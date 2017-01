 »  Komise vede s Českem řízení kvůli zákonu, který nadržuje operátorům

„Vzhledem k tomu, že proti nám není vedeno žádné řízení, když to takto zjednoduším, mám za to, že tato úprava, která je v českém právním řádu, je v pořádku. V podstatě účastník, kterému se zhorší podmínky, má právo bez sankce odstoupit od smlouvy.“

Těmito slovy ředitel odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) Luděk Schneider v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětloval, proč jeho úřad v chystané novele zákona o elektronických komunikacích navzdory předchozím příslibům nezpřísnil podmínky pro jednostranné změny smluv.

Jenže to není pravda. Dotyčný zákon je transpozicí evropské směrnice (2009/136/ES) a Evropská komise už v roce 2014 vyjádřila pochybnosti o tom, jak Česko unijní pravidla do svého práva přeneslo. Jak tehdy na Lupě psal Jiří Peterka, šlo o dotaz v rámci programu EU Pilot, který slouží k vyjasňování problémů s transpozicemi ještě před zahájením skutečně formálního vyšetřování.

Toto řízení (EU Pilot 6992/14/CNCT) dosud nebylo ukončeno a Komise se spornému českému převodu směrnice, který si zlobbovali tuzemští operátoři, stále věnuje.

„Komise si je problému vědoma a je v tomto ohledu v kontaktu s českými úřady,“ potvrdila na dotaz Lupy mluvčí evropského Generálního ředitelství pro komunikace (DG Connect) Nathalie Vandystadt. „K probíhajícím šetřením se Komise nicméně nemůže vyjadřovat,“ odmítla ale prozradit konkrétní detaily.

Jak je tedy možné, že ředitel Schneider veřejně prohlašuje, že žádné řízení neprobíhá? Mluvčí MPO František Kotrba na dotaz Lupy nabízí zdůvodnění, že v rozhlasovém interview nebyl čas na detaily: „S ohledem na prostor a směr rozhovoru nebylo možné vysvětlit jednotlivé typy řízení. V uvedeném rozhovoru bylo myšleno řízení o porušení Smlouvy o fungování EU.“

A potvrzuje, že výše zmíněné řízení dosud nebylo ukončeno: „Řízení EU Pilot je flexibilní a relativně neformální řízení, které slouží k objasnění, popř. řešení situací, u nichž Evropská komise shledává možné porušení unijního práva ze strany členského státu. Toto řízení v zásadě předchází věcným řízením o porušení unijního práva (tzn. řízení o porušení Smlouvy o fungování EU). Pro úplnost dodáváme, že v řízení EU Pilot 6992/14/CNCT jsme Evropské komisi odpověděli na jejich dotaz dne 22. 7. 2016 a od té doby nemáme žádnou reakci,“ dodal mluvčí.

Operátoři sobě

V čem je vlastně problém? Směrnice o univerzální službě v článku 20 odstavci 2 říká, že pokud operátoři („podniky zajišťující sítě nebo poskytující služby elektronických komunikací“) navrhnou svým klientům změnu smlouvy, mají mít zákazníci právo od smlouvy odstoupit bez jakéhokoli postihu, pokud nové podmínky nepřijmou. Operátoři je zároveň musí o změně a o právu na odstoupení informovat nejméně měsíc předem.

Jenže do českého zákona o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) se dostala trochu jiná formulace, která v praxi výrazně nahrává operátorům. Podle ní mají operátoři výše zmíněnou povinnost jen v případě, že je změna smlouvy podstatná a vede ke zhoršení práv zákazníka. A o tom rozhoduje sám operátor.

V praxi to pak znamená, že operátoři často tvrdí, že změny vlastně nejsou změnami a už vůbec nejsou k horšímu. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) už za to rozdal několik pokut – viz například O2 znovu zkrátilo práva zákazníků. Od ČTÚ za to dostalo pokutu 6 milionů.

Navíc se záhy ukázalo, že si změnu ve svůj prospěch do zákona prosadili sami operátoři. Jak už v roce 2014 upozornil týdeník Respekt a loni znovu Česká televize, text návrhu poslanci Stanislavu Pflégerovi (ANO) dodala Asociace provozovatelů telekomunikačních služeb, tedy lobbistické sdružení operátorů.

A vliv operátorů na podobu zákona zřejmě dále trvá. Navzdory dřívějším slibům ministra Jana Mládka (ČSSD) se totiž v aktuální novele zákona žádná změna neobjevila, upozornily začátkem roku Lidové noviny.

Když se o tom začalo psát, vložil se do problému premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který ministru Mládkovi v dopise nařídil, aby novelu změnil. A jak tento týden informoval server iDNES.cz, Mládek slíbil, že změnu posilující práva zákazníků skutečně připraví. Tentokrát snad doopravdy.