 »  Michal Mička (Incomming Ventures): Zkombinovali jsme mé peníze a know-how Adama Kurzoka

Mizivé úrokové sazby, další vlna internetových a jiných milionářů a vysoké množství volných peněz. Investorů přibývá a na tuzemskou startupovou scénu se dostávají nové tváře. Michal Mička založil svou investiční firmu potom, co částečně odešel z finanční skupiny DRFG.

Loni v dubnu se tak na scéně objevil hráč, který se zaměřuje výhradně na investice do e-commerce projektů. Pomáhá mu v tom Adam Kurzok, který se na startupové scéně pohybuje už od dob svého projektu Lunchtime nebo Daty, s nímž absolvoval akcelerátor Wayra.

„Seznámili jsme se přes Igora Třeslína (exLunchtime). Ten mi právě vyprávěl o tom, že po prodeji svých startupů přemýšleli o tom, že by se vrhli na investorskou dráhu. Nakonec jim to ale úplně nevyšlo. My jsme si pak po měsíci intenzivní komunikace s Adamem, kdy jsme se potkávali skoro každý den, řekli, že by to mohlo fungovat. Nakombinovali jsme moje peníze a Adamovo know-how. A v dubnu pak vzniklo Incomming Ventures,“ popisuje okolnosti vzniku firmy Mička.

Proč jste opouštěl fungování v rámci DRFG?

Já akcionář DRFG stále jsem, držím tam desetiprocentní podíl. Do skupiny jsem se dostal tak, že jsem do ní vložil svou firmu FinFin, která se zabývala získáváním peněz skrz korporátní dluhopisy. A dařilo se nám to. Tak jsme se dohodli, že se tomu budu věnovat i v rámci DRFG.

Když už to bylo v určité fázi, tak jsem se rozhodl, že bych se měl posunout dál. Díky tomu, že už se DRFG dostalo na dobrá čísla, tak mi to umožnilo vystoupit za výhodných podmínek a získat kapitál pro rozjezd nových aktivit.

Kdo ještě financuje vaše investování? Adam Kurzok?

Adamova role je taková, že nemá podíl ve firmě, ale má podíl na případných úspěšných exitech. Incomming Ventures není fond, je to akciová společnost, kterou vlastním jen já, a všechny investice financuji z vlastních peněz. Zatím neplánuji měnit to na klasický fond.

Chcete být sám, nebo se bude seznam podílníků rozšiřovat?

Bavím se teď s dvěma potenciálními investory, kteří by se ke mně připojili a mohli bychom se pouštět i do větších akcí.

Jsou to lidé ze startupové, nebo technologické scény?

Ne, ne. Jsou to lidé mimo. Ten trend je vidět a už jede. Lidí, kteří vydělali peníze v jiném byznysu, ale vidí teď potenciál v investicích do startupů nebo technologií, přibývá. Hledají zároveň nějaký nástroj, který jim to umožní. Důvodů je hodně, nemají čas nebo úplně detailně tomu byznysu nerozumí. My se zabýváme jen e-commerce a nabízíme možnost růst se segmentem e-commerce jako takovým. V tom je asi naše výhoda.

Za necelý rok jste dali dohromady pět investic, to je, ve srovnání i s velkými fondy, docela rychlé. Čím to je?

Je to možná dáno částečně mou povahou, kdy já rád věci spíš dělám, než abych o nich mluvil. Jsme rychlí a nebojíme se ani koinvestic. Z těch pěti věcí, které jsme investovali, jsme na dvou spolupracovali s Reflex Capital Ondřeje Fryce, ve Flatiu je s námi Enern a Carzadu jsme dělali společně s Petrem Kasou. Jediné, co je čistě naše práce, je Expando, ale to je projekt Adama Kurzoka.

Jedete v seedových investicích, jak máte nastavené limity?

Zatím je průměrná velikost investice někde kolem 200 tisíc eur.

V čem vidíte vaši přidanou hodnotu?

Je problém se dostat k zajímavým projektům. Na trhu je hodně volných peněz a musíte být rychlí, protože startupy se baví paralelně s dvěma až třemi investory. Rychlost je tak klíčovým prvkem. V tom je možná náš společný jmenovatel s Ondřejem Frycem. Rychlost.

Říká se, že není tak složité startupy zainvestovat, ale mnohem složitější je pak celou stáj uřídit. Jste na to připraveni?

