmout. Jakékoliv výjimky ale smetla na začátku ledna dolní sněmovna a z EET se zase stala politika.

„V tuto chvíli jsme rádi za výsledek, který by měl usnadnit provozovatelům e-shopů jejich podnikání. Po celou dobu zdůrazňujeme, že EET nám principiálně nevadí, nicméně u e-commerce je v podstatě zbytečné. Současný stav je ale v každém případě logičtější a především pro malé a střední internetové podnikatele přináší rozumné řešení, které neohrozí jejich byznys,“ dodává ve svém komentáři k novince Jan Vetyška.

„Provedené úpravy odstraňují hlavní technický problém EET pro e-shopy a naše implementace tuto změnu zohlední. Smysl evidence všech tržeb placených kartou v e-shopech však zůstává diskutabilní,“ komentuje novinku Martin Tetík z Alza.cz. Jasné slovo vítají i další velcí hráči. „Oceňujeme, že Ministerstvo financí ČR připouští možnost procesních a technických komplikací, které by mohly okamžik evidence tržby v některých případech zpozdit,“ dodává mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

I v jasnějším výkladu se už teď nacházejí díry. "„Ministerstvo financí došlo ke stanovisku, které lépe odráží praxi online nákupů a bude snáze realizovatelné. Toto nařízení ale pamatuje pouze na české koruny. V případě platby kartou v eurech, což se vztahuje na e-shopy působící i na Slovensku, které ale nemají slovenskou entitu, musíme do systému evidovat už přepočet na české koruny. V tomto případě se nejspíše budeme řídit aktuálním kurzem banky, kam částka putuje,“ říká Jan Kriegel, vedoucí podpory e-shopů na nákupním portálu Heureka.cz, a dodává: „I když my ze zákona povinnost elektronické evidence tržeb nemáme, nabídneme e-shopům zapojeným do Heureka Košíku možnost převzetí zodpovědnosti za odvod informace do elektronické evidence tržeb.“

Nebude to snad tak horké

Scéna se na nějakou formu evidence už připravovala, takže už ji poskytuje třeba platební brána GoPay, ThaPay nebo ComGate. PayU mělo dokonce připravené tři scénáře. Globální PayPal se zatím lokálním výstřelkem prý zabývat nehodlá. „Obchodníkům poskytujícím vouchery, prodávajícím zboží s různou výší DPH nebo spadajícím do segmentu cestovních kanceláří nabízí ComGate odpovídající rozšíření komunikačního protokolu platební brány, které umožní sdílet údaje nezbytné pro evidenci a vystavení účtenek,“ tvrdí šéf firmy ComGate Payments Nikolaj Šťáhlavský.

Vlastní řešení si vymyslel ale třeba i Slevomat. Některé firmy poskytují i své řešení celé scéně prostřednictvím knihoven nebo zdrojových kódů na GitHubu nebo na svých blozích jako třeba ostravský Shopsys. „Modul vyvíjíme od prosince a během dneška bychom ho chtěli dát ven. S našimi zákazníky řešíme především dva zásadní problémy – kde vzít data pro EET a kam je pak ukládat,“ vysvětloval minulý týden Martin Kuchař ze Shopsysu.