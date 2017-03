 »  Miliardoví tvůrci World of Tanks v Praze rozjedou vývoj. Wargaming začíná hledat lidi

Rozjetá herní společnost Wargaming stojící za celosvětově populárními online tituly jako World of Tanks či World of Planes podle informací Lupy chystá otevření pobočky v České republice. Nepůjde o obchodní zastoupení, ale o jednu z vývojových a inženýrských centrál.

Wargaming už začal s hledáním prvních zaměstnanců. Do Prahy shání generálního manažera, který by měl celou kancelář postavit, najmout lidi na klíčové pozice jako HR manažer, IT manažer a podobně a navázat vztahy s lokálními dodavateli a komunitou.

Společnost by se podle informací Lupy v českém hlavním městě měla zaměřit především na testování vyvíjených titulů a s tím souvisejících technologií. Má se zde řešit také kvalita produktů (quality assurance) s tím, že půjde i o back-end systémy. Hry od Wargaming jsou zaměřené na online hraní více hráčů a vyžadují masivní cloudové pozadí včetně loginů, statistik, turnajů, downloadů, prémiových služeb a podobně.

Miliardový byznys

S tím souvisí i další činnost pražské centrály, a sice business intelligence. Testovat se mají BI systémy, datové sklady a pracovat se bude s technologiemi typu Oracle, Hive, Tableau, Grafana, MapReduce, SQL, Scala, Spark, NoSQL, HBase a podobně. Wargaming chce v Praze zaměstnat inženýry a architekty na data warehouse, big data, ale i UX designéry pro BI oblast.



Autor: Wargaming Zakladatel a šéf Wargamingu Viktor Kislyi

Společnost má aktuálně v Česku otevřených prozatím 16 volných pozic. Celkově po celém světě zaměstnává přes čtyři tisíce lidí v 16 pobočkách. Hlavní sídlo je nyní vedeno na Kypru, firma je nicméně původně z běloruského Minsku. Pobočky má v Austinu, Chicagu, Seattlu, Rusku, Asii a na dalších místech.

Wargaming v roce 2015 vygeneroval tržby ve výši 590 milionů dolarů a je pravděpodobné, že za rok 2016 čísla slušně navýší. Majoritní 64procentní podíl ve společnosti drží zakladatel Viktor Kislyi, přes 25 procent pak drží jeho otec. Wargaming má podle odhadů hodnotu přes 1,5 miliardy dolarů a Kislyi je tak považován za dolarového miliardáře. Firmu zakládal v roce 1998.

Tituly od Wargamingu patří mezi jedny z nejhranějších online titulů na světě. Celkově je hraje přes 150 milionů hráčů. Firma vyvíjí hry World of Tanks, World of Planes a World of Warships. Všechny zpracovávají bitvy daných strojů (tanky, letadla, bojové lodě) ve více hráčích. Důraz je kladen na relativně realistický přístup, a především licencované stroje.

Díky tomu je Wargaming fenoménem v takzvaném free-to-play modelu. Hry jsou v základním balení k dispozici zdarma, hráči si ale dokupují další modely tanků, letadel a lodí. Společnost rovněž investuje do takzvaného e-sportu a ze svých her mimo jiné skrze Wargaming.net League dělá záležitost pro profesionální hráče. Podobně to dělá třeba další free-to-play fenomén League of Legends.