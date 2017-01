 »  Microsoft opět propouští, miliardový nákup Cisca a obří čínský internet

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Cisco za 3,7 miliardy dolarů kupuje společnost AppDynamics. To je velice překvapivý obchod. AppDynamics se totiž chystala na burzu, měla být prvním technologickým IPO letošního roku. Vstup na burzu měl společnost ocenit na 1,9 miliardy dolarů, Cisco tak platí hodně prémiovou cenu. Pro řadu bankéřů na IPO pracujících byl odkup překvapením. AppDynamics dělá nástroje na monitoring a analýzu výkonu softwaru. S tím, jak se firemní IT stále více přesouvá k SDN a internímu vývoji, Cisco potřebuje odpovídající nástroje tohoto typu.

Kolem Cisca se točí i další startup. Firma Zoom získala novou investici ve výši 100 milionů dolarů vedenou Sequoia Capital. To ji ocenilo na miliardu dolarů a řadí se tak ke slavným „jednorožcům“. Zoom založil Eric Yuan, který dlouhou dobu pracoval jako viceprezident vývoje komunikační služby WebEx v Ciscu. Zoom je pro WebEx v podstatě přímou konkurencí.

Microsoft má nového technického ředitele (CTO), stal se jím Kevin Scott. Předtím zastával stejnou pozici v LinkedIn, který Microsoft koupil.

Microsoft má rovněž v následujících dnech propustit dalších 700 lidí, píše Business Insider. Je to další z kol. Redmond v loňském roce propustil kolem 7400 zaměstnanců, většinu ze sekce kolem telefonů.

Ukázka toho, proč internet v Číně může žít sám o sobě: podle oficiálních údajů má nyní Čína 731 milionů internetových uživatelů. To je asi 53 procent populace, prostor pro růst je tedy stále obrovský.

Čínská vláda rovněž spouští nový fond s 14,5 mld. dolarů, který má podpořit investice do internetových projektů. Země se díky tomu má stát jednou z hlavních internetových velmocí. Dalších 1,2 bilionu juanů má mezi roky 2016 až 2018 jít do budování internetové infrastruktury. Více o technologiích v Číně v našem rozhovoru s Janem Šmejkalem. ZDNet také rozebírá to, jak by Čína mohla přispět k rozvoji kvantových počítačů.

Tržby IBM v posledním kvartálu meziročně spadly o 1,3 procenta na 21,8 miliard dolarů, jsou ale nad očekáváním. Rostou důležité oblasti: cloud computing si připsal 33 procent, analytika, bezpečnost, social a další pak 11 procent. O situaci v IBM v našem článku.

IBM také kupuje společnost Agile 3 Solutions. To je softwarová platforma plná dashboardů, která vedení firem umožňuje analyzovat a rozumět hrozbám kolem kyberbezpečnosti, úniku dat a podobně (spadá do risk managementu).

Hewlett Packard Enterprise kupuje Cloud Cruiser, týden po koupi SimpliVity za 650 milionů dolarů. Pomocí Cloud Cruiseru je možné analyzovat to, jak se ve skutečnosti využívají cloudové služby.

Neziskovou skupinu kolem umělé inteligence, která se zformovala koncem loňského roku, doplní Apple. Připojí se tak k firmám jako Microsoft, Facebook, Google a Amazon. Skupina má sdílet zkušenosti, pracovat na výzkumu a publikovat pod volnou licencí.

AI společnost Afinity by letos mohla zamířit na burzu. Bloomberg informuje, že chce využít dobré nálady kolem AI a získat peníze na další růst. Vypustit se má 20 až 30ti procentní podíl, IPO by firmu mohlo ocenit na dvě miliardy dolarů a více.

SAP zveřejnil výsledky za fiskální rok 2016. Tržby z cloudu mu rostly o 31 procent, zdvojnásobila se také adopce strategického produktu S/4HANA. Do expanze mají zamířit další čtyři miliardy dolarů. O SAPu v našem článku a rozhovoru.