Zatím nám náš tým stačí. Koneckonců máme jen pět projektů. Spolupracuje s námi Petr Kasa a Igor Třeslín, kteří mají v e-commerce zkušenosti. Samozřejmě, pokud by se nám povedlo získat větší investory a mohli dělat víc věcí, tak bychom tým rozšířili. Náš přístup je ale takový, že v projektech si držíme menšinu a nerozhodujeme, spíš podporujeme. Když za námi startupy přijdou s problémem, tak jim pomůžeme.

Lovíte, až na jednu výjimku, v Česku. Kde by měl být váš hlavní rajón?

Díváme se do střední a východní Evropy. Chceme celou oblast nějak systematicky prozkoumat. V podstatě nás zajímají rozvíjející se země z bývalého východního bloku. Jsme ale na začátku.

Jaký máte pro letošní rok cíl, kolik by mělo být zářezů na investorské pažbě na konci prosince?

Jestliže dnes máme pět investic, tak si myslím, že do konce roku je reálné se dostat na deset. Pak už by to bylo na další rozhodnutí. A možná, že bychom pak zpomalili a rok 2018 věnovali práci na těch startupech, abychom měli nějaké výsledky. Pak by mohl přijít další větší investor, který by se k nám chtěl přidat. Ale uvidíme, teď máme vizi mít deset startupů do konce roku.

Je tu dostatek zainvestovatelných projektů, které se kolem e-commerce pohybují?

Jsme v kontaktu s několika projekty, kde už sledujeme vývoj a bavíme se se zakladateli.

Nevyplatilo by se už připravit třeba nějaké specializované kolo v některém ze startupových akcelerátorů?

Mohlo by to být jedno z témat, ale nemyslím si, že by to třeba ve StartupYardu takhle zúžili. Spíš by to bylo lepší definovat jako dobře škálovatelné SaaS služby, a ty jsou pak využitelné v e-commerce.

Na konci roku jste zainvestovali ostravský Shopsys. Je to pro vás začátek budování e-commerce impéria, nebo jde spíš o finanční investici?

Shopsys je firma, která může růst. Samotný Shopsys jako agentura by nás zásadně nezajímala, spíš se koukáme na jejich open-source platformu, která může být řešením pro velké e-shopy. Ty často každých pět let mění své systémy a začínají od začátku. Když bude existovat open-source s placenými moduly, které uspokojí potřeby velkých obchodů, tak mi to dává smysl do budoucna.

Ostravská scéna je, může se zdát, opomíjená. Je výhoda spolupracovat s Adamem Kurzokem, který tamní scénu zná?

Určitě. Adam tam tu scénu zná dobře. S Petrem Svobodou ze Shopsysu nás vlastně seznámil Jan Laštůvka z Monkey Data. A o možné spolupráci jsme se s nimi bavili už od dubna loňského roku a nakonec jsme se dohodli koncem roku. Určitě v tom hrálo roli i to, že se celá akce líbila i Ondřejovi Frycovi a šel do toho s námi.

S Ondřejem Frycem jste kromě Shopsysu investovali i do Apifieru. Jste na podobné vlně, nebo to je náhoda?

Vztah s Reflex Capital je dobrý. Myslím, že se umíme trefit do toho, co by je zajímalo. Ale jsme v kontaktu i s ostatními investory ze scény. My jsme nastaveni tak, že chceme koinvestovat a spolupracovat s ostatními investory. Mluvíme tak s Enernem, Mitonem, Josefem Matějkou a dalšími.

Je jednoduché s investory na startupové scéně spolupracovat, nebo je to spíš konkurenční boj?

V porovnání se scénou, na které jsem se pohyboval dříve, je tenhle trh daleko přátelštější.

Letos by se chtěl do podpory inovativních firem zapojit i stát, který má na koinvestice se soukromými investory připraveno víc než miliardu korun. Je to pro vás zajímavé?

Zatím jsem to příliš nestudoval, ale bude záležet na podmínkách. Každopádně se tomu nebráníme. Stát chce pomoci scéně a my zároveň můžeme pomoci státu, aby ty peníze šly správným směrem. Samozřejmě je tu ta obava, že se stejně jako na všechno mohou přilepit lidé, kteří se na tom chtějí jen obohatit, a to by byla škoda. Nejsme na tom závislí a ani v žádném případě nechceme být.

Vaše budoucnost je jaká? Chcete vybudovat firmu, nebo vás baví spíš hledat projekty a investovat je?

Uvidíme. Náš investiční horizont je tak tři až pět let a návratnost počítáme v násobcích investovaných peněz ročně, protože pokud by to tak nebylo, tak to nemá cenu dělat. Každopádně nemám v plánu podnikat. Rád bych zůstal v roli investora.