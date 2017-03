 »  Kdy ženy přestaly programovat, český IT projekt roku, útěk z předraženého Silicon Valley

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Český IT projekt roku CACIO má vítěze. První se umístil „core banking system“ od Asseco pro Českomoravskou stavební spořitelnu, druhý je nástroj Clooney pro CETIN a třetí jsou eZtráty.cz. Mezi finalisty se dostalo i dohledové centrum eGovernmentu od NAKITu pro ministerstvo vnitra.

Kdy ženy přestaly programovat/kódovat? Na tuto otázku odpovídá graf od NPR. Programování bylo v minulosti především záležitostí žen, pěkně si to lze pročíst třeba v knize Inovátoři od Waltera Isaacsona. Mimo jiné i z toho důvodu, že dříve muži viděli v klepání do klávesnice práci určenou pro jejich sekretářky. Po roce 1984 se to začalo lámat. Proč? Podle NPR proto, že první osobní počítače byly hodně prezentovány jako „hračky“ a cílilo se s nimi na muže. Celé čtení je zde. Téma ženy a programování lze z pohledu poslední popkultury zmínit i v rámci letos na Oscary nominovaného filmu Hidden Figures (pozor na patos).

Rastislav Turek na blogu popisuje, proč se se svojí firmou Pex (dříve Pexe.so) přestěhoval ze San Franciska a Silicon Valley do Los Angeles. Mezi hlavní důvody patří i výrazně nižší cena za inženýry a životní náklady. Ceny ve Valley v posledních letech rostou drasticky. I proto se firmy posouvají do měst jako Austin (naše reportáž) či Seattle.



Autor: NPR Kdy ženy přestaly programovat

Pěkná implementace brněnských Sticky Password – ESET začíná tento nástroj používat v rámci svého Password Manageru. Za Sticky Password stojí bývalí zaměstnanci AVG, dělají na zabezpečeném správci hesel a přístupů.

Samsung společně s novými telefony Galaxy S8 představil i novou funkci DeX. Jde o vlastní verzi Continuum, kterou Microsoft nabízí v rámci mobilních verzí – DeX také dokáže předělat chytrý telefon do osobního počítače, stačí ho zapojit do docku. Samsung na nástroji pracuje s Citrixem a vše prozatím vypadá celkem schopně.

Tento týden ve Varšavě proběhl CEE Innovators Summit. Premiérka a premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4) se zde dohodli na vzájemné spolupráci v oblasti digitální agendy. Česká vláda zveřejnila společné prohlášení. Text zní hezky, mluví se zde o absolutní nutnosti modernizace hospodářství s ohledem na digitalizaci a podobně. Ovšem víme, jak to pak bývá v praxi.

Svaz průmyslu a dopravy se dohodl s Akademií věd ČR na tom, že by se měly lépe přenášet výzkumy do praxe. Vytvářet se mají například nové vzorové smlouvy. Více zde.

Intel vydává technologii 3D XPoint také pro běžné uživatele a počítače. Optane Memory nabízí 16 nebo 32 GB a slouží jako cache pro urychlování přístupu na pevné disky. Rychlá technologie se tak svým způsobem ze serverů dostává také k masám.

Čínský výrobce čipů Tsinghua Unigroup získal investici 22 miliard dolarů, zejména od investorů napojených na čínskou vládu. Přispěl i národní fond zaměřený na čipy. Jde o postupné investování do roku 2020. Firma přesně nespecifikuje, na co peníze využije, jde ale o globální expanzi. Staví se například nová továrna v Nanjingu, vyjde na 30 miliard dolarů. Čína má desetiletý plán, jak se stát lídrem v designu a výrobě čipů.



Autor: Vláda.cz Premiéři V4 na CEE Innovators Summit

Facebook najal veterána z Applu na pozici šéfa brýlí pro virtuální realitu Oculus. Michael Hillman pracoval mimo jiné na iMacu. Pod jeho vedením se z Oculus VR má ideálně stát záležitostí pro masové publikum. Tím virtuální realita prozatím rozhodně není, viz náš článek.

Lenovo najalo bývalou šéfku IT v Intelu Kim Stevenson na pozici šéfa divize datacenter. Tu Lenovo začalo více formovat po odkupu x86 serverů od IBM. Zatím ale nejde o žádný zázrak, divize meziročně spadla o 20 procent.

Canon kupuje britský startup Kite. Ten umožňuje do mobilních aplikací integrovat nástroje na tisk fotografií. Canon se tímto chce více dostat do mobilních strojů, které mu postupně kradou byznys. Podle odhadů se 90 procent fotek pořídí na mobilech.

Bloomberg informuje o situaci ve společnosti Super Micro, která vyrábí x86 servery a hraje zejména na cenu. Svůj hardware nyní výrazně zeštíhluje.

Akamai kupuje firmu Soasta. Ta pracuje na softwaru pro testování aplikací a výkonu, což je pro CDN hráče logické doplnění. CloudTest od Soasta používají firmy jako Apple, Walmart a další.

Bostonská společnost DataRobot získala novou investici ve výši 54 milionů dolarů, celkem už má 111 milionů. DataRobot se snaží automatizovat strojové učení a datovým vědcům a dalším uživatelům nabízet rychlé vytváření modelů a podobně.

SAP spouští investiční fond SAP.iO. Pro začátek v něm má k dispozici 35 milionů dolarů a investovat je chce do firem, které vytváří produkty nad technologiemi SAPu (HANA, různá API a tak dále).