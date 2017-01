 »  Microsoft v Česku staví strategický vývoj. Vede ho jeden z nejvýše postavených Čechů

Microsoft pomalu v Praze buduje důležité vývojářské centrum. Před pár měsíci oznámil, že vedle již zaběhnutého vývoje Skypu otevře také pobočku pro svůj důležitý firemní software Dynamics CRM. „Nemáme v plánu být malí,“ říká pro Lupu šéf tohoto vývoje Martin Košťál.

Pražské kanceláře jsou jednou ze tří vývojových CRM poboček v Evropě, další jsou ve Švýcarsku a Dánsku. Těm všem Košťál šéfuje, celkem pod něj v současnosti spadá přes 150 lidí. Dynamics má další podobná centra také ve Spojených státech a Indii, s těmi se rovněž spolupracuje. Celkově na produktu pracují řádově vyšší stovky vývojářů.

Centrum se v Praze na Brumlovce začalo stavět v září loňského roku a dnes má 60 akceptovaných nabídek. Do letošního června se tak má splnit plán v podobě 80 vývojářů. Otevřený je přitom další růst. „Ten je podmíněný tím, jak se bude dařit byznysu s Dynamics CRM jako takovému,“ přibližuje Košťál. Teoretická čísla aktuálně mluví o dvou stovkách lidí.

Kousek pod Nadellou

Dynamics byl dříve možná trochu neviditelná složka obchodů Redmondu, v poslední době ale dostává velkou pozornost. Absolutní prioritou Microsoft je totiž už nějakou dobu cloud a Dynamics je nyní jeho standardní součástí, společně třeba s Office 365. Dynamics díky cloudu rychle roste a těží z propojení cloudových aplikací a nabídek. S tímto růstem a zaměřením souvisí i založení českého vývoje.



Autor: Jan Sedlák Vývoj Microsoft Dynamics CRM v Praze, Martin Koštál vlevo.

CRM byznys Microsoftu spadá pod výkonného viceprezidenta Scotta Guthrieho, který vede novou silnou divizi Cloud & Enterprise Group. Guthrie je přímo podřízen řediteli Satyovi Nadellovi, a pod Guthrieho pak spadá viceprezident pro Dynamics CRM Jujhar Singh. Tomu reportuje Martin Košťál a patří tak mezi nejvýše postavené Čechy v největší softwarové firmě světa.

Košťál dříve působil 13 let v SAPu. Pracoval v německé centrále a později i jako viceprezident vývoje CRM v Kanadě. Poté se přesunul do Česka a stál u prvního spuštění IT systémů Air Bank. Následně ho oslovil Microsoft s nabídkou šéfování vývoje CRM v Dánsku. Dnes mezi evropskými lokalitami často cestuje.

Microsoft si Prahu v konkurenci dalších evropských lokalit vybral z více důvodů. „Nebylo to jen na základě mého lobbingu,“ usmívá se Košťál v novém pražském sídle společnosti. Velkou roli sehrála výborná reputace pražského vývoje Skypu, který je v centrále hodnocen jako jeden z nejlepších na světě. Dále jsou pak v Česku stále dostupní odborníci a hlavní město navíc stále více láká lidi ze zahraničí, včetně západu.

Velká aplikace s velkým dosahem

Microsoft cizincům nabízí tradiční pomoc při stěhování a vyřizování veškerých formalit. Zde by firma ráda, podobně jako mnohé další, viděla pružnější podmínky a rychlejší procesy. Oproti Dánsku či Švýcarsku je Česko stále levnější, už ale ne o moc. „Cena Prahy je nižší, ale nebyl to ten hlavní faktor výběru. Je zde především kvalita.“

Microsoft v náboru lidí stále pomáhá jeho silná značka. Vývojářských center je nicméně v Česku stále více, proto musí lidi aktivně přetahovat (stejně jako ostatní) i z dalších firem. Kromě brandu je láká na práci na globálním produktu, kariérní možnosti ve velkém podniku či možnosti přesunu mezi projekty (z vývoje Dynamicsu lze jít třeba do Skypu). Drží krok i s dnes již velice dobrými platovými podmínkami.

„U nás také budujeme skutečně larg-scale aplikace, které běží v řadě datových centrech po celém světě,“ navazuje Košťál. Microsoft pro chod Dynamicsu využívá kapacity vlastního cloudu Azure s tím, že většinu dělá nad IaaS vrstvou. Stále více zapojuje i moderní nástroje pro AI, analytiku a podobně – Cortana Analytics, Azure ML a spol.

Práce s daty či predikce nyní zákazníky CRM aplikací začínají zajímat, a i to táhne prodeje nahoru. „Cloud je pro nás priorita. Většina vývojových kapacit jde do cloudu,“ říká Košťál.

Ve vývoji Microsoftu se logicky z největší části pracuje s produkty Redmondu – C#, .NET, Visual Studio, SQL Server a další. S čím dál větším příklonem společnosti k open source se ale využívají i tyto prvky, na NoSQL pak věci typu Hadoop